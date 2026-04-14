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छत्तीसगढ़ के पावर प्लांट में बड़ा हादसा,कई मजदूर झुलसे

बॉयलर फटने कई मजदूर चपेट में आए हैं.

Accident in Sakti
सक्ती में हादसा (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 14, 2026 at 4:26 PM IST

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सक्ती: छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले में वेदांता पावर प्लांट में मंगलवार दोपहर बड़ा हादसा हो गया. बॉयलर ब्लास्ट होने से कई मजदूर गंभीर रूप से झुलस गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है. यह घटना डभरा क्षेत्र की है. सिंघीतराई स्थित वेदांता पावर प्लांट में यह हादसा हुआ है.

घटना के बाद से प्लांट में अफरा तफरी

इस हादसे में 3 मजदूरों की मौत हो गई है. वहीं दो दर्जन से ज्यादा गंभीर रूप से घायल हैं. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस, दमकल और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे. घायल मजदूरों का इलाज जारी है. हादसे के बाद घायलों को सक्ती जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. मौके पर राहत बचाव कार्य जारी है.

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