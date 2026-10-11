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Special: झारखंड में महुआ की बदली पहचान! महुआ से तैयार हो रही चाय, ग्रामीण महिलाओं को रोजगार देने की योजना

ग्राफिक्स इमेज ( Etv Bharat )

पलामू: महुआ की चाय! शायद यह बात पहली बार सुना होगा आपने. लेकिन यह सच्चाई है कि महुआ की चाय भी बनाई जा सकती है. झारखंड में महुआ से बनी शराब महुआ की सबसे बड़ी पहचान रही है, लेकिन अब यह पहचान बदलने वाली है. झारखंड में वन विभाग ने महुआ को बढ़ावा देने के लिए कई योजना तैयार किया है, ताकि ग्रामीणों को रोजगार मिल सके. इसी कड़ी में महुआ की चाय का उत्पादन शुरू हुआ है.

पलामू टाइगर रिजर्व के अंतर्गत बेतला नेशनल पार्क में सबसे पहले महुआ की चाय बनाने की शुरुआत हुई है. धीरे-धीरे इसे पलामू गढ़वा एवं लातेहार के सभी सार्वजनिक स्थानों पर महुआ कटी स्टॉल खोल जाना है. पलामू टाइगर रिजर्व ने महुआ कैफे के नाम से एक ब्रांड भी तैयार किया है. महुआ कैफे को मेदिनीनगर, लातेहार और गढ़वा के शहरी क्षेत्र में खोला जाएगा और स्थानीय प्रशासन से इसे बढ़ावा देने के लिए मदद लिया जाएगा.