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गांधी जयंती स्पेशल: जानें बापू ने क्यों कहा- सेवाग्राम में कुटिया की कीमत ₹100 से ज्यादा ना हो

ये झोपड़ियां सादगी, स्थानीय कारीगरी और ग्रामीण भारत से जुड़े जीवन के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं. धनंजय टिपले की रिपोर्ट.

Mahatma Gandhi's Sevagram
महात्मा गांधी का सेवाग्राम (महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट फॉर रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन और बजाज परिवार द्वारा संचालित गीताई मंदिर.)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 2, 2026 at 12:01 PM IST

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वर्धा (महाराष्ट्र): पूरा देश आज शुक्रवार 2 अक्टूबर 2026 को महात्मा गांधी की 157वीं जयंती मना रहा है. महात्मा गांधी से जुड़े तमाम संस्मरण याद आते हैं. गांधीजी को याद करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें श्रद्धांजलि दी और कहा कि मौजूदा वैश्विक संघर्षों के बीच शांति और अहिंसा का उनका संदेश बहुत महत्वपूर्ण है. राष्ट्रपति ने कहा कि महात्मा गांधी का शांति और अहिंसा का संदेश और भी ज्यादा प्रासंगिक हो जाता है.

बात महात्मा गांधी से जुड़े संस्मरणों पर हो रही है तो महाराष्ट्र के वर्धा का जिक्र होना भी लाजिमी है. बता दें, वर्धा के पास एक गांव में महात्मा गांधी के लिए तमाम झोपड़ियां बनी हैं. बात यह नहीं है कि झोपड़ियां बनी हैं. असल बात यह है कि गांधीजी ने इनको बनाने से पहले एक शर्त रखी थी. शर्त के मुताबिक कोई भी झोपड़ी 100 रुपये से ज्यादा की ना बनाई जाए. भारत की आजादी की लड़ाई का नेतृत्व करने वाले बापू को ऐसा घर चाहिए था, जिसे एक आम ग्रामीण अपना घर मान सके.

जानकारी के मुताबिक महात्मा गांधीजी ने 19 मार्च 1936 को यह इच्छा जाहिर की थी. यह उस समय की बात है, जब वे शेगांव (जिसे बाद में सेवाग्राम के नाम से जाना गया) में बसने की तैयारी कर रहे थे. आज 90 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन आज भी उस शुरुआती निर्देश से उनके विचारों की गहरी झलक देखने को मिलती है. यहां तक कि उनके घर के निर्माण में भी उन सिद्धांतों (सादगी, संयम और ग्रामीण भारत से गहरा जुड़ाव) का पालन किया गया जिनका वे समर्थन करते थे.

आज गांधी जयंती के मौके पर, सेवाग्राम के सादे घर हमें यह देखने का मौका देते हैं कि वे कैसे रहते थे. इन घरों की दीवारों के बीच पढ़ना-लिखना, सूत कातना और साथ बैठकर खाना-पीना चलता था, और साथ ही ऐसी चर्चाएं भी होती थीं जिन्होंने देश का भविष्य तय करने में मदद की. उस दौर की बहुत सी चीजें आज भी आश्रम में सुरक्षित हैं, जहां वहां का सादा माहौल खुद ही बहुत कुछ बयां करता है.

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महात्मा गांधी की सेवाग्राम कुटिया (महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट फॉर रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन और बजाज परिवार द्वारा संचालित गीताई मंदिर.)

भारत के गांवों में घर ढूंढना
1930 के दशक में जमनालाल बजाज के कहने पर जब गांधीजी वर्धा आए, तो वहां से उनका जुड़ाव और मजबूत हुआ. ग्रामीणों के बीच रहने और उनकी रोजमर्रा की परिस्थितियों को समझने की इच्छा उन्हें शेगांव ले गई.

जब 30 अप्रैल, 1936 को गांधीजी वहां पहुंचे, तो उस गांव में न तो कोई ठीक-ठाक सड़क थी और न ही कोई डाकघर. बस्ती के चारों ओर जंगल था, जहां सांप-बिच्छू का दिखना आम बात थी. चूंकि उनकी कुटिया अभी तैयार नहीं हुई थी, इसलिए वे एक कुएं के पास अमरूद के बाग में बने एक अस्थायी आश्रय में रहे थे.

गांधीवादी विचारक और रिसर्चर राजेंद्र शर्मा का कहना है कि गांधीजी ग्रामीणों के बीच रहने और रोजाना उनके संपर्क में रहकर उनकी जिंदगी को समझने के लिए आए थे, ग्रामीण आत्मनिर्भरता उनकी सोच का मुख्य हिस्सा थी और शेगांव ने उन्हें लोगों के साथ मिलकर इस पर काम करने का मौका दिया. वे बताते हैं कि उनका घर भी उसी माहौल के हिसाब से होना चाहिए था. वे चाहते थे कि स्थानीय कारीगर आस-पास मिलने वाली चीजों का इस्तेमाल करके एक साधारण सी कुटिया बनाएं.

