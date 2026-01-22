ETV Bharat / bharat

बलौदाबाजार में बड़ा हादसा, 5 मजदूरों की मौत, 5 घायल

बलौदाबाजार के बकुलाही स्थित प्लांट में बड़ा हादसा हुआ है.

MAJOR ACCIDENT IN BALODABAZAR
बलौदाबाजार हादसा (ETV Bharat Chhattisgarh)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 22, 2026 at 12:09 PM IST

Updated : January 22, 2026 at 12:26 PM IST

बलौदाबाजार: छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार में स्थित एक स्टील प्लांट में बड़ा हादसा हुआ है. कोयला भट्टे में विस्फोट के दौरान यह हादसा हुआ. हादसा आज सुबह सुबह हुआ. घटना के तुरंत बाद फायरब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया. इस हादसे में पांच मजूदरों की मौत हुई है. पांच मजदूर घायल हैं, जिनका इलाज बिलासपुर में चल रहा है.

प्लांट में बड़ा हादसा

भट्ठे के आस पास सफाई कार्य कर रहे मजदूरों की गर्म कोयले से झुलसने से मौत हुई है. वहीं कुछ मजदूर घायल हुए हैं. भाटापारा ग्रामीण पुलिस जांच में जुटी है. बताया जा रहा है. मृतकों और घायलों का आंकड़ा और बढ़ सकता है. प्रत्यक्षदर्शी मजदूर ने बताया कि करीब दस बजे की घटना है. अचानक धुआं उठने पर हमें भागने के लिए कहा गया.

बलौदाबाजार हादसा (ETV Bharat Chhattisgarh)

हम हेल्पर का काम करते हैं. हम काम कर रहे थे. करीब दस बजे के आसपास धुआं दिखा. साहब लोगों ने बोला भागो भागो.हम भाग गए. लेकिन पूरे लोग नहीं मिल रहे. 8 आदमी नहीं मिल रहे. हम तीन लोग ही बाहर निकले हैं. हम बिहार के रहनेवाले हैं- प्रत्यक्षदर्शी मजदूर

निपनिया थाना क्षेत्र में घटना में 5 मौत की जानकारी की पुष्टि हुई है. तीन से चार झुलसे हैं-हेमंत पटेल, भाटापारा ग्रामीण पुलिस

घटनास्थल पर पहुंचा पुलिस प्रशासन

प्लांट में हुई घटना की जानकारी मिलते ही बलौदाबाजार पुलिस, प्रशासन, फॉरेंसिक की टीम पहुंच गई है. जांच की जा रही है. कलेक्टर दीपक सोनी, एसपी भावना गुप्ता मौजूद हैं. बचाव कार्य चल रहा है.

बिलासपुर में घायलों का इलाज

सभी घायलों को इलाज के लिए बिलासपुर रेफर किया गया है, जहां उनका इलाज जारी है.

घायलों के नाम

मोतज अंसारी, 26 वर्ष कारपेंटर

सराफत अंसारी, 26 वर्ष, कारपेंटर

सबीर अंसारी, 37 वर्ष, कारपेंटर

कल्पु भुइया, 51 वर्ष, हेल्पर

रामू भुइया, 34 हेल्पर

घायल और मृतक मजदूर ठेकेदारी में करते थे काम

इस्पात कारखाना में कुल 500 मजदूर काम करते हैं, जिसमें 400 परमानेंट मजदूर है और 100 मजदूर ठेकेदार के अंदर काम करते हैं. मृतक और घायल मजदूर झारखंड के बताए जा रहे हैं.

भूपेश बघेल ने घटना पर जताया दुख

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने फैक्ट्री ब्लास्ट की घटना पर दुख जताया है. उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा- "बलौदाबाजार के बकुलाही इलाके में स्थित एक स्पंज आयरन फैक्ट्री में ब्लास्ट की दुखद सूचना प्राप्त हुई. इस भीषण हादसे में फैक्ट्री कर्मियों के निधन की जानकारी मिली है. ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति एवं शोकाकुल परिजनों को इस अपार दुःख को सहन करने का सामर्थ्य दें. शासन-प्रशासन से अनुरोध हैं कि घायलों के यथोचित उपचार की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए. इसके साथ ही मृतकों के परिजनों हेतु उचित मुआवजे की व्यवस्था करते हुए इस मामले की उच्चस्तरीय जांच करवाई जाए और इस हादसे के दोषियों पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए. "

छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष ने जताया दुख

छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह ने भी इस हादसे पर दुख जताया है. उन्होंने कहा है कि ''ईश्वर दिवंगत आत्माओं को अपने श्रीचरणों में स्थान और घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें. शोकाकुल परिजनों को यह अपार दुःख सहन करने की शक्ति दें.''

संपादक की पसंद

