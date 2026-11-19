ETV Bharat / bharat

पतरातू लेक रिजॉर्ट पहुंचे महेंद्र सिंह धोनी, डैम आइलैंड पर मनाया पत्नी साक्षी का जन्मदिन

रामगढ़ के पतरातू में भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने पत्नी साक्षी का जन्मदिन मनाया. ( ETV Bharat )

रामगढ़ः भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और दुनिया भर में 'कैप्टन कूल' के नाम से मशहूर महेंद्र सिंह धोनी गुरुवार की देर शाम अपनी पत्नी साक्षी धोनी के साथ रामगढ़ के पर्यटन स्थल पतरातू लेक रिजॉर्ट पहुंचे.

माही यहां अपनी पत्नी साक्षी का जन्मदिन मनाने पहुंचे थे. इस दौरान उनके साथ करीबी मित्र सीमांत लोहानी उर्फ जीतू समेत अन्य लोगों के साथ पतरातू लेक रिजॉर्ट स्थित होटल सरोवर विहार और पर्यटन विहार के संचालक भी मौजूद रहे.