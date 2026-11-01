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मैनपाट टाइटंस बनी छत्तीसगढ़ हॉकी लीग की चैंपियन, संस्कारधानी स्ट्राइकर्स को 4-2 से दी शिकस्त, मनसुख मांडविया और सीएम साय ने दी बधाई

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रायपुर: छत्तीसगढ़ हॉकी लीग के रोमांचक फाइनल मुकाबले में मैनपाट टाइटंस ने शानदार प्रदर्शन करते हुए संस्कारधानी स्ट्राइकर्स को 4-2 से हराकर खिताब अपने नाम कर लिया. रायपुर के सरदार वल्लभभाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में मैनपाट टाइटंस ने शुरुआत से ही आक्रामक तेवर दिखाए और चार गोल दागकर जीत सुनिश्चित की. वहीं संस्कारधानी स्ट्राइकर्स की टीम दो गोल ही कर सकी.

केंद्रीय मंत्री मांडवियाऔर मुख्यमंत्री रहे मौजूद फाइनल मुकाबले में केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, सांसद बृजमोहन अग्रवाल, उपमुख्यमंत्री एवं खेल मंत्री अरुण साव, गृहमंत्री विजय शर्मा और तकनीकी शिक्षा मंत्री गुरु खुशवंत साहेब मौजूद रहे. लीग के ब्रांड एंबेसडर और पूर्व भारतीय हॉकी कप्तान सरदार सिंह भी कार्यक्रम में शामिल हुए.