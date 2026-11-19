रावला मंडी में पाकिस्तान से RDX और हथियार मंगवाने वाला कुलवंत उर्फ सूखा गिरफ्तार, 1 लाख का है इनामी
अनूपगढ़ के 12 केएनडी RDX बरामदगी मामले के मुख्य आरोपी कुलवंत उर्फ सूखा को पंजाब की फिरोजपुर जेल से गिरफ्तार किया गया है.
Published : November 19, 2026 at 3:22 PM IST
श्रीगंगानगर : भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा के नजदीक रावला मंडी क्षेत्र के गांव 12 केएनडी में संदिग्ध RDX और हथियारों की बरामदगी के मामले में राजस्थान एंटी टेररिस्ट स्क्वॉड (ATS) को बड़ी सफलता मिली है. मामले के मुख्य आरोपी कुलवंत उर्फ सूखा को गिरफ्तार कर लिया गया है. जांच में सामने आया है कि आरोपी ने पाकिस्तान में बैठे हैंडलर से बातचीत कर हथियारों और विस्फोटक की ड्रॉपिंग करवाने में भूमिका निभाई थी. इस गिरफ्तारी को मामले के पूरे नेटवर्क का खुलासा करने की दिशा में अहम माना जा रहा है.
एटीएस एएसपी सुरेंद्र कुमार के नेतृत्व में टीम ने आरोपी को पंजाब की फिरोजपुर जेल से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया. गिरफ्तारी के बाद उसे घड़साना न्यायालय में पेश किया गया, जहां एटीएस ने पूछताछ के लिए पुलिस रिमांड मांगा. अदालत ने आरोपी को 23 नवंबर तक पुलिस रिमांड पर सौंप दिया है.
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पाकिस्तान हैंडलर से बातचीत कर करवाई थी ड्रॉपिंग : एटीएस इंस्पेक्टर विनोद सिंह ने बताया कि कुलवंत उर्फ सूखा ने पाकिस्तान में बैठे हैंडलर से बातचीत कर हथियारों और विस्फोटक की ड्रॉपिंग करवाई थी. इस मामले में आरोपी की भूमिका की जांच की जा रही है. उसे पंजाब की फिरोजपुर जेल से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार कर घड़साना लाया गया और न्यायालय में पेश किया गया. अदालत से 23 नवंबर तक पुलिस रिमांड प्राप्त हुआ है. अब आरोपी से गहन पूछताछ की जाएगी, ताकि पूरे नेटवर्क और इसमें शामिल अन्य लोगों के बारे में जानकारी जुटाई जा सके.
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13 अक्टूबर को मिला था 7.75 किलोग्राम संदिग्ध RDX : गौरतलब है कि गत 13 अक्टूबर को रावला मंडी क्षेत्र के गांव 12 केएनडी में अंतरराष्ट्रीय सीमा के नजदीक सुरक्षा एजेंसियों ने बड़ी कार्रवाई की थी. इस दौरान पाकिस्तान से आई खेप में करीब 7.75 किलोग्राम संदिग्ध RDX बरामद किया गया था. इसके अलावा तुर्की निर्मित दो जिगाना पिस्तौल, चार मैगजीन और 867 कारतूस भी जब्त किए गए थे. सीमावर्ती क्षेत्र में विस्फोटक और हथियारों की इतनी बड़ी खेप मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई थीं. मामले की गंभीरता को देखते हुए राजस्थान ATS और अन्य जांच एजेंसियां पाकिस्तान से जुड़े संभावित नेटवर्क की पड़ताल में जुट गई थीं.
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जलालाबाद ग्रेनेड हमले में भी था आरोपी का नाम : कुलवंत उर्फ सूखा का नाम पंजाब के जलालाबाद में हुए ग्रेनेड हमले के मामले में भी सामने आया था. इस मामले में पंजाब पुलिस की ओर से आरोपी पर एक लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था. अब राजस्थान ATS ने उसे 12 केएनडी में RDX और हथियारों की बरामदगी के मामले में गिरफ्तार किया है. पूछताछ में जांच एजेंसी यह भी पता लगाने का प्रयास करेगी कि पाकिस्तान से भेजी गई खेप को किसने प्राप्त किया, उसे आगे कहां पहुंचाया जाना था और इस पूरे नेटवर्क में अन्य कौन-कौन लोग शामिल हैं. 23 नवंबर तक पुलिस रिमांड के दौरान होने वाली पूछताछ से इस संवेदनशील मामले में कई अहम जानकारियां सामने आने की उम्मीद है.
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