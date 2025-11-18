ETV Bharat / bharat

लोकपाल के फैसले के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचीं महुआ मोइत्रा, पैसे लेकर सवाल पूछने का मामला

नई दिल्ली: तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में लोकपाल की ओर से सीबीआई को चार्जशीट दाखिल करने की अनुमति देने के आदेश को चुनौती दी है. जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल की अध्यक्षता वाली बेंच आज सुनवाई करेगा.

बता दें कि 12 नवंबर को लोकपाल की फुल बेंच ने लोकपाल कानून की धारा 20(7)(ए) और धारा 23(1) के तहत अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए महुआ मोइत्रा के खिलाफ चार हफ्ते में चार्जशीट दाखिल करने का आदेश दिया था. महुआ मोइत्रा ने अपनी याचिका में लोकपाल के इसी फैसले को चुनौती दी है. महुआ मोइत्रा ने कहा है कि लोकपाल का आदेश नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन है, लोकपाल ने अपना फैसला सुनाने से पहले उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया.

बता दें कि सीबीआई ने जुलाई में लोकपाल को इस संबंध में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी. इस मामले में सीबीआई ने 21 मार्च 2024 को महुआ मोइत्रा और कारोबारी हीरानंदानी के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत एफआईआर दर्ज किया था.

महुआ मोइत्रा पर आरोप है उन्होंने हीरानंदानी से रिश्वत लेकर अडानी के बारे में सवाल पूछे थे और अपना लॉग-इन पासवर्ड भी हीरानंदानी से साझा किया था.