'महुआ हमारे नाम से जाना जाता है', तेजस्वी का नाम सुनते ही क्या बोल गए तेज प्रताप!
बिहार में दूसरे चरण के मतदान में भारी मतदान के बीच तेज प्रताप ने कहा कि, 'महुआ हमारे नाम से जाना जाता है.'
Published : November 11, 2025 at 5:04 PM IST|
Updated : November 11, 2025 at 5:09 PM IST
पटना: जनशक्ति जनता दल प्रमुख और महुआ सीट से उम्मीदवार तेज प्रताप यादव ने बिहार विधानसभा के दूसरे चरण के वोटिंग पर कहा कि, महिलाओं की संख्या बढ़ी है और महिलाएं बढ़-चढ़कर इसमें हिस्सा ले रही हैं. उन्होंने इस दौरान राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव पर निशाना साधा.
महुआ हमारे नाम से जाना जाता है, तेज प्रताप बोले: पत्रकारों से बात करते हुए तेज प्रताप ने कहा कि मतदान सुचारू रूप से चल रहा है और मतदाता बड़ी संख्या में मतदान कर रहे हैं. जनशक्ति जनता दल के मुखिया ने कहा कि, लोग अपने-अपने तरीके से मतदान कर रहे हैं. महिलाएं भी उत्साह से भाग ले रही हैं जो कि लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी बात है. उन्होंने कहा, "हमें उम्मीद है कि बदलाव आएगा."
#WATCH | पटना, बिहार: जनशक्ति जनता दल प्रमुख और महुआ सीट से उम्मीदवार तेज प्रताप यादव ने #BiharElections के द्वितीय चरण पर कहा, " वोटिंग हो रही है। अपने तरीके से लोग मतदान कर रहे हैं...महिलाओं की संख्या बढ़ी है और महिलाएं बढ़-चढ़कर इसमें हिस्सा ले रही हैं। बदलाव होगा... महुआ हमारे… pic.twitter.com/si52B75m1i— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 11, 2025
राजद के दावों को खारिज किया: पत्रकारों से बातचीत में तेज प्रताप ने महुआ में विकास कार्य के राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के दावों को भी खारिज कर दिया. उन्होंने कहा कि निर्वाचन क्षेत्र के साथ उनका व्यक्तिगत संबंध मजबूत बना हुआ है. इस सवाल पर कि, तेजस्वी यादव 14 नवंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं और अपराधियों को पकड़कर जेल के अंदर करेंगे. इस पर तेजप्रताप ने कहा कि, 14 तारीख को सब पता चल जाएगा. उन्होंने कहा कि, जो अपराध करता है उसे प्रशासन पकड़ता ही है.
महुआ विधानसभा में पहले फेज में वोटिंग हुई: महुआ विधानसभा में पहले फेज में वोटिंग हुई थी. महुआ सीट पर 54.88 फीसदी मतदान हुआ था. इस सीट से जनशक्ति जनता दल के मुखिया तेज प्रताप यादव मैदान में हैं. वहीं, एलजेपी (आरवी) के संजय कुमार और जनसुराज पार्टी से इंद्रजीत प्रधान ने मुकाबला को और ज्यादा दिलचस्प बना दिया है.
दूसरे चरण के लिए मतदान: बिहार विधानसभा चुनाव में दूसरे चरण का मतदान मंगलवार को जारी है. 122 सीटों पर कुल 1302 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला मंगलवार शाम 5 बजे तक EVM में कैद हो जाएगा. उम्मीद है कि, पहले चरण की तरह ही इस बार भी मतदाताओं की संख्या में इजाफा हो सकता है. वहीं 14 नवंबर को चुनाव का रिजल्ट आएगा.
दूसरे चरण के मतदान में 45 हजार 399 केंद्रों पर 3 करोड़ 70 लाख 13 हजार 556 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं. इनमें 1 करोड़ 95 लाख 44 हजार 41 पुरुष हैं तो वहीं महिलाओं की संख्या 1 करोड़ 74 लाख 68 हजार 572 है. थर्ड जेंडर के कुल 943 वोटर हैं.
2020 के विधानसभा चुनाव में इन 122 सीटो में से राजद ने 33, भाजपा ने 42, जदयू ने 20 ,कांग्रेस ने 11, भाकपा माले ने पांच AIMIM ने पांच, हम ने 04, बहुजन समाज पार्टी (BSP) ने एक सीट पर कब्जा किया था. वहीं, एक सीट पर निर्दलीय उम्मीदावार ने जीत दर्ज की थी.
ये भी पढ़ें: नाव से नदी पार कर मतदान करने पहुंचे दियारा के वोटर्स, महिलाओं और बुजुर्गों का जोश हाई!