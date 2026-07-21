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महिला आरक्षण तुरंत लागू करने की मांग, महिला कांग्रेस ने BJP सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन

महिला कांग्रेस ने भाजपा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और महिला आरक्षण तुरंत लागू करने की मांग की. संतू दास की रिपोर्ट.

Mahila Congress stages protest against BJP government
महिला कांग्रेस ने BJP सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया, महिला आरक्षण तुरंत लागू करने की मांग की (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 21, 2026 at 8:35 PM IST

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नई दिल्ली: अखिल भारतीय महिला कांग्रेस ने मंगलवार को केंद्र में बीजेपी की अगुवाई वाली राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन (NDA) सरकार के खिलाफ यहां विरोध प्रदर्शन किया. उन्होंने लोकसभा में मौजूदा संख्या के साथ महिला आरक्षण को तुरंत लागू करने की मांग की.

कांग्रेस की महिला विंग की सदस्यों ने अपनी राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा के नेतृत्व में यहां पार्टी हेडक्वार्टर इंदिरा भवन में प्रदर्शन किया. महिला विंग की सदस्यों ने प्लेकार्ड और बैनर लेकर महिला आरक्षण बिल को लागू न करने के लिए सत्ताधारी सरकार के खिलाफ नारे लगाए. उन्होंने संसद की ओर मार्च करने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें रोक दिया.

उन्होंने केंद्र में भाजपा सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए कहा, "हमें न्याय चाहिए. महिला आरक्षण हमारा अधिकार है. महिला आरक्षण लागू करो." उन्होंने कहा कि जब तक इसे लागू नहीं किया जाता और महिलाओं को उनके अधिकार नहीं मिल जाते, तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा. कांग्रेस की महिला विंग की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा ने सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा, "महिला आरक्षण लागू करें." उन्होंने उनसे इसकी मांग उठाते रहने को कहा.

उन्होंने लोकसभा की सभी 543 सीटों पर महिला आरक्षण लागू करने और ओबीसी कैटेगरी की महिलाओं को भी आरक्षण में शामिल करने की मांग दोहराई. लांबा ने पहले भाजपा पर देश भर में महिला आरक्षण के बारे में झूठ फैलाने का आरोप लगाया था और कहा था कि कांग्रेस पार्टी ने उन झूठों का पर्दाफाश किया है.

खास तौर पर, कांग्रेस पार्टी मांग कर रही है कि महिला आरक्षण बिल, जो 2023 में पास हुआ था, उसे लोकसभा की सभी 543 सीटों पर लागू किया जाए. पार्टी की सीनियर लीडर प्रियंका गांधी वाड्रा ने पहले कहा था कि महिलाओं को उनके अधिकार दिए जाने चाहिए.

उन्होंने साफ-साफ कहा, "पूरा विपक्ष महिला आरक्षण के लिए तैयार है...2023 का कानून वापस लाओ. इसे 2029 तक लागू करने के लिए जरूरी बदलाव किया जाए. हम इसका पूरा समर्थन करेंगे. वे (BJP) जितना चाहें ड्रामा कर सकते हैं, लेकिन लोग अब देख रहे हैं कि वे अपनी बातों पर कायम नहीं हैं." बता दें कि कांग्रेस की महिला विंग ने पहले भी इस मामले पर प्रदर्शन किया था.

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