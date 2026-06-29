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स्टेथोस्कोप से लेकर भारत की टॉप इंटेलिजेंस भूमिका तक, जानें कौन हैं नए IB चीफ महेश दीक्षित

नई दिल्ली: भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के वरिष्ठ अधिकारी महेश दीक्षित इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) के नये प्रमुख होंगे. दीक्षित मंगलवार को नए आईबी निदेशक के तौर पर पदभार संभालेंगे.

आंध्र प्रदेश कैडर के 1993 बैच के आईपीएस अधिकारी दीक्षित आईबी निदेशक के रूप में तपन कुमार डेका की जगह लेंगे. डेका ने आईबी में चार साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है.

महेश दीक्षित देश की सबसे बड़ी आंतरिक खुफिया एजेंसी में ऑपरेशनल अनुभव, रणनीतिक योजना और भारत के कुछ सबसे संवेदनशील सुरक्षा सिक्योरिटी थिएटर में दशकों के काम का एक अनोखा मेल लेकर आएंगे. कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने दीक्षित को दो साल के लिए नियुक्त किया है. अपनी पदोन्नति से पहले, वह इंटेलिजेंस ब्यूरो में स्पेशल डायरेक्टर के तौर पर काम कर रहे थे. साथ ही कई जरूरी ऑपरेशनल सेक्टर की देखरेख भी कर रहे थे.

क्या बोले जम्मू कश्मीर के पूर्व डायरेक्टर जनरल वैद

सोमवार को ईटीवी भारत से बात करते हुए, जम्मू कश्मीर के पूर्व डायरेक्टर जनरल, डॉ. शेष पॉल वैद ने कहा कि महेश दीक्षित आईबी चीफ के तौर पर सबसे अच्छे पसंद हैं. वैद ने कहा कि, महेश दीक्षित का आईबी चीफ के तौर पर चुना जाना सरकार का सबसे अच्छा फैसला है. दीक्षित ने जम्मू कश्मीर में बेहतरीन काम किया है.

वैद ने कहा कि, जब केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया, तो दीक्षित जॉइंट डायरेक्टर थे. वे उन्हें बहुत अच्छे से जानते हैं. वैद ने कहा कि, आठ साल पहले जब वह जम्मू कश्मीर में डीजी थे, तो महेश दीक्षित नई दिल्ली से जम्मू कश्मीर को संभाल रहे थे.

कई सीनियर पुलिस अधिकारियों के उलट, दीक्षित के करियर ने एक अलग रास्ता अपनाया. भारतीय पुलिस सेवा में आने से पहले उन्होंने मेडिकल डॉक्टर के तौर पर ट्रेनिंग ली थी, लेकिन सार्वजनिक सेवा के लिए उन्होंने मेडिसिन छोड़ दी और जल्द ही इंटेलिजेंस के काम की तरफ मुड़ गए.

विशाखापत्तनम जिले में पुलिस अधीक्षक के तौर पर अपना पुलिस में करियर शुरू करने के बाद, वह अपने करियर की शुरुआत में ही इंटेलिजेंस ब्यूरो में शामिल हो गए, जहां उन्होंने 26 साल से ज्यादा समय तक भारत की कुछ सबसे मुश्किल आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों को संभाला.

उनके काम उन्हें देश भर में ले गए

नगालैंड के कोहिमा से लेकर बिहार के पटना तक, पहले के आंध्र प्रदेश के हैदराबाद तक, नई दिल्ली में इंटेलिजेंस ब्यूरो हेडक्वार्टर तक, और जम्मू-कश्मीर में कई बार उन्होंने अपने काम का लोहा मनवाया. इन पोस्टिंग ने उन्हें अलग-अलग सुरक्षा खतरों का सामना कराया, जिसमें बगावत और आतंकवाद से लेकर वामपंथी उग्रवाद और क्रॉस-बॉर्डर घुसपैठ तक शामिल थे.

दीक्षित का सबसे लंबा और शायद सबसे अहम काम जम्मू-कश्मीर में रहा, जहां उन्होंने दो मुश्किल दौर में काम किया. 2009 और 2012 के बीच, जब घाटी में लगातार आतंकी हमले, हिंसक विरोध प्रदर्शन और बड़े पैमाने पर पत्थरबाजी की घटनाएं हुईं, उस दौरान भी दीक्षित ने सराहनीय कार्य किया. उसके बाद फिर 2020 से 2025 तक आर्टिकल 370 हटने के बाद हुए संवैधानिक बदलावों के बाद के समय में भी उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया.