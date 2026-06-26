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छत्तीसगढ़ की बेटी चंदा मामा के घर भेजेंगी सैटेलाइट, महिमा राजपूत स्पेस मिशन शक्तिसैट में करेंगी भारत का प्रतिनिधित्व

छत्तीसगढ़ की बेटी महिमा राजपूत का बनाया गया सैटेलाइट जल्द ही मून के ऑर्बिट में स्थापित होगा.आईए जानते हैं महिमा ने इसकी तैयारी कैसे की.

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स्पेस मिशन शक्तिसैट में करेंगी भारत का प्रतिनिधित्व (ETV BHARAT CHHATTISHGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 26, 2026 at 4:29 PM IST

4 Min Read
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रायपुर : छत्तीसगढ़ के रायपुर की महिमा राजपूत शक्तिसैट मिशन के तहत सैटेलाइट बनाएगी. छत्तीसगढ़ से महिमा राजपूत एक अकेली स्टूडेंट है जो छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करेगी. महिमा राजपूत रायपुर गुढ़ियारी के तिलकनगर स्थित स्वामी आत्मानंद स्कूल की स्टूडेंट है. महिमा राजपूत के साथ ही विश्व के 108 देशों के स्टूडेंट भी इस वर्कशॉप में हिस्सा लेंगे. शक्तिसैट मिशन के तहत सैटेलाइट बनाने के लिए वर्कशॉप का आयोजन दिल्ली में 23 अगस्त से शुरू होगा. यह वर्कशॉप 8 दिनों का रहेगा. जिसमें छत्तीसगढ़ की महिमा राजपूत के साथ ही 108 देशों के स्टूडेंट शामिल होंगे.

राष्ट्रीय स्तर पर बनाई पहचान

महिमा राजपूत में अपनी प्रतिभा लगन और वैज्ञानिक सोच के बल पर राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया है. यह कार्यशाला अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में छात्राओं को प्रोत्साहित करने और उनके वैज्ञानिक कौशल को विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण मंच प्रदान करेगा. महिमा राजपूत की किस उपलब्धि को लेकर ईटीवी भारत ने इन्हीं विषयों को लेकर उनसे बातचीत की आइए जानते महिमा राजपूत ने शक्तिसैट मिशन के तहत सैटेलाइट को लेकर क्या कुछ कहा.

महिमा राजपूत स्पेस मिशन शक्तिसैट में करेंगी भारत का प्रतिनिधित्व (ETV BHARAT CHHATTISHGARH)
सवाल : आपके मन में कैसे विचार आया आप इस तरह का काम करें. इसके लिए किस तरह की प्रक्रिया आपको अपनानी पड़ी ?जवाब :सबसे पहले इसके बारे में स्कूल की प्रिंसिपल ने शक्तिसैट के बारे में बताया. जिसकी एम्बेसडर विंग कमांडर डॉक्टर जया तारे मैम है और CEO डॉ श्रीमाथी केसान मैम है. स्कूल की टीचर योगेश्वरी लहरी मैडम ने मुझे गाइड किया. जिसके बाद मैंने इसमें इनरोल किया. उसके बाद मैंने देखा इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट साइंस के बारे में समझाया जा रहा था. सैटेलाइट बेसिकली कैसे बनाना है तो मुझे इंटरेस्ट आने लगा. उसके बाद मैं इनरोल कर दिया. 21 मॉड्यूलस थे 365 लेसंस थे. हर एक लेसन के बाद टेस्ट होता था. टेस्ट के बाद फिर मैम ने इंटरव्यू लिया.सवाल: छत्तीसगढ़ से आपके साथ भारत और विश्व के कितने बच्चे होंगे ?जवाब: इस कार्यशाला में पूरे विश्व के 108 देश के बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं. इसमें इंडिया के भी कुछ बच्चे हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं.सवाल :आपके मन में इसी सब्जेक्ट के प्रति इतनी रुचि कैसे बढ़ी ?जवाब : मैथ्स और साइंस मुझे शुरू से अच्छा लगता था. बचपन से ही मुझे साइंस और मैथ्स में इंटरेस्ट रहा है.सवाल:सैटेलाइट बनाने के इस काम में आप सहयोगी बने. इसके लिए किनका सपोर्ट मिला ?जवाब: स्कूल की प्रिंसिपल मैडम, स्कूल की टीचर योगेश्वरी मैडम, गाइडेंस टीचर मेरे मम्मी पापा सब का सपोर्ट रहा है.सवाल:शक्तिसैट मिशन के तहत जो सैटेलाइट बनना है इसका भविष्य में क्या उपयोग होगा ?जवाब: अभी हम लोग 23 अगस्त को न्यू दिल्ली में जो सैटेलाइट बनाएंगे वह मून के आर्बिट पर रिवॉल्व करेगा. दो सैटेलाइट बनेंगे एक मून के ऑर्बिट पर रिवॉल्व करेगा और एक मून के सरफेस पर लैंड करेगा. उसको बच्चे ही मॉनिटर करेंगे.सवाल:आप वहां तक पहुंची हैं इसके लिए बाकी बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे ?जवाब: मैं बाकी बच्चों को भी यही कहना चाहूंगी कि एक प्रोस्पेक्टिव तो नहीं दूंगी लेकिन जो भी कोर्स उन्हें अच्छा लग रहा है. जिस भी फील्ड में वह इंटरेस्टेड हैं उसमें जाना चाहिए.सवाल: आपके मन में कैसे आया कि सेटेलाइट बनाने में पार्टिसिपेट किया जाए ?जवाब:स्कूल की प्रिंसिपल मैडम और टीचर मैडम ने जैसा बताया इस चीज में जाना चाहिए इसमें स्कोप है.सवाल : दिल्ली में अगस्त में वर्कशॉप आयोजित होगा. आठ दिनों का यह वर्कशॉप होगा अगला किस तरह का रहेगा ?जवाब: दिल्ली में सैटेलाइट बनाने के बाद हम लोगों को अक्टूबर में श्रीहरिकोटा इसरो जाना होगा. जहां से हमें सेटेलाइट को लॉन्च करना होगा.सवाल: अभी तक आप सैटेलाइट वगैरह बनाने में इंटरेस्टेड नहीं थे, सैटेलाइट को लॉन्च करेंगे तो किस तरह की खुशी मिलेगी ?जवाब: ऐसा करके मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिलेगी. यह पहला मौका है मुझे अच्छा अवसर मिला है. इसके लिए मैं थैंक्फूल हूं विंग कमांडर डॉक्टर जया तारे मैडम के लिए कि उन्होंने मुझे सलेक्ट किया.

आपको बता दें कि शक्तिसैट एयरोस्पेस स्टार्टअप स्पेस किड्ज़ इंडिया ने शुरु किया है. ये दुनिया का पहला ऐसा ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय उपग्रह मिशन है, जिसका नेतृत्व पूरी तरह से स्कूली छात्राएं ही करेंगी.

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