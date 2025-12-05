ETV Bharat / bharat

पुतिन ने महात्मा गांधी को याद किया, बोले- उनके विचार आज भी रेलिवेंट, शांति के लिए किया बड़ा योगदान

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी और मेमोरियल कॉम्प्लेक्स की गेस्टबुक पर साइन किए. ( ANI )

उनका यह नोट रूसी विदेश मंत्रालय ने X पर एक पोस्ट में शेयर किया. पुतिन ने राजघाट पर राष्ट्रपिता की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की. रूसी राष्ट्रपति के साथ विदेश मंत्रालय के राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह भी समाधि स्थल पर गए. पुतिन, PM मोदी के साथ 23वें भारत-रूस सालाना समिट के लिए चार साल में अपनी पहली भारत यात्रा पर हैं.

पुतिन ने रूसी भाषा में लिखा, "कई मामलों में, महात्मा गांधी ने नए, ज़्यादा न्यायपूर्ण मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर का अंदाजा लगाया था, जो अब बन रहा है. लियो टॉल्स्टॉय को लिखे अपने खतों में, उन्होंने हुक्म और दबदबे से मुक्त दुनिया के भविष्य पर विस्तार से सोचा था, जो देशों के बीच बराबरी, आपसी सम्मान और सहयोग के सिद्धांतों पर आधारित हो. ये वही सिद्धांत और मूल्य हैं जिन्हें रूस और भारत आज इंटरनेशनल स्टेज पर मिलकर बनाए रखते हैं."

पुतिन ने अपने छोटे नोट में लिखा, "कई मायनों में, मॉडर्न इंडिया के फाउंडर्स में से एक, महान फिलॉसफर और ह्यूमैनिस्ट महात्मा गांधी ने पूरी दुनिया में शांति के लिए बहुत कीमती योगदान दिया. आजादी,अच्छाई और दया के बारे में उनके विचार आज भी रेलिवेंट हैं."

नई दिल्ली: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शुक्रवार को राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी और मेमोरियल कॉम्प्लेक्स की गेस्टबुक पर साइन किए.

रूस के राष्ट्रपति का राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वागत किया, जहां उन्हें तीनों सेनाओं का औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर मिला और सामने का कोर्टयार्ड भारत और रूस के राष्ट्रगानों से गूंज उठा.

विदेश मंत्री एस जयशंकर, दिल्ली के LG वीके सक्सेना, CDS जनरल अनिल चौहान और दूसरे बड़े लोग उस सेरेमनी में मौजूद थे. यहां प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू और रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने एक-दूसरे के देश के बड़े लोगों से एक-दूसरे को मिलवाया. रूस के बड़े लोगों में रूस के डिफेंस मिनिस्टर एंड्री बेलौसोव और क्रेमलिन के सहयोगी दिमित्री पेसकोव भी थे.

पुतिन गुरुवार को नेशनल कैपिटल पहुंचे थे और PM मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़कर टरमैक पर उनका वेलकम किया. पालम एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद, PM मोदी ने पुतिन को गले लगाकर वेलकम किया. मोदी ने X पर एक पोस्ट में कहा कि दोनों लीडर्स के बीच "दोस्ती" "टाइम-टेस्टेड" है और वह चार साल बाद पुतिन का इंडिया में वापस वेलकम करके बहुत खुश हैं.

दोनों लीडर्स एक ही कार में प्रधानमंत्री मोदी के लोक कल्याण मार्ग वाले घर गए, जहां पुतिन को पवित्र भगवद् गीता की एक कॉपी गिफ्ट की गई.

पुतिन भारत-रूस बिजनेस फोरम में भी शामिल होंगे और राष्ट्रपति मुर्मू द्वारा उनके सम्मान में दिए गए भोज में हिस्सा लेने से पहले भारत में RT चैनल लॉन्च करेंगे. आज देर शाम उनका देश से निकलने का कार्यक्रम है.