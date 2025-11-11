ETV Bharat / bharat

'महुआ हमारे नाम से जाना जाता है', तेजस्वी का नाम सुनते ही क्या बोल गए तेज प्रताप!

तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव ( ANI )

पटना: जनशक्ति जनता दल प्रमुख और महुआ सीट से उम्मीदवार तेज प्रताप यादव ने बिहार विधानसभा के दूसरे चरण के वोटिंग पर कहा कि, महिलाओं की संख्या बढ़ी है और महिलाएं बढ़-चढ़कर इसमें हिस्सा ले रही हैं. उन्होंने इस दौरान राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव पर निशाना साधा. महुआ हमारे नाम से जाना जाता है, तेज प्रताप बोले: पत्रकारों से बात करते हुए तेज प्रताप ने कहा कि मतदान सुचारू रूप से चल रहा है और मतदाता बड़ी संख्या में मतदान कर रहे हैं. जनशक्ति जनता दल के मुखिया ने कहा कि, लोग अपने-अपने तरीके से मतदान कर रहे हैं. महिलाएं भी उत्साह से भाग ले रही हैं जो कि लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी बात है. उन्होंने कहा, "हमें उम्मीद है कि बदलाव आएगा." राजद के दावों को खारिज किया: पत्रकारों से बातचीत में तेज प्रताप ने महुआ में विकास कार्य के राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के दावों को भी खारिज कर दिया. उन्होंने कहा कि निर्वाचन क्षेत्र के साथ उनका व्यक्तिगत संबंध मजबूत बना हुआ है. इस सवाल पर कि, तेजस्वी यादव 14 नवंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं और अपराधियों को पकड़कर जेल के अंदर करेंगे. इस पर तेजप्रताप ने कहा कि, 14 तारीख को सब पता चल जाएगा. उन्होंने कहा कि, जो अपराध करता है उसे प्रशासन पकड़ता ही है.