क्या झारखंड में होने वाला है बड़ा 'खेल'? महुआ माजी का जवाब चौंका देगा आपको

इन तमाम अटकलों और बीजेपी से बढ़ती नजदीकी पर झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) की सांसद महुआ माजी ने कड़ा रुख अपनाया है. उन्होंने स्पष्ट किया कि झारखंड में इंडिया गठबंधन पूरी तरह एकजुट है और सरकार मजबूती से चल रही है.

हाल ही में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी. इस मुलाकात की खबर ने झारखंड की राजनीति में कयासों का बाजार गर्म कर दिया था. राजनीतिक गलियारों में सवाल उठ रहे हैं कि क्या यह सिर्फ एक शिष्टाचार भेंट थी, इस पर झामुमो की सांसद महुआ माजी ने विस्तार से अपनी बात रखी.

नई दिल्लीः भारतीय जनता पार्टी की कोशिश कांग्रेस को राजनीतिक हाशिये पर धकेलने की है. जिसके तहत वह हर राज्य में अपना परचम लहराना चाहती है. बिहार में नीतीश कुमार को साथ लाकर सत्ता में वापसी करने और बंगाल में ममता बनर्जी के किले में सेंध लगाने की पुरजोर कोशिश कर रही है. इस बीच सियासी गलियारे में चर्चा है कि बीजेपी, झारखंड में कुछ उलटफेर करने की तैयारी में है.

उन्होंने कहा:

"किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री को विकास के लिए केंद्र की मदद की जरूरत होती है. केंद्र पर हमारा कोयले के पैसा का बकाया है. मुख्यमंत्री की प्रधानमंत्री से मुलाकात इसी सिलसिले में एक शिष्टाचार भेंट थी."

संकट में नहीं झुके, तो अब क्या झुकेंगे?

सांसद माजी ने बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए याद दिलाया कि जब हेमंत सोरेन संकट की घड़ी में थे और ईडी-सीबीआई जैसी एजेंसियां उन्हें तंग कर रही थीं, तब भी वे नहीं झुके. उन्होंने कहा, "जब पांच महीने जेल में रहने के बावजूद हेमंत सोरेन अपने स्टैंड पर अडिग रहे, तो अब जब सरकार शानदार काम कर रही है, तब किसी बदलाव का सवाल ही नहीं उठता. यह सब अफवाह है."

क्या इंडिया गठबंधन में सब ठीक चल रहा हैः

इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा अच्छे तालमेल से सरकार चल रही है. झारखंड का विकास हो रहा है. युवाओं को रोजगाद दे रहे हैं. अभी सरकार के एक साल पूरे होने पर 10 हजार युवाओं को रोजगार दिया गया. लंदन स्कूल ऑफ इकोनोमिक्स में यहां के युवाओं को सरकार पढ़ने के लिए भेज रही है.

जेएमएम एसआईआर का विरोध कर रहीः

इस सवाल के जवाब में महुआ माजी ने कहा- ट्रैफिकिंग और माइग्रेशन के कारण यहां के स्थानीय लोगों के पास डॉक्यूमेंट नहीं है. आदिवासी का मानना है कि कब्र के पत्थर ही जमीन के पट्टे हैं, तो एसआईआर के कारण इनका नाम कट सकता है. किसी प्रकार की हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, सबको मौका मिलना चाहिए अपनी नागरिकता साबित करने के लिए.

