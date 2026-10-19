कानपुर में आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा, 2 की मौत
मृतक राजस्थान और बिहार में कटिहार के रहने वाले थे
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 19, 2026 at 9:33 AM IST
कानपुर: आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बिल्हौर क्षेत्र में सोमवार सुबह सड़क हादसे में कार चालक समेत दो लोगों की मौत हो गई, जबकि दो महिलाएं गंभीर रूप से घायल हैं. किलोमीटर-216 पर ईसन नदी पुल के पास सुबह करीब 4.30 बजे एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराकर पलट गई. हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और यूपीडा की राहत टीम मौके पर पहुंच गई और वाहन में फंसे सभी लोगों को बाहर निकालकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया. जहां डॉक्टरों ने चालक और एक महिला को मृत घोषित कर दिया. मृतक राजस्थान और बिहार में कटिहार के रहने वाले थे.
हादसे का शिकार हुआ परिवार मूल रूप से अंबेडकर नगर जिले के अकबरपुर थाना क्षेत्र के खानपुर सलेमपुर का रहने वाला है. परिवार के सदस्य अंकित ने बताया कि वह राजस्थान के रेवाड़ी में नौकरी करते हैं और किराये की कार से अपने घर अंबेडकरनगर लौट रहे थे. अंकित के मुताबिक कार में उनकी मौसी करिश्मा, मौसी की सास टगोरी बालादास, मौसी की बेटी सोना और चालक मुनेंद्र उर्फ मुन्ना सवार थे. जिनमें से अंकित सुरक्षित बच गए.
पुलिस की शुरुआती जांच के अनुसार गाड़ी चला रहे मुनेंद्र को अचानक झपकी आ गई थी. जिसके कारण वाहन अनियंत्रित होकर सीधे डिवाइडर से जा टकराया. चालक मुनेंद्र उर्फ मुन्ना राजस्थान के धारूहेड़ा थाना क्षेत्र की गोयल कॉलोनी का रहने वाला था. जबकि टगोरी बालादास बिहार के कटिहार में बंगरोरा, बारसोई निवासी थीं. वहीं गंभीर रूप से घायल करिश्मा और सोना को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार देने के बाद परिजनों के कहने पर लखनऊ के लिए रेफर कर दिया गया है.
घटना के बाद पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहन को क्रेन की मदद से एक्सप्रेसवे से हटवाकर यातायात चालू कराया और दोनों मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा. थाना प्रभारी विनय तिवारी ने बताया कि हादसे की मुख्य वजह चालक को झपकी आना बताया जा रहा है. परिजनों को घटना की सूचना देने के साथ ही शवों को पोस्टमार्टम को भेजने की कार्रवाई की जा रही है.
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