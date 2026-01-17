ETV Bharat / bharat

महायुति को BMC में कड़े विरोध का सामना करना पड़ेगा : कांग्रेस

नई दिल्ली : देश की सबसे अमीर 227 सदस्यों वाली नगर निगम के नतीजे आने के एक दिन बाद कांग्रेस ने कहा कि महायुति को बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) में कड़े विरोध का सामना करना पड़ेगा. हर पार्टी ने अपने दम पर बीएमसी चुनाव लड़ा था. चुनाव से पहले, उद्धव ठाकरे की सेना यूबीटी ने उनके चचेरे भाई राज ठाकरे की एमएनएस से ​​हाथ मिला लिया था, लेकिन कांग्रेस और एनसीपी-एसपी ने अकेले चुनाव लड़ा था.

बीएमसी चुनाव सत्ताधारी महायुति (जिसमें भाजपा, शिवसेना शिंदे और एनसीपी-अजीत पवार शामिल हैं) और महा विकास अघाड़ी (जिसमें शिवसेना यूबीटी, कांग्रेस और एनसीपी-शरद पवार शामिल हैं) के बीच प्रतिष्ठा का मुद्दा बन गया था. विपक्ष के पास शिवसेना यूबीटी 65, कांग्रेस 24, एमएनएस 6, एनसीपी-एसपी 1, एआईएमआईएम 8 और एसपी 2 हैं, जबकि भाजपा 89, शिवसेना शिंदे 29 और एनसीपी 3 हैं. अन्य के पास 10 हैं.

एआईसीसीपी के महाराष्ट्र प्रभारी सचिव बीएम संदीप ने कहा, ''बीजेपी गलत तरीके से यह दिखा रही है कि बीएमसी में 106 सीटों के साथ विपक्ष का सफाया हो गया है. बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और मुंबई में उसका मेयर भी बन जाएगा, लेकिन सच तो यह है कि उन्होंने विपक्ष के वोटों को बांटकर और धन शक्ति, ताकत और वोट चोरी का इस्तेमाल करके जीत हासिल की है."

उन्होंने कहा, "2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में वोट चोरी के जरिए सत्ता में आई अलोकतांत्रिक महायुति को बीएमसी में कड़े विरोध का सामना करना पड़ेगा. हम उन्हें मुंबई को कॉर्पोरेट्स को बेचने नहीं देंगे."

कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों ने माना कि अगर कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी ने मिलकर बीएमसी चुनाव लड़ा होता, तो नतीजे बहुत बेहतर होते.

संदीप ने कहा, “ज़रूर, अगर सेना यूबीटी हमारे साथ लड़ी होती, तो नतीजा अलग होता. लेकिन उन्होंने एमएनएस का साथ देना चुना. इसलिए हमने अकेले चुनाव लड़ा. पिछली बीएमसी में हमारे 32 सदस्य थे और अब घटकर 24 रह गए हैं, लेकिन ऐसा भाजपा के गलत तरीकों की वजह से हुआ है. हम बीएमसी में बहुत कम अंतर से कई सीटें हारे हैं. यह तब हुआ जब भाजपा ने हर सीट पर करोड़ों खर्च किए, जबकि हमारे पास बहुत कम रिसोर्स थे."

संदीप ने कहा, "जहां तक ​​सेना यूबीटी का सवाल है, जिसका पिछले दशकों में बीएमसी पर कब्ज़ा था, उन्होंने भी अच्छी-खासी सीटें जीती हैं. बीएमसी चुनावों के लिए वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां थीं. हमने चुनाव आयोग को इसके बारे में बताया था लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई."

उन्होंने कहा, "हम सबने देखा कि कैसे कई लोग अपने पुराने पोलिंग बूथ अचानक और बिना किसी मनमाने तरीके से बदलने की वजह से वोट नहीं दे पाए. इसके अलावा, उंगली पर निशान के तौर पर हटाने वाली स्याही का इस्तेमाल करना चुनावों का मज़ाक उड़ाना था."