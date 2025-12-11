अयोध्या में बड़ा हादसा; श्रद्धालुओं से भरी बोलेरो की ट्रैक्टर से भिड़ंत, तीन की मौत, 8 घायल
सभी मध्य प्रदेश के रीवा निवासी, चालक को झपकी आने से हुआ हादसा, जिला अस्पताल में घायलों का इलाज.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 11, 2025 at 10:20 AM IST
अयोध्या: राम नगरी अयोध्या में प्रयागराज हाईवे पर गुरुवार भोर में एक बड़ा हादसा हो गया. मध्य प्रदेश से दर्शन के लिए आ रहे श्रद्धालुओं की बोलेरो ट्रैक्टर से सीधे टकरा गई, जिसमें तीन लोगों की मौत हो गई. इस हादसे में 8 घायल भी हुए हैं. हादसा पूराकलंदर इलाके के कल्याण भदरसा गांव के पास हुआ. पुलिस के मुताबिक, चालक को नींद आ गई थी, जिससे बोलेरो की आमने-सामने टक्कर हो गई. मृतकों में चालक भी शामिल है.
इस घटना का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी संज्ञान में लिया है. साथ ही मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है. सीएम ने अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंच कर राहत कार्य में तेजी लाने के साथ घायलों के समुचित उपचार के निर्देश दिए हैं.
मध्य प्रदेश के रीवा निवासी चित्रसेन और अपने परिवार के साथ बोलेरो से अयोध्या आ रहे थे. जीप में कुल 11 लोग सवार थे. पुराकलंदर के पास भोर में करीब 5 बजे ड्राइवर को अचानक झपकी आ गई. जिसके बोलेरो सामने से आ रही ट्रैक्टर से टकरा गई. आमने-सामने की टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि 8 श्रद्धालु गाड़ी से बाहर छिटक गए. जबकि तीन अंदर ही फंसे रह गए. तीनों गंभीर रूप से घायल थे. हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई. सभी को पास ही की सीएचसी ले जाया गया. यहां तीन श्रद्धालुओं की मौत हो गई.
पुराकलंदर थाना प्रभारी मनोज शर्मा ने बताया कि बोलेरो सुलतानपुर की तरफ से अयोध्या आ रही थी. बोलेरो के चालक को अचानक नींद आ गई. इसी कारण हादसा हुआ. हादसे में तीन लोगों की मौत हुई है. बाकी 8 लोगों को CHC मसौदा से प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया है.
हादसे में घायल
1. तनुजा पटेल (20) पुत्री चित्रसेन पटेल.
2. चित्रसेन पटेल पुत्र इंद्र पटेल.
3 दीपक पटेल (25) पुत्र चित्रसेन पटेल.
4 शशि पटेल पत्नी हरकेश पटेल.
5. चंद्रकाली पटेल (50) पत्नी चित्रसेन पटेल.
6. कुसुम (32) पत्नी सरोज मनी पटेल.
7. शिवांश पटेल (3) पुत्र हरिकेश पटेल.
8. आशीष पटेल पुत्र सरोज पटेल.
हादसे में मृतक
1.अंकित पटेल पुत्र सरोज मनी पटेल.
2. मीराबाई (50) पत्नी महेंद्र.
3 ड्राइवर राम यश मिश्रा (50)
