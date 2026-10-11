Special: झारखंड में महुआ की बदली पहचान! महुआ से तैयार हो रही चाय, ग्रामीण महिलाओं को रोजगार देने की योजना
झारखंड में अब महुआ का स्वाद चाय में लिया जा सकता है. कई जिलों में महुआ कैफे खोलने की तैयारी है. नीरज कुमार की रिपोर्ट.
Published : October 11, 2026 at 8:06 PM IST
पलामू: महुआ की चाय! शायद यह बात पहली बार सुना होगा आपने. लेकिन यह सच्चाई है कि महुआ की चाय भी बनाई जा सकती है. झारखंड में महुआ से बनी शराब महुआ की सबसे बड़ी पहचान रही है, लेकिन अब यह पहचान बदलने वाली है. झारखंड में वन विभाग ने महुआ को बढ़ावा देने के लिए कई योजना तैयार किया है, ताकि ग्रामीणों को रोजगार मिल सके. इसी कड़ी में महुआ की चाय का उत्पादन शुरू हुआ है.
पलामू टाइगर रिजर्व के अंतर्गत बेतला नेशनल पार्क में सबसे पहले महुआ की चाय बनाने की शुरुआत हुई है. धीरे-धीरे इसे पलामू गढ़वा एवं लातेहार के सभी सार्वजनिक स्थानों पर महुआ कटी स्टॉल खोल जाना है. पलामू टाइगर रिजर्व ने महुआ कैफे के नाम से एक ब्रांड भी तैयार किया है. महुआ कैफे को मेदिनीनगर, लातेहार और गढ़वा के शहरी क्षेत्र में खोला जाएगा और स्थानीय प्रशासन से इसे बढ़ावा देने के लिए मदद लिया जाएगा.
सुपर फूड के रूप में जाना जाता है महुआ
दरअसल, महुआ सुपर फूड के रूप में भी जाना जाता है और यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है. महुआ में कई ऐसे पदार्थ मौजूद है, जो स्वास्थ्य के लिए बेहद ही लाभकारी है. महुआ में बेहद ही कम शुगर होता है फिर भी इसमें चीनी जैसे मिठास होती है. महुआ की चाय के बारे में लोगों को अधिक जानकारी नहीं है. आम लोगों को महुआ के शराब के बारे में सबसे अधिक जानकारी है. इसलिए महुआ चाय को प्रमोट किया जाएगा ताकि आम लोग इससे जुड़ सके. महुआ से अब बिस्किट, लड्डू, चॉकलेट, कुकीज आदि तैयार किया जा रहा है. महुआ चाय को प्रमोट करने के लिए जगह-जगह स्टॉल भी लगाया जाना है.
झारखंड में महुआ से बने एक ही उत्पादन को लोग जानते हैं, लेकिन महुआ से बने अन्य उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है. महुआ चाय को प्रमोट किया जाना है. यह अच्छी बात है कि महुआ चाय बनाया जा रहा है. इससे स्थानीय महिलाओं को रोजगार मिलेगा. महुआ सुपर फूड के रूप में भी जाना जाता है और स्वास्थ्य के लिए बेहद ही लाभकारी है: एसआर नटेश, सीसीएफ झारखंड सह निदेशक पीटीआर
चाय पत्ती की जगह महुआ का इस्तेमाल
महुआ चाय में चाय पत्ती की जगह महुआ का इस्तेमाल होता है. महुआ चाय बनाने को लेकर महिलाओं को कई स्तर पर ट्रेनिंग दी गई है. महुआ चाय के माध्यम से बड़ी संख्या में महिलाओं को रोजगार देने की योजना है. पलामू टाइगर रिजर्व ने महिलाओं को ट्रेनिंग देने के लिए पहल किया था. महुआ चाय में गुड़, इलायची का इस्तेमाल होता है. इसका टेस्ट पूरी तरह से चाय की तरह लगता है.
महुआ चाय को सामान्य चाय की तरह पानी में खौलाया जाता है. रांची के रहने वाले अबू राजी ने बताया कि आमतौर पर महुआ का एक ही पहचान हैं, लेकिन अब इसकी चाय भी बन रही है. महुआ चाय का टेस्ट बिल्कुल चाय की तरह है और यूनिक भी है. इसे प्रमोट किया जाना चाहिए.
अमीषा कुमारी बताती हैं कि चाय बनाने से पहले महुआ को गर्म पानी में उबाला जाता है. उबालने के दौरान महुआ जब फूल जाता है तो उसमें इलाईची और गुड़ डाला जाता है. कुछ देर उबलने के बाद यह चाय का स्वरूप ले लेता है. इसमें चाय पत्ती का इस्तेमाल नहीं होता है. उबलने के बाद महुआ का ओरिजिनल कलर इसमें आता है.
वहीं, सुनीता देवी बताती हैं कि उन्हें खुशी है कि महुआ की पहचान बदल रही है. वह इससे चाय बनाती हैं और लोगों को सप्लाई करती हैं. उन्होंने इस चाय को बनाने के लिए ट्रेनिंग ली है, जो उनके रोजगार का एक बड़ा माध्यम बन रहा है.
झारखंड में फूड ग्रेन महुआ का उत्पादन
झारखंड में फूड ग्रेन महुआ का उत्पादन शुरू हुआ है. फूड ग्रेन महुआ के उत्पादन के लिए ग्रामीणों को एक प्रकार का जाल दिया जाता है, जिसमें महुआ जमीन पर नहीं गिरती है. दरअसल ग्रामीण महुआ चुनने के दौरान मिट्टी एवं धूल के अंश को भी साथ में मिला देते हैं. विभाग के तरफ से जाल दिया गया है और एक एसओपी ग्रामीणों को बताई गई है, जिससे फूड ग्रेन महुआ का उत्पादन हो सके. ग्रामीण जितना महुआ जमीन से उठाते हैं, उसकी कीमत बाजार में 35 से 40 रुपए किलो के हिसाब से बिकती है. जबकि फूड ग्रेन महुआ को वन विभाग 70 से 80 रुपए किलो के हिसाब से खरीदती है. फूड ग्रेड महुआ से ही चाय एवं अन्य प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं.
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