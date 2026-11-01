मैनपाट टाइटंस बनी छत्तीसगढ़ हॉकी लीग की चैंपियन, संस्कारधानी स्ट्राइकर्स को 4-2 से दी शिकस्त, मनसुख मांडविया और सीएम साय ने दी बधाई
केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने विजेता टीम को सौंपी ट्रॉफी, 11 लाख रुपये का मिला पुरस्कार, प्रवीण कुमार सिंह की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 1, 2026 at 11:01 PM IST
रायपुर: छत्तीसगढ़ हॉकी लीग के रोमांचक फाइनल मुकाबले में मैनपाट टाइटंस ने शानदार प्रदर्शन करते हुए संस्कारधानी स्ट्राइकर्स को 4-2 से हराकर खिताब अपने नाम कर लिया. रायपुर के सरदार वल्लभभाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में मैनपाट टाइटंस ने शुरुआत से ही आक्रामक तेवर दिखाए और चार गोल दागकर जीत सुनिश्चित की. वहीं संस्कारधानी स्ट्राइकर्स की टीम दो गोल ही कर सकी.
केंद्रीय मंत्री मांडवियाऔर मुख्यमंत्री रहे मौजूद
फाइनल मुकाबले में केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, सांसद बृजमोहन अग्रवाल, उपमुख्यमंत्री एवं खेल मंत्री अरुण साव, गृहमंत्री विजय शर्मा और तकनीकी शिक्षा मंत्री गुरु खुशवंत साहेब मौजूद रहे. लीग के ब्रांड एंबेसडर और पूर्व भारतीय हॉकी कप्तान सरदार सिंह भी कार्यक्रम में शामिल हुए.
केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विजेता मैनपाट टाइटंस को ट्रॉफी प्रदान की. चैंपियन टीम को 11 लाख रुपये और उपविजेता संस्कारधानी स्ट्राइकर्स को 6 लाख रुपये की पुरस्कार राशि दी गई. इसके अलावा शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया गया. प्रतियोगिता में विभिन्न श्रेणियों में कुल 21 लाख रुपये की पुरस्कार राशि वितरित की गई.
मुख्यमंत्री ने आयोजन की सराहना की
इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विजेता और उपविजेता टीमों को बधाई देते हुए सभी खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया. उन्होंने छत्तीसगढ़ में हॉकी को बढ़ावा देने के लिए आयोजित इस लीग की सराहना की. मुख्यमंत्री ने उपमुख्यमंत्री एवं खेल मंत्री अरुण साव के प्रयासों की भी तारीफ की. उन्होंने कहा कि आज राज्य के लिए उत्सव का दिन है. छत्तीसगढ़ हॉकी लीग के समापन समारोह में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया की उपस्थिति से आयोजन की गरिमा और बढ़ी है. उनकी मौजूदगी में इस प्रतियोगिता का सफल समापन होना गौरव की बात है.
ऐसे आयोजन से उभरेंगे नए खिलाड़ी-मनसुख मांडविया
केंद्रीय खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने विजेता टीम को बधाई देते हुए छत्तीसगढ़ सरकार की खेल प्रोत्साहन से जुड़ी पहल की सराहना की. उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन खिलाड़ियों को बेहतर मंच उपलब्ध कराते हैं. इससे उन्हें अपनी प्रतिभा और प्रदर्शन दिखाने का अवसर मिलता है.
कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस तरह की प्रतियोगिताएं लगातार आयोजित होनी चाहिए. इससे खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का बेहतर प्लेटफॉर्म मिलता है. ऐसे आयोजनों से आने वाले समय में छत्तीसगढ़ से और भी अच्छे खिलाड़ी निकलकर सामने आएंगे. उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में खेलों को बढ़ावा देने के लिए हो रहे प्रयासों का सकारात्मक संदेश पूरे देश में जा रहा है.