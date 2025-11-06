ETV Bharat / bharat

मतदान के दौरान बोलीं मैथिली ठाकुर जीत का हो रहा अहसास, काशी विश्वनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना

दरभंगा जिले के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में मतदान प्रतिशत इस प्रकार रहा:

शुरुआती मतदान आंकड़े: जिले में सुबह सुस्त वोटिंग के बाद भी प्रतिशत 12.48 तक पहुंच गया है. उम्मीद की जा रही है कि अब जैसे जैसे दिन चढ़ेगा मतदान में तेजी आएगी. सुबह नौ बजे तक जिले में कुल 12.48 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया, जो राज्य के औसत 13.13 प्रतिशत से थोड़ा कम है. कुछ बूथों पर ईवीएम में मामूली खराबी से हल्की सुस्ती आई, लेकिन प्रशासन ने तुरंत सुधार कर लिया.

"मैं लोगों से मिल रही हूं, लोगों में उत्साह है लोग मुझे अपना आशीर्वाद दे रहे हैं. मुझे अभी से जीत का असहसास हो रहा है. मेरे लिए यहां कोई टफ फाइट नहीं है, लोगों का आशीर्वाद मेरे साथ है"- मैथिली ठाकुर, बीजेपी उम्मीदवार, अलीनगर

मैथिली ठाकुर ने काशी विश्वनाथ मंदिर की पूजा अर्चना (ETV Bharat)

अलीनगर में मैथिली ठाकुर उत्साह में: दरभंगा जिले की महत्वपूर्ण अलीनगर विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार और प्रसिद्ध मैथिली लोक गायिका मैथिली ठाकुर ने मतदान की शुरुआत धार्मिक आस्था से की. उन्होंने अलीनगर स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा-अर्चना की और फिर मतदान केंद्रों का भ्रमण शुरू कर दिया. मैथिली ठाकुर लोगों से ज्यादा से ज्यादा वोट करने की अपील कर रही हैं.

कुशेश्वरस्थान: 12.13%

गौरा बौराम: 12.06%

बेनीपुर: 11.20%

अलीनगर: 12.57%

दरभंगा ग्रामीण: 13.13%

दरभंगा शहरी: 11.52%

हायाघाट: 12.34%

बहादुरपुर: 12.85%

केवटी: 13.01%

जाले: 13.60%

ये आंकड़े चुनाव आयोग के सुबह नौ बजे के आधिकारिक डेटा पर आधारित हैं. जिले में कुल 37.5 लाख से अधिक मतदाता हैं, जिनमें युवा और महिला मतदाओं की संख्या उल्लेखनीय है. प्रशासन ने 286 पोलिंग स्टेशन स्थापित किए हैं, जहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं. कुछ जगहों पर ठंडे मौसम के बावजूद लंबी कतारें लगने लगी हैं.

पूजा करती मैथिली ठाकुर (ETV Bharat)

मैथिली ठाकुर का राजनीतिक जीवन हाल ही का है, लेकिन उनकी लोकप्रियता ने इसे रोचक बना दिया है. 25 वर्षीय ठाकुर, जो 25 जुलाई 2000 को जन्मीं, मैथिली लोक और भक्ति संगीत की सुप्रसिद्ध गायिका हैं. उनका परिवार संगीत की दुनिया से जुड़ा है, पिता रमेश कुमार ठाकुर दिल्ली में संगीत सिखाते थे.

राजनीति में मैथिली ठाकुर: मैथिली ने 14 अक्टूबर 2025 को पटना में भाजपा जॉइन की, जहां राज्य अध्यक्ष दिलीप जायसवाल मौजूद थे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार से प्रेरित होकर उन्होंने राजनीति में कदम रखा. भाजपा ने 15 अक्टूबर को जारी दूसरी उम्मीदवार सूची में उन्हें अलीनगर से टिकट दिया, जो पार्टी की 101 सीटों में से एक है. ठाकुर ने नामांकन 18 अक्टूबर को दाखिल किया, जहां केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय उपस्थित थे.

मैथिली ठाकुर (ETV Bharat)

मैथिली ठाकुर का मुकाबला आरजेडी के बिनोद मिश्रा से है, जो पारंपरिक रूप से मजबूत हैं. 2020 में यहां विकासशील इंसान पार्टी के मिश्री लाल यादव ने जीत हासिल की थी, लेकिन अब भाजपा ने ठाकुर को उतारकर सांस्कृतिक अपील पर दांव लगाया है.

मतदान केंद्र में मैथिली (ETV Bharat)

अलीनगर विधानसभा: अलीनगर विधानसभा क्षेत्र दरभंगा जिले का एक प्रमुख ग्रामीण इलाका है, जो 2008 के परिसीमन के बाद अस्तित्व में आया. यहां की आबादी मुख्यतः ब्राह्मण, यादव, मुस्लिम, मल्लाह, पासवान जैसी पिछड़ी जातियों पर निर्भर है, जहां ब्राह्मण वोटर निर्णायक भूमिका निभाते हैं. 2020 चुनाव में कुल 2,75,559 मतदाता थे, जिनमें 12.37% अनुसूचित जाति और 21.2% मुस्लिम शामिल थे. मतदान प्रतिशत 57.4% रहा.

