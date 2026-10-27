निशिकांत दुबे को "फर्जी डिग्री वाले किस्म का आदमी" बताने वाला ट्वीट हटाएंगी महुआ मोइत्रा
हाईकोर्ट ने निशिकांत दुबे की याचिका पर महुआ मोइत्रा और सुभाष चंद्र गर्ग को नोटिस जारी किया.
Published : October 27, 2026 at 3:06 PM IST
नई दिल्ली: तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे को "फर्जी डिग्री वाले किस्म का आदमी" बताने वाला ट्वीट हटाएंगी. महुआ मोइत्रा की ओर से पेश वकील ने दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस तुषार राव गडेला की बेंच को ये सूचना दी.
हाईकोर्ट को पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने भी कहा कि वे पॉडकास्टर से निशिकांत दुबे को ब्लैकमेलर कहने वाला वीडियो का हिस्सा पॉडकास्ट से हटाने का आग्रह करेंगे. हाईकोर्ट ने निशिकांत दुबे की याचिका पर महुआ मोइत्रा और सुभाष चंद्र गर्ग को नोटिस जारी किया.
सुनवाई के दौरान महुआ मोइत्रा की ओर से पेश वकील कोर्ट को बताया कि उनके और दुबे के बीच का विवाद राजनीतिक है, और वह दुबे की डिग्री पर सवाल उठाने का अपना अधिकार बनाए रखेंगी. गर्ग ने भी हाई कोर्ट को बताया कि वह पॉडकास्टर से वीडियो का वह हिस्सा हटाने का अनुरोध करेंगे, जिसमें उन्होंने दुबे को "ब्लैकमेलिंग करने वाले किस्म का आदमी" कहा था.
गौरतलब है कि निशिकांत दुबे ने पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग के खिलाफ मानहानि के दो मामले दर्ज कराए हैं. आपराधिक मानहानि का मामला दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में जबकि दीवानी मानहानि का मामला दिल्ली हाई कोर्ट में दायर किया गया है. हाईकोर्ट में दायर दीवानी मानहानि मामले में गर्ग से दो करोड़ रुपये हर्जाना की मांग की गई है.
निशिकांत दुबे ने गर्ग के उस बयान के खिलाफ मानहानि की दोनों याचिकाएं दायर की हैं, जिसमें गर्ग ने उन्हें ब्लैकमेल करने वाला व्यक्ति कहा था. गर्ग ने अपने बयान में कहा था कि दुबे उनके कार्यालय में आए थे और एलआईसी के चेयरमैन से उनका काम करवाने के लिए अप्रोच किया था. हालांकि, बाद में दुबे ने इन आरोपों का खंडन किया था. दोनों के बीच विवाद उस समय बढ़ा था, जब गर्ग ने पहली तिमाही के जीडीपी आंकड़ों पर सवाल उठाया था. सरकार ने जीडीपी की विकास दर 7.8 फीसदी बताई थी. उसके बाद दुबे ने गर्ग के वित्त मंत्रालय के कार्यकाल की आलोचना की थी. दुबे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्बोधित मार्च 2018 के एक पत्र का हवाला दिया था, जिसमें गर्ग की माइक्रो-इकोनॉमिक नीति की समीक्षा करने की मांग की गई थी.
दुबे ने गर्ग को अपने वकील अमित अवस्थी के जरिये एक लीगल नोटिस भी भेजा था। इस लीगल नोटिस का गर्ग ने जवाब भी दिया था, लेकिन दुबे उनके जवाब से संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने गर्ग के खिलाफ आपराधिक और दीवानी मानहानि याचिकाएं दायर कर दीं.
ये भी पढ़ें: