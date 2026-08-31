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दिल्ली में एक और निर्भया कांड: चलती बस में मैनपुरी की 11वीं की छात्रा से गैंगरेप; 2 आरोपी गिरफ्तार

फिरोजाबाद में रजिस्टर्ड है स्लीपर बस: दिल्ली और नोएडा के बीच 4 अगस्त को जिस 16 साल की लड़की के साथ बस में दरिंदगी हुई थी, उसका कनेक्शन फिरोजाबाद जनपद से भी उजागर हुआ है. दरअसल जिस गाड़ी में यह वारदात हुई, वह गाड़ी फिरोजाबाद जनपद के सहायक संभागीय कार्यालय में रजिस्टर्ड है. वाहन का नंबर UP 83 ET 3789 है, जो कि रपुरा रोड थाना उत्तर निवासी अनिल जादौन के नाम पर पंजीकृत है. यह बस एक स्लीपर बस है और 1 साल पहले रजिस्टर्ड हुई थी.

कश्मीरी गेट के पास छात्रा को उतारा: आरोप है कि घटना के बाद दोनों आरोपी छात्रा को देर रात कश्मीरी गेट बस अड्डे के पास रिंग रोड पर उतारकर फरार हो गए. घबराई हुई छात्रा ने कश्मीरी गेट पुलिस से संपर्क किया और पूरी घटना की जानकारी दी. शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की. आरोपियों की तलाश में कई स्तर पर जानकारी जुटाई गई और बड़ी संख्या में सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई. जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि दोनों आरोपी घटना के बाद तिमारपुर इलाके में स्थित एक बस पार्किंग में मौजूद थे. पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए ड्राइवर कुलदीप और कंडक्टर संदीप को गिरफ्तार कर लिया. घटना में इस्तेमाल बस भी बरामद कर ली गई है.

चलती बस में हुआ गैंगरेप: उसी दौरान एक स्लीपर बस नोएडा सेक्टर 63 की ओर जा रही है, ऐसा कहकर बस के स्टाफ ने छात्रा को बस में बिठाया. आरोप है कि बस के कुछ दूर जाने के बाद कंडक्टर ने छात्रा के साथ अश्लील हरकत की. छात्रा ने विरोध किया तो उसे कथित तौर पर जान से मारने की धमकी दी गई. इसके बाद कंडक्टर ने छात्रा के साथ कथित तौर पर अश्लील हरकत शुरू कर दी. आरोप है कि विरोध करने पर उसे धमकाया गया. इसके बाद ड्राइवर और कंडक्टर ने कथित तौर पर छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया.

पुलिस ने इस मामले में बस के ड्राइवर और कंडक्टर को गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक, वारदात 4 अगस्त को हुई जब छात्रा अपने घरवालों से नाराज होकर बस में बैठी और अपने चचेरे भाई के घर जाने के लिए निकल गई. लेकिन भारी बारिश और अंधेरे की वजह से वह गलती से परी चौक पर उतर गई.

मैनपुरी/दिल्ली: दिल्ली में निर्भया कांड जैसा एक और मामला सामने आया है. यहां उत्तर प्रदेश के मैनपुरी की 11वीं कक्षा की एक नाबालिग छात्रा के साथ स्लीपर बस में सामूहिक दुष्कर्म किया गया. वारदात के बाद से पीड़ित छात्रा के घर पर ताला लटका हुआ है. ग्रामीण इस मामले में कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से बच रहे हैं.

ARTO ने दिल्ली पुलिस को सौंपी गाड़ी की डिटेल: 2025 इस गाड़ी का मॉडल है. पुलिस द्वारा मांगी गई जानकारी के आधार पर सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (ARTO) ने इसकी पूरी जानकारी दिल्ली पुलिस को उपलब्ध करा दी है. हालांकि इस पूरे मामले में जो आरोपी चालक और परिचालक हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई दिल्ली पुलिस की तरफ से की जा रही है. आपको यह भी बता दें कि जिस लड़की के साथ यह वारदात हुई है, वह मैनपुरी जनपद के किसनी थाना क्षेत्र की रहने वाली है.

