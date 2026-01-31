ETV Bharat / bharat

ट्रेन के टॉयलेट में 1 घंटे फंसे रहे पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के मीडिया सलाहकार, गेट तोड़ निकाला बाहर

दरवाजे का लॉक खराब हो जाने के चलते हुआ घटनाक्रम. उन्होंने सोशल मीडिया पर साझा की घटना.

Mahendra Bhardwaj remained trapped in the train's toilet.
ट्रेन के टॉयलेट में फंसे रहे महेंद्र भारद्वाज (Photo courtesy: Mahendra Bhardwaj's social media account)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 31, 2026 at 8:36 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कोटा: पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के मीडिया सलाहकार महेंद्र भारद्वाज ट्रेन के टॉयलेट में एक घंटे तक कैद रहे. दरवाजे का लॉक खराब होने के चलते ऐसा हुआ.इसके बाद बड़ी मुश्किल से दरवाजा तोड़कर उन्हें बाहर निकाला गया. घटनाक्रम शुक्रवार शाम की है, जिसे उन्होंने सोशल मीडिया पर साझा किया.

पूर्व सीएम के मीडिया सलाहकार महेंद्र भारद्वाज ने कहा कि वे शुक्रवार को ट्रेन नंबर 22981 कोटा-श्रीगंगानगर के बी 1 कोच में कोटा से चढ़े. जयपुर जाना था. सवाई माधोपुर में ट्रेन के टॉयलेट में गए. इसके बाद खुद को टॉयलेट में लॉक पाया. लॉक खुल नहीं रहा था. उन्होंने काफी कोशिश की, लेकिन बाहर नहीं आ पाए. अंदर की बदबू से असहज हो गए और दम घुटने लगा. उन्होंने आवाज लगाई, लेकिन किसी ने नहीं सुनी. रेलवे अधिकारियों के भी नंबर उनके पास नहीं थे, ऐसे में वहां भी संपर्क नहीं कर पाए.

पढ़ें:गंदगी की शिकायत के लिए जिला अस्पताल के टॉयलेट बाहर लगाए क्यूआर कोड, तुरंत होगा समाधान

तोड़ना पड़ा दरवाजा: भारद्वाज ने अपने भाई हरीश शर्मा और बेटे दिव्यांश को फोन लगाया. इसके बाद उन्होंने रेलवे की हेल्पलाइन से मदद मांगी और रेलवे कार्मिक पहुंचा, लेकिन दरवाजा नहीं खुला. इसके बाद दरवाजा तोड़ा गया. दरवाजा तोड़ते समय उनके हल्की चोट लगी. उनका कहना था कि दम घुटने से मेरी मौत की आशंका भी थी. हालांकि तोड़ने के दौरान भी दरवाजा मेरे ऊपर आ गिरा. इससे मामूली चोट भी लगी है. उनका कहना है कि करीब 58 मिनट कैद रहे.

रेलवे का कहना है: कोटा रेल मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने कहा कि घटना की जानकारी महेंद्र भारद्वाज ने सीधा अपने जानकार टीटीई को दी. इसके बाद दरवाजा खोलकर बाहर निकाला. इस संबंध में बाहर आने के बाद भी महेंद्र भारद्वाज ने किसी तरह की शिकायत नहीं की थी. उनके सोशल मीडिया पर जानकारी देने के बाद रेलवे को घटनाक्रम का पता चला. तब पड़ताल में पता चला कि इस तरह का घटनाक्रम हुआ था. अब रेलवे ने तत्काल उस कोच के टॉयलेट के लॉक को दुरुस्त कराया. उनका कहना है कि ऐसा घटनाक्रम होने पर यात्री तुरंत रेलवे के हेल्पलाइन नंबर 139 पर संपर्क कर सकते हैं. रेलवे तत्काल समाधान उपलब्ध कराता है.

पढ़ें: नल की आवाज सुनकर महिला टॉयलेट में घुसा नर्सिंगकर्मी, खोलकर देखा तो उड़ गए होश

TAGGED:

FORMER CM VASUNDHARA RAJE
MAHENDRA BHARDWAJ WAS IN TROUBLE
रेलवे के हेल्पलाइन नंबर 139
INCIDENT KOTA TO GANGANAGAR TRAIN
STUCK IN TRAIN TOILET FOR AN HOUR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.