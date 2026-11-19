पतरातू लेक रिजॉर्ट पहुंचे महेंद्र सिंह धोनी, डैम आइलैंड पर मनाया पत्नी साक्षी का जन्मदिन
रामगढ़ के पतरातू में भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने पत्नी साक्षी का जन्मदिन मनाया.
Published : November 19, 2026 at 10:05 PM IST
रामगढ़ः भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और दुनिया भर में 'कैप्टन कूल' के नाम से मशहूर महेंद्र सिंह धोनी गुरुवार की देर शाम अपनी पत्नी साक्षी धोनी के साथ रामगढ़ के पर्यटन स्थल पतरातू लेक रिजॉर्ट पहुंचे.
माही यहां अपनी पत्नी साक्षी का जन्मदिन मनाने पहुंचे थे. इस दौरान उनके साथ करीबी मित्र सीमांत लोहानी उर्फ जीतू समेत अन्य लोगों के साथ पतरातू लेक रिजॉर्ट स्थित होटल सरोवर विहार और पर्यटन विहार के संचालक भी मौजूद रहे.
पतरातू लेक रिजॉर्ट पहुंचने के बाद महेंद्र सिंह धोनी अपनी पत्नी व अपने साथियों के साथ डैम आइलैंड पहुंचे. यहां प्राकृतिक खूबसूरती और पहाड़ियों से घिरे पतरातू डैम का मनमोहक नजारा इस खास मौके का हिस्सा बना. साक्षी धोनी ने पतरातू लेक रिजॉर्ट की प्राकृतिक सुंदरता और यहां के खूबसूरत वातावरण की खूब सराहना की.
वहीं, महेंद्र सिंह धोनी के पतरातू पहुंचने की खबर फैलते ही उनके प्रशंसकों में उत्साह देखने को मिला. डैम आइलैंड से वापस लौटने के बाद जैसे ही माही पतरातू लेक रिजॉर्ट पहुंचे, वहां बड़ी संख्या में लोग उनकी एक झलक पाने के लिए जुट गए. अपने चहेते शख्स को सामने देखकर प्रशंसक खुशी से झूम उठे. हर कोई माही की एक झलक पाने और इस यादगार पल को कैमरे में कैद करने को उत्सुक नजर आया
झारखंड की धरती से खास जुड़ाव रखने वाले महेंद्र सिंह धोनी का पतरातू पहुंचना एक बार फिर इस पर्यटन स्थल को चर्चा में ले आया. उनकी इस निजी यात्रा ने पतरातू की खूबसूरत वादियों और पर्यटन की संभावनाओं को भी सुर्खियों में ला दिया. हालांकि महेंद्र सिंह धोनी के पतरातू आने की खबर पूरी तरह से गुप्त रखी गई थी.
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