दिल्ली पुलिस ने दर्ज किया केस, दो आरोपी गिरफ्तार: जानकारी के अनुसार, छात्रा किसी बात को लेकर घर से नाराज होकर नोएडा जाने के लिए बस में सवार हुई थी. बताया जा रहा है कि वह नोएडा में रहने वाले अपने चचेरे भाई के पास जा रही थी. इसी दौरान बस में उसके साथ कथित तौर पर सामूहिक दुष्कर्म की घटना हुई. मामले में पीड़िता की ओर से दी गई तहरीर के आधार पर दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज किया है.

सपा विधायक ने की दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग: पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किए जाने की बात सामने आई है. साथ ही जिस बस में घटना होने का आरोप है, उसे भी पुलिस ने कब्जे में लिया है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और घटना से जुड़े तथ्यों एवं आरोपों की पड़ताल की जा रही है. घटना की जानकारी मिलने के बाद समाजवादी पार्टी के विधायक ब्रजेश कठेरिया पीड़ित छात्रा के घर पहुंचे और परिजनों को न्याय दिलाने का भरोसा दिया.

एसपी बोले- मैनपुरी का नहीं है मामला: मैनपुरी के पुलिस अधीक्षक गणेश साहा का कहना है कि यह मामला मैनपुरी का नहीं है. उन्होंने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और जांच के बाद पूरे प्रकरण की जानकारी ब्रीफिंग के माध्यम से दी जाएगी. फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस जांच के बाद ही घटना की वास्तविक स्थिति और आरोपों की पूरी तस्वीर साफ हो सकेगी. छात्रा की शिकायत, आरोपियों की गिरफ्तारी और बस को कब्जे में लिए जाने के बाद मामले की जांच आगे बढ़ रही है.

मरम्मत के बाद खाली बस लेकर निकले थे आरोपी: पुलिस जांच में सामने आया है कि घटना वाले दिन बस में खराबी आ गई थी. इसके बाद ड्राइवर और कंडक्टर बस को सूरजपुर स्थित वर्कशॉप में मरम्मत के लिए लेकर गए थे. मरम्मत पूरी होने के बाद दोनों बस को खाली लेकर तिमारपुर की ओर जा रहे थे. इसी दौरान परी चौक पर छात्रा ने बस को रुकने का इशारा किया. पुलिस के मुताबिक, परी चौक से कश्मीरी गेट तक बस ने करीब 47 किलोमीटर का सफर तय किया. स्लीपर बस के अंदर पर्दे लगे होने के कारण बाहर से अंदर की गतिविधियां दिखाई नहीं देती थीं. ऐसे में रास्ते में किसी राहगीर को बस के भीतर कथित तौर पर हुई घटना की जानकारी नहीं हो सकी. पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है. बस की फॉरेंसिक जांच के साथ अन्य उपलब्ध साक्ष्यों को भी जुटाया जा रहा है. नाबालिग पीड़िता की पहचान कानून के तहत गोपनीय रखी गई है.

निर्भया कांड मामला: निर्भया कांड 16 दिसंबर 2012 की रात दिल्ली में एक 23 वर्षीय पैरामेडिकल छात्रा के साथ चलती बस में हुआ बेहद क्रूर और बर्बर दुष्कर्म और हत्या का मामला था. इस वारदात ने पूरे भारत को झकझोर कर रख दिया था और इसके बाद देश भर में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए थे. इस मामल में कोर्ट ने दोषियों को मौत की सजा सुनाई. लंबी कानूनी लड़ाई और कई पुनर्विचार याचिकाओं के बाद, इन चारों दोषियों को 20 मार्च 2020 को सुबह 5:30 बजे तिहाड़ जेल में फांसी दे दी गई.

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