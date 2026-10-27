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निशिकांत दुबे को "फर्जी डिग्री वाले किस्म का आदमी" बताने वाला ट्वीट हटाएंगी महुआ मोइत्रा

दिल्ली हाईकोर्ट ( फाइल फोटो )

नई दिल्ली: तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे को "फर्जी डिग्री वाले किस्म का आदमी" बताने वाला ट्वीट हटाएंगी. महुआ मोइत्रा की ओर से पेश वकील ने दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस तुषार राव गडेला की बेंच को ये सूचना दी.

हाईकोर्ट को पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने भी कहा कि वे पॉडकास्टर से निशिकांत दुबे को ब्लैकमेलर कहने वाला वीडियो का हिस्सा पॉडकास्ट से हटाने का आग्रह करेंगे. हाईकोर्ट ने निशिकांत दुबे की याचिका पर महुआ मोइत्रा और सुभाष चंद्र गर्ग को नोटिस जारी किया.