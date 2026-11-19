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रावला मंडी में पाकिस्तान से RDX और हथियार मंगवाने वाला कुलवंत उर्फ सूखा गिरफ्तार, 1 लाख का है इनामी

गिरफ्त में आरोपी ( ETV Bharat Sriganganagar )

श्रीगंगानगर : भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा के नजदीक रावला मंडी क्षेत्र के गांव 12 केएनडी में संदिग्ध RDX और हथियारों की बरामदगी के मामले में राजस्थान एंटी टेररिस्ट स्क्वॉड (ATS) को बड़ी सफलता मिली है. मामले के मुख्य आरोपी कुलवंत उर्फ सूखा को गिरफ्तार कर लिया गया है. जांच में सामने आया है कि आरोपी ने पाकिस्तान में बैठे हैंडलर से बातचीत कर हथियारों और विस्फोटक की ड्रॉपिंग करवाने में भूमिका निभाई थी. इस गिरफ्तारी को मामले के पूरे नेटवर्क का खुलासा करने की दिशा में अहम माना जा रहा है.