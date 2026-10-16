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अंकिता भंडारी के माता-पिता से सांसद डिंपल यादव की मुलाकात, कहा- न्याय मिलना चाहिए

अंकिता के माता-पिता से सांसद डिंपल यादव की मुलाकात ( फोटो सोर्स- X@dimpleyadav )

देहरादून: उत्तराखंड की बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड का मामला फिर से सुर्खियों में है. मामले में कथित वीआईपी को राज्यपाल नियुक्त किए जाने के बाद देहरादून से लेकर दिल्ली तक मामला गरमाया हुआ है. जहां एक ओर अंकिता भंडारी के माता-पिता धरना तक दे चुके हैं, तो वहीं दूसरी विपक्ष भी मामले को लेकर सड़कों पर है. इसी बीच सांसद डिंपल यादव ने अंकिता भंडारी के माता-पिता से मुलाकात की. साथ ही उनकी पीड़ा को समझते हुए बीजेपी को घेरा है.

दरअसल, मैनपुरी से समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने अंकिता भंडारी के माता सोनी देवी और पिता वीरेंद्र सिंह भंडारी से मुलाकात की. जिसके तस्वीरें उन्होंने साझा भी की है. जिसमें उन्होंने लिखा है कि, 'जब हमारी बेटी ने हार नहीं मानी, तो हम उसके माता-पिता होने के नाते, कैसे हार मान सकते हैं? अंकिता भंडारी के माता-पिता के ये शब्द आज भारत के उन सभी माता-पिता के दर्द को बयां करते हैं, जो देश के युवाओं, खासकर युवतियों पर गुंडों के बेरहम अत्याचार को देख रहे हैं.'