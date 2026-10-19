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कानपुर में आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा, 2 की मौत

प्रतीकात्मक फोटो ( Photo Credit; ETV Bharat )

कानपुर: आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बिल्हौर क्षेत्र में सोमवार सुबह सड़क हादसे में कार चालक समेत दो लोगों की मौत हो गई, जबकि दो महिलाएं गंभीर रूप से घायल हैं. किलोमीटर-216 पर ईसन नदी पुल के पास सुबह करीब 4.30 बजे एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराकर पलट गई. हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और यूपीडा की राहत टीम मौके पर पहुंच गई और वाहन में फंसे सभी लोगों को बाहर निकालकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया. जहां डॉक्टरों ने चालक और एक महिला को मृत घोषित कर दिया. मृतक राजस्थान और बिहार में कटिहार के रहने वाले थे.

हादसे का शिकार हुआ परिवार मूल रूप से अंबेडकर नगर जिले के अकबरपुर थाना क्षेत्र के खानपुर सलेमपुर का रहने वाला है. परिवार के सदस्य अंकित ने बताया कि वह राजस्थान के रेवाड़ी में नौकरी करते हैं और किराये की कार से अपने घर अंबेडकरनगर लौट रहे थे. अंकित के मुताबिक कार में उनकी मौसी करिश्मा, मौसी की सास टगोरी बालादास, मौसी की बेटी सोना और चालक मुनेंद्र उर्फ मुन्ना सवार थे. जिनमें से अंकित सुरक्षित बच गए.