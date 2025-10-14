ETV Bharat / bharat

बीजेपी में शामिल हुई मैथिली ठाकुर, इस सीट से लड़ेंगी चुनाव!

पटना : जिसको लेकर पिछले कुछ दिनों से चर्चाओं का बाजार गर्म था, आखिरकार उससे पर्दा उठ गया है. मशहूर लोक गायिका मैथिली ठाकुर आज भारतीय जनता पार्टी (BJP) में शामिल हो गयी हैं. पटना में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने उन्हें सदस्यता दिलायी.

अलीनगर सीट से लडेंगी चुनाव! : पार्टी सूत्रों का कहना है कि मैथिली ठाकुर दरभंगा के अलीनगर सीट से चुनाव लडेंगी. हालांकि इसकी आधिकारिक घोषणा कैंडिडेट लिस्ट आने के बाद ही होगी. चूंकि बीजेपी ने अपनी सूची जारी कर दी है. इस सूची में मधुबनी के बेनीपट्टी से विनोद नारायण को टिकट दिया गया है. पहले कहा जा रहा था बेनीपट्टी से मैथिली ठाकुर से चुनाव लड़ेंगी.

अलीनगर सीट पर नाम की घोषणा नहीं : हालांकि बीजेपी ने जो 71 नामों की लिस्ट जारी की है उसमें अलीनगर सीट से नाम की घोषणा नहीं की गई है. चूंकि मैथिली ठाकुर आज ही शामिल हुई हैं, ऐसे में कयास लगाया जा रहा है कि उनके नाम की घोषणा भी जल्द हो सकती है.

अलीनगर का इतिहास : अलीनगर सीट से 2020 में वीआईपी के मिश्री लाल यादव विधायक बने थे. हालांकि बाद में वह बीजेपी में शामिल हो गए थे. कुछ महीने पहले उन्हें जेल और अदालत का चक्कर भी काटना पड़ा था, जिसकी वजह से सदस्यता भी चली गई थी. हालांकि बाद में सदस्यता मिल गई पर पार्टी से दूरी बन गई. इसी बीच मिश्री लाल यादव को राबड़ी आवास के आसपास भी देखा गया था.