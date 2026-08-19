ETV Bharat / bharat

दिल्ली के मुंडका में CNG स्टेशन पर जोरदार धमाका, 3 की मौत, कई घायल

सीएनजी पंप पर गैस भरते समय ट्रक का सिलेंडर फटा ( ETV Bharat )

न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, इस भीषण हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई अन्य लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं. घायलों को संजय गांधी अस्पताल में लाए गए हैं. सूचना मिलते ही राहत और बचाव दल ने मौके पर मोर्चा संभाल लिया है.

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के पश्चिमी इलाके से एक बेहद दर्दनाक और बड़े हादसे की खबर सामने आई है. मुंडका के टिकरी कलां इलाके में स्थित एक सीएनजी (CNG) पंप पर गैस रीफिलिंग के दौरान एक ट्रक के सिलेंडर में जोरदार धमाका हो गया.

दमकल विभाग के मुताबिक, यह घटना टिकरी कलां मेट्रो स्टेशन के पास बने सीएनजी स्टेशन पर शाम करीब साढ़े तीन बजे हुई है. पंप पर गाड़ियों में गैस भरने का सामान्य काम चल रहा था. इसी दौरान एक ट्रक में सीएनजी भरने के लिए नोजल लगाया गया, लेकिन गैस रीफिलिंग की प्रक्रिया शुरू होते ही अचानक ट्रक का गैस सिलेंडर एक बड़े धमाके के साथ फट गया.

मुंडका में CNG स्टेशन पर ब्लास्ट मामले में संवाददाता मनोज सिंह की रिपोर्ट (ETV Bharat)

घायलों को भेजा गया अस्पताल

दमकल विभाग के मुताबिक, राहत और बचाव दल ने स्थानीय पुलिस की मदद से तुरंत मोर्चा संभाला. फिलहाल दुर्घटनास्थल से सभी पांच घायलों को सुरक्षित निकालकर नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों की देखरेख में इलाज जारी है. वहीं, पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. बता दें कि पुलिस और तकनीकी टीमें इस बात की जांच कर रही हैं कि यह ब्लास्ट सिलेंडर की किसी खराबी के कारण हुआ है.

ये भी पढ़ें :