ETV Bharat / bharat

बागी सांसदों को लेकर आदित्य ठाकरे का बीजेपी पर हमला, कहा- संविधान बदलना मुख्य उद्देश्य

ठाकरे ने पार्टी के विधायकों की बदलती वफादारी की निंदा की, उन्होंने कहा कि वे महा विकास अघाड़ी (एमवीए) के सामूहिक प्रयासों के कारण चुने गए थे. उन्होंने कहा, 'ये सभी लोग एमवीए सहयोगियों की मदद से शिवसेना (यूबीटी) के लिए चुने गए थे और अब वे लोगों के जनादेश के खिलाफ दूसरी तरफ जा रहे हैं.'

उनकी टिप्पणियां तब आई जब पार्टी को 'ऑपरेशन टाइगर' के कारण तीव्र राजनीतिक उथल-पुथल का सामना करना पड़ रहा है, जिसे एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट में कई शिव सेना (यूबीटी) सांसदों के दलबदल के लिए एक कथित कदम कहा जा रहा है.

ठाकरे ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, 'आज वे हमारे सांसदों और विधायकों को तोड़ रहे हैं क्योंकि वे बाबासाहेब अंबेडकर के संविधान को बदलने के इच्छुक हैं. मतदाताओं ने उन्हें 2024 में रोका, और उन्हें केवल 240 सांसद मिले, लेकिन अब वे पार्टियों को तोड़कर फिर से कोशिश कर रहे हैं. उनका मुख्य उद्देश्य संविधान को बदलना है.'

मुंबई: छह बागी शिव सेना यूबीटी सांसदों के एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट में शामिल होने की अफवाहों के बीच शिवसेना (यूबीटी) विधायक आदित्य ठाकरे ने सोमवार को भाजपा पर तीखा हमला बोला और उस पर संविधान बदलने के लिए संसद में पर्याप्त वोट हासिल करने के लिए यूबीटी सेना के सांसदों और विधायकों को 'तोड़ने' का आरोप लगाया.

उन्होंने तर्क दिया कि इन निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाताओं ने स्पष्ट रूप से एनडीए की विचारधारा को खारिज कर दिया है, फिर भी दल बदलने वाले सांसदों ने वैसे भी उनके साथ जुड़ना चुना है. यूबीटी नेता ने बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार की क्षमताओं की कड़ी आलोचना करते हुए दावा किया, 'बीजेपी देश में दंगे करा सकती है, हिंसा फैला सकती है, प्रचार कर सकती है, लेकिन एक बात तय है कि बीजेपी को पता नहीं है कि शासन कैसे किया जाता है. हम इसे मुंबई में बीएमसी और पुणे में पीएमसी में देख रहे हैं.'

आदित्य ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार इन राजनीतिक चालों को वित्तपोषित करने के लिए सार्वजनिक संसाधनों का दुरुपयोग कर रही है. उन्होंने दावा किया, 'इन लोगों के पास कर्मचारियों के वेतन और कल्याणकारी योजनाओं के लिए पैसे नहीं हैं, लेकिन उनके पास सांसद खरीदने के लिए पैसे हैं.' उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि शिव सेना सिर्फ एक है जो हमारी है, शिव सेना (यूबीटी), और दूसरी भाजपा का स्थान है, शिंदे आदि शिव सेना का नहीं.'

नई दिल्ली में गुरुवार को हुई संसदीय दल की बैठक में पार्टी के नौ लोकसभा सांसदों में से केवल तीन के शामिल होने के बाद विवाद और बढ़ गया है. बैठक में जहां अरविंद सावंत, अनिल देसाई और राजाभाऊ वाजे शामिल हुए, वहीं संजय दीना पाटिल समेत छह सांसद अनुपस्थित रहे.

शिवसेना (यूबीटी) नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने पहले कहा था कि अनुपस्थित सांसदों को अयोग्य ठहराने की मांग की प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है. राजनीतिक तूफान तब तेज हो गया जब शिवसेना एमएलसी चंद्रकांत रघुवंशी ने दावा किया कि छह शिवसेना (यूबीटी) सांसदों ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर भरोसा जताया है और उनके गुट में शामिल हो गए हैं.

यह घटनाक्रम शिवसेना (यूबीटी) के भीतर नए विभाजन की अटकलों के बीच आया है, रिपोर्टों से पता चलता है कि पार्टी के नौ लोकसभा सांसदों में से छह एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल हो सकते हैं. जिन छह सांसदों की अनुपस्थिति ने अटकलों को हवा दी, वे हैं नागेश आष्टिकर, संजय देशमुख, संजय जाधव, संजय दीना पाटिल, ओमप्रकाश राजेनिम्बलकर और भाऊसाहेब वाकचौरे. दूसरी ओर, अरविंद सावंत, अनिल देसाई, राजाभाऊ वाजे और संजय राउत ने पार्टी की संसदीय बैठक में भाग लिया.