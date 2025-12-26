ETV Bharat / bharat

"बेटी ने दुख झेले, फैसले ने हमारा भरोसा तोड़ा", अन्याय के खिलाफ सड़क पर उतरी महिलाएं, जानिए क्या है मांग

हाईकोर्ट के बाहर महिला कांग्रेस ने मोर्चा खोल रखा है. महिला कांग्रेस अध्यक्ष, महिला कार्यकर्ता और अन्य महिला संगठन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं.

दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर भारी आक्रोश
दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर भारी आक्रोश (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : December 26, 2025 at 2:27 PM IST

Updated : December 26, 2025 at 2:53 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा 2017 के उन्नाव बलात्कार मामले में दोषी कुलदीप सिंह सेंगर की उम्रकैद की सजा को निलंबित करने और उसे जमानत देने के फैसले के खिलाफ राजधानी दिल्ली में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं. इस फैसले से आहत होकर उन्नाव रेप पीड़िता और उसकी मां ने महिला संगठनों के साथ मिलकर दिल्ली की सड़कों पर उतरकर न्याय की गुहार लगाई है.

हाथों में तख्तियां लिए प्रदर्शनकारियों ने उन्नाव रेप पीड़िता के समर्थन में नारे लगाए. एक्टिविस्ट योगिता भयाना और पीड़िता की मां के साथ इस विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया, बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुईं. उन्नाव रेप पीड़िता की मां ने कहा कि वह हाई कोर्ट के बाहर विरोध करने आई हैं क्योंकि उनकी बेटी ने बहुत दुख झेला है. उन्होंने कहा, "मैं पूरे हाई कोर्ट को दोष नहीं दे रही हूं, बल्कि सिर्फ उन दो जजों को दोष दे रही हूं जिनके फैसले ने हमारा भरोसा तोड़ दिया है।"

दिल्ली हाईकोर्ट के बाहर महिलाओं का प्रदर्शन (ETV BHARAT)

पीड़िता की मां ने आगे कहा कि पहले जजों ने परिवार को न्याय दिलाया था, लेकिन अब आरोपी को जमानत दे दी गई है. उन्होंने कहा, "यह हमारे परिवार के साथ अन्याय है. हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, क्योंकि मुझे उस पर भरोसा है."

"अगर इतने बड़े अपराधी को जमानत मिल जाएगी, तो देश की बेटियां कैसे सुरक्षित रहेंगी?" यह शब्द उस उन्नाव रेप पीड़िता के हैं, जिसने वर्षों तक सत्ता और सिस्टम से लड़कर न्याय पाया था, लेकिन हाल ही में आए दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले ने उसे एक बार फिर गहरे सदमे में डाल दिया है.

सामाजिक कार्यकर्ता योगिता भयाना ने कहा
इतना विरोध के बाद उम्मीद है कि ये केस न्याय की तरफ जाएगा. पूरा देश इस वक्त इस बेटी के साथ खड़ा हुआ है. शायद दबाव में ही सही इस बेटी को न्याय मिलेगा. सीबीआई को चैलेंज करना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने भी अपनी साख बचानी है. उन्नाव की बेटी की सुरक्षा खतरे में हैं. उसकी जान को खतरा है उसकी सुरक्षा सर्वोपरि होनी चाहिए.

सामाजिक कार्यकर्ता योगिता भयाना के साथ बातचीत (ETV BHARAT)

मंगलवार की देर रात दिल्ली के इंडिया गेट और मंडी हाउस जैसे प्रमुख इलाकों में भारी विरोध प्रदर्शन देखा गया था. प्रदर्शनकारियों में पीड़िता, उसकी मां और प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता योगिता भयाना के साथ कई महिला संगठनों की कार्यकर्ता शामिल थीं. आज शुक्रवार को कई महिला संगठनों ने दिल्ली हाई कोर्ट के बाहर प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारियों ने हाथों में तख्तियां ले रखी थीं, जिन पर "न्याय का कत्ल बंद करो" और "दोषी को सलाखों के पीछे भेजो" जैसे नारे लिखे थे.

महिला प्रदर्शनकारियों ने क्या कहा
पीड़िता के समर्थन में आई महिलाओं ने भावुक होकर कहा कि यह फैसला उसके और उसके परिवार के लिए "काल" (मौत) के समान है. उसने आरोप लगाया कि जमानत का समय राजनीतिक रूप से प्रेरित हो सकता है और उसे अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा का डर सता रहा है.

दिल्ली हाई कोर्ट के बाहर प्रदर्शन कर रही बिहार प्रदेश महिला कांग्रेस की वर्किंग प्रेसिडेंट डॉ. कुमारी सोनी ने कहा कि उन्नाव में दुष्कर्म पीड़ित बेटी पहले से ही घुट घुट कर जी रही थी, लेकिन मामले में दुष्कर्म के आरोपी को जमानत देकर सरकार ने पीड़िता के साथ अन्याय किया है. जब पीड़िता इंडिया गेट पर अपनी मां के साथ प्रदर्शन कर रही थी तब उसको और उसकी मां को घसीट कर थाने ले जाया गया. यह काम आरोपी के साथ होना चाहिए था.

संवाददाता धनंजय वर्मा की रिपोर्ट (ETV BHARAT)

दिल्ली महिला कांग्रेस अध्यक्ष पुष्पा सिंह ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि यह सरकार दुष्कर्म करने वाले आरोपियों का समर्थन करती है. आज हम भले ही दिल्ली हाई कोर्ट के सामने कम संख्या में है लेकिन हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक की उन्नाव के दुष्कर्म पीड़िता को न्याय नहीं दिला देते हैं. वीरता को न्याय दिलाने के लिए हम सड़क से लेकर संसद तक संघर्ष करेंगे.

पुलिस की कार्रवाई और गहमागहमी
आज हाई कोर्ट के बाहर प्रदर्शन के दौरान उस वक्त तनाव बढ़ गया जब दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने प्रदर्शनकारियों को वहां से हटाने की कोशिश की. बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर की सजा को अपील लंबित रहने तक निलंबित कर दिया है. अदालत ने आधार दिया कि सेंगर लगभग 7 साल 5 महीने की जेल काट चुका है. हालांकि, कोर्ट ने जमानत के लिए कड़ी शर्तें रखी हैं. सेंगर पीड़िता के निवास स्थान के 5 किलोमीटर के दायरे में प्रवेश नहीं करेगा. वह पीड़िता या उसके परिवार को किसी भी तरह से धमकाने की कोशिश नहीं करेगा. आरोपी को 15 लाख रुपये का निजी मुचलका भरना होगा.

संपादक की पसंद

