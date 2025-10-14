बीजेपी में शामिल हुई मैथिली ठाकुर, इस सीट से लड़ेंगी चुनाव!
बिहार बीजेपी का कुनबा बढ़ता जा रहा है. लोकगायिका मैथिली ठाकुर बीजेपी में शामिल हुई हैं. साथ ही भरत बिंद भी कमल थामे हैं.
Published : October 14, 2025 at 5:39 PM IST
पटना : जिसको लेकर पिछले कुछ दिनों से चर्चाओं का बाजार गर्म था, आखिरकार उससे पर्दा उठ गया है. मशहूर लोक गायिका मैथिली ठाकुर आज भारतीय जनता पार्टी (BJP) में शामिल हो गयी हैं. पटना में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने उन्हें सदस्यता दिलायी.
अलीनगर सीट से लडेंगी चुनाव! : पार्टी सूत्रों का कहना है कि मैथिली ठाकुर दरभंगा के अलीनगर सीट से चुनाव लडेंगी. हालांकि इसकी आधिकारिक घोषणा कैंडिडेट लिस्ट आने के बाद ही होगी. चूंकि बीजेपी ने अपनी सूची जारी कर दी है. इस सूची में मधुबनी के बेनीपट्टी से विनोद नारायण को टिकट दिया गया है. पहले कहा जा रहा था बेनीपट्टी से मैथिली ठाकुर से चुनाव लड़ेंगी.
अलीनगर सीट पर नाम की घोषणा नहीं : हालांकि बीजेपी ने जो 71 नामों की लिस्ट जारी की है उसमें अलीनगर सीट से नाम की घोषणा नहीं की गई है. चूंकि मैथिली ठाकुर आज ही शामिल हुई हैं, ऐसे में कयास लगाया जा रहा है कि उनके नाम की घोषणा भी जल्द हो सकती है.
#WATCH| #BiharElection2025 से पहले लोक और भक्ति गायिका मैथिली ठाकुर बिहार के पटना में राज्य भाजपा प्रमुख दिलीप जायसवाल की उपस्थिति में भाजपा में शामिल हुईं। pic.twitter.com/fyOHT9WhXM— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 14, 2025
अलीनगर का इतिहास : अलीनगर सीट से 2020 में वीआईपी के मिश्री लाल यादव विधायक बने थे. हालांकि बाद में वह बीजेपी में शामिल हो गए थे. कुछ महीने पहले उन्हें जेल और अदालत का चक्कर भी काटना पड़ा था, जिसकी वजह से सदस्यता भी चली गई थी. हालांकि बाद में सदस्यता मिल गई पर पार्टी से दूरी बन गई. इसी बीच मिश्री लाल यादव को राबड़ी आवास के आसपास भी देखा गया था.
RJD MLA भी हुए शामिल : वहीं बिहार में दल-बदल का सिलसिला भी जारी है. भभुआ से आरजेडी विधायक रहे भरत बिंद भी बीजेपी में शामिल हुए हैं. मंगलवार को उन्हें भी दिलीप जायसवाल ने बीजेपी की सदस्यता दिलवाई.
"विपक्ष हताश और निराश है.वे मीडिया के सामने कुछ न कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं. मतदाताओं ने भारी बहुमत से एनडीए सरकार बनाने का मन बना लिया है. राजद-कांग्रेस के 6 दर्जन से ज्यादा विधायक भाजपा में शामिल होंगे. आगे-आगे देखिए होता है क्या. विपक्ष हर जगह धराशायी हो रहा है, उनका टायर पंक्चर हो गया है."- दिलीप जायसवाल, बिहार बीजेपी अध्यक्ष
ये भी पढ़ें :-
टिकट मिलने से पहले ही मैथिली ठाकुर का BJP कार्यकर्ता अलीनगर में कर रहे विरोध
'स्टूपिड बिहार कहते थे', मैथिली ठाकुर बोलीं- मैं अपने गांव वापस जाना चाहती हूं
ननिहाल से लेकर बेनीपट्टी में खुशी, बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगी मैथिली ठाकुर