बागी सांसदों को लेकर आदित्य ठाकरे का बीजेपी पर हमला, कहा- संविधान बदलना मुख्य उद्देश्य
आदित्य ठाकरे ने भाजपा पर संविधान बदलने के लिए संसद में पर्याप्त वोट हासिल करने के लिए सांसदों और विधायकों को 'तोड़ने' का आरोप लगाया.
Published : June 22, 2026 at 2:05 PM IST
मुंबई: छह बागी शिव सेना यूबीटी सांसदों के एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट में शामिल होने की अफवाहों के बीच शिवसेना (यूबीटी) विधायक आदित्य ठाकरे ने सोमवार को भाजपा पर तीखा हमला बोला और उस पर संविधान बदलने के लिए संसद में पर्याप्त वोट हासिल करने के लिए यूबीटी सेना के सांसदों और विधायकों को 'तोड़ने' का आरोप लगाया.
ठाकरे ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, 'आज वे हमारे सांसदों और विधायकों को तोड़ रहे हैं क्योंकि वे बाबासाहेब अंबेडकर के संविधान को बदलने के इच्छुक हैं. मतदाताओं ने उन्हें 2024 में रोका, और उन्हें केवल 240 सांसद मिले, लेकिन अब वे पार्टियों को तोड़कर फिर से कोशिश कर रहे हैं. उनका मुख्य उद्देश्य संविधान को बदलना है.'
Mumbai, Maharashtra: Shiv Sena (UBT) MLA Aaditya Thackeray says, " the six rebel mps who were elected won on the face and leadership of uddhav balasaheb thackeray. they were elected under the banner of the maha vikas aghadi and the indi alliance, and they won on an anti-bjp… pic.twitter.com/La96UQTZXc— IANS (@ians_india) June 22, 2026
उनकी टिप्पणियां तब आई जब पार्टी को 'ऑपरेशन टाइगर' के कारण तीव्र राजनीतिक उथल-पुथल का सामना करना पड़ रहा है, जिसे एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट में कई शिव सेना (यूबीटी) सांसदों के दलबदल के लिए एक कथित कदम कहा जा रहा है.
ठाकरे ने पार्टी के विधायकों की बदलती वफादारी की निंदा की, उन्होंने कहा कि वे महा विकास अघाड़ी (एमवीए) के सामूहिक प्रयासों के कारण चुने गए थे. उन्होंने कहा, 'ये सभी लोग एमवीए सहयोगियों की मदद से शिवसेना (यूबीटी) के लिए चुने गए थे और अब वे लोगों के जनादेश के खिलाफ दूसरी तरफ जा रहे हैं.'
Mumbai, Maharashtra: On Rebel Shiv Sena (UBT) MPs, Shiv Sena (UBT) MLA Aaditya Thackeray says, " they seem so afraid of us. and look, now even mps are being taken away. after that, will they take away mlas as well? then corporators? then this person and that person too? we will… pic.twitter.com/Fh0dmruG03— IANS (@ians_india) June 22, 2026
उन्होंने तर्क दिया कि इन निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाताओं ने स्पष्ट रूप से एनडीए की विचारधारा को खारिज कर दिया है, फिर भी दल बदलने वाले सांसदों ने वैसे भी उनके साथ जुड़ना चुना है. यूबीटी नेता ने बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार की क्षमताओं की कड़ी आलोचना करते हुए दावा किया, 'बीजेपी देश में दंगे करा सकती है, हिंसा फैला सकती है, प्रचार कर सकती है, लेकिन एक बात तय है कि बीजेपी को पता नहीं है कि शासन कैसे किया जाता है. हम इसे मुंबई में बीएमसी और पुणे में पीएमसी में देख रहे हैं.'
VIDEO | Shiv Sena (UBT) leader Aaditya Thackeray, on rebel MPs joining the Shinde camp, says, " it is shameful that the (shiv sena) mps were bought. the bjp's focus is only on breaking parties, not on governance."— Press Trust of India (@PTI_News) June 22, 2026
(full video available on pti videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/9Mrrl4dPle
आदित्य ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार इन राजनीतिक चालों को वित्तपोषित करने के लिए सार्वजनिक संसाधनों का दुरुपयोग कर रही है. उन्होंने दावा किया, 'इन लोगों के पास कर्मचारियों के वेतन और कल्याणकारी योजनाओं के लिए पैसे नहीं हैं, लेकिन उनके पास सांसद खरीदने के लिए पैसे हैं.' उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि शिव सेना सिर्फ एक है जो हमारी है, शिव सेना (यूबीटी), और दूसरी भाजपा का स्थान है, शिंदे आदि शिव सेना का नहीं.'
VIDEO | Mumbai: Shiv Sena (UBT) MLA Aaditya Thackeray says, “...These cowardly people who are deserting the party today, and those who have sold themselves, should resign from their posts and contest elections again to prove their strength...” pic.twitter.com/1nSVorpQKv— Press Trust of India (@PTI_News) June 22, 2026
नई दिल्ली में गुरुवार को हुई संसदीय दल की बैठक में पार्टी के नौ लोकसभा सांसदों में से केवल तीन के शामिल होने के बाद विवाद और बढ़ गया है. बैठक में जहां अरविंद सावंत, अनिल देसाई और राजाभाऊ वाजे शामिल हुए, वहीं संजय दीना पाटिल समेत छह सांसद अनुपस्थित रहे.
शिवसेना (यूबीटी) नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने पहले कहा था कि अनुपस्थित सांसदों को अयोग्य ठहराने की मांग की प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है. राजनीतिक तूफान तब तेज हो गया जब शिवसेना एमएलसी चंद्रकांत रघुवंशी ने दावा किया कि छह शिवसेना (यूबीटी) सांसदों ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर भरोसा जताया है और उनके गुट में शामिल हो गए हैं.
यह घटनाक्रम शिवसेना (यूबीटी) के भीतर नए विभाजन की अटकलों के बीच आया है, रिपोर्टों से पता चलता है कि पार्टी के नौ लोकसभा सांसदों में से छह एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल हो सकते हैं. जिन छह सांसदों की अनुपस्थिति ने अटकलों को हवा दी, वे हैं नागेश आष्टिकर, संजय देशमुख, संजय जाधव, संजय दीना पाटिल, ओमप्रकाश राजेनिम्बलकर और भाऊसाहेब वाकचौरे. दूसरी ओर, अरविंद सावंत, अनिल देसाई, राजाभाऊ वाजे और संजय राउत ने पार्टी की संसदीय बैठक में भाग लिया.