गांधीजी के लिए, गांव में बसने का मतलब 'ग्राम स्वराज' यानी गांव के स्व-शासन के एक प्रयोग की शुरुआत भी थी. गांवों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में किए जा रहे कामों में उनकी अपनी जीवनशैली भी शामिल थी.

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अपनी पूरी सुंदरता और सादगी के साथ सेवाग्राम (महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट फॉर रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन और बजाज परिवार द्वारा संचालित गीताई मंदिर.)

₹100 की सीमा के पीछे की सोच
नौ दशक पहले गांधीजी ने खर्च को 100 रुपये के भीतर रखने का जो निर्देश दिया था, वह इस बात की ओर ध्यान खींचता है कि वे अपनी जरूरतों के बारे में भी कितनी सावधानी से सोचते थे. शर्मा आगे कहते हैं कि गांधी चाहते थे कि आश्रम में जीवन एक आम गांव के घर जैसा हो. वे कहते हैं कि इसके निर्माण पर खर्च करने से स्थानीय कारीगरों को काम देने और आस-पास मौजूद संसाधनों का इस्तेमाल करने का मौका भी मिला. मिट्टी, बांस, लकड़ी और छत की टाइलें वे चीजे थीं जिनसे काम किया गया, और गांधी चाहते थे कि उनके घर के लिए इन्हीं चीजों और हुनर ​​का इस्तेमाल हो.

यह पसंद स्वदेशी के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के कारण थी. शर्मा बताते हैं कि निर्माण कार्य से गाँव की अर्थव्यवस्था को फ़ायदा हो सकता था, और तैयार झोपड़ी उन्हें वह साधारण आवास देती जिसकी उन्हें तलाश थी. वे आगे कहते हैं कि ऐसे देश का नेतृत्व करते हुए जहां लाखों लोग साधारण घरों में रहते थे, उन्हें अपने लिए ज़्यादा आराम की चीजें चाहने का कोई कारण नहीं दिखता था.

हालांकि, शुरुआती 100 रुपये की सीमा में निर्माण कार्य पूरा नहीं हो सका. गांधीजी इस अतिरिक्त खर्च से नाखुश थे और उन्हें मनाने की जिम्मेदारी जमनालाल बजाज पर आई. इसलिए, यह रकम गांधीजी द्वारा शुरू में तय की गई अधिकतम सीमा थी, न कि उनके घर की अंतिम लागत.

आदि निवास में साथ रहना
सेवाग्राम आश्रम प्रतिष्ठान की गाइड माधुरी रवींद्र चंभारे बताती हैं कि 16 जून, 1936 को गांधीजी उस कुटिया में रहने चले गए, जिसे अब 'आदि निवास' के नाम से जाना जाता है. कस्तूरबा, उनके सचिव प्यारेलाल, आश्रम के अन्य सदस्य और मेहमान उनके साथ उसी कुटिया में रहते थे.

यहां एक साथ रहने वाले लोगों के रोजमर्रा के कामों के बीच, वे पढ़ने, लिखने और चरखा चलाने में अपना समय बिताते थे. दो छोटे कमरों में रसोई और बाथरूम थे, और घर के लोग बरामदे में बैठकर खाना खाते थे. इस कॉटेज में गांधीजी के काम और उनके साथ रहने वालों की घरेलू जरूरतों, दोनों का इंतजाम था.

चंभारे बताती हैं कि सेवाग्राम में 'आदि निवास' उनका पहला घर था. 'बापू कुटी', जहां वे बाद में रहे, आश्रम के भीतर ही एक अलग घर है.

Mahatma Gandhi's Sevagram
सेवाग्राम में साधारण घर (महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट फॉर रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन और बजाज परिवार द्वारा संचालित गीताई मंदिर.)

जहां गाँव का जीवन आजादी की लड़ाई से मिला
गांधीजी के वहां रहने की वजह से धीरे-धीरे उनके राजनीतिक साथी और दूसरे लोग सेवाग्राम आने लगे. जिस गांव को उन्होंने ग्रामीण माहौल की वजह से चुना था, वह ऐसी जगह बन गया जहां नेता आजादी की लड़ाई और देश के भविष्य पर चर्चा करने के लिए इकट्ठा होते थे.

आदि निवास का 'भारत छोड़ो आंदोलन' के इतिहास में भी एक स्थान है. आश्रम के विवरण के अनुसार, इस आंदोलन से जुड़ी पहली बैठक 1942 में इसी कुटिया में हुई थी. इस कुटिया की भूमिका के बारे में बताते हुए चंभारे कहती हैं कि इसने गांधीजी के जीवन के दो पहलुओं को एक साथ जोड़े रखा - एक तो गांव के घर की आम दिनचर्या और दूसरा, आजादी की लड़ाई में लगे एक नेता का चिंतन-मनन. इसकी साधारण सी बनावट से यहां हुई उन अहम बातचीत के महत्व का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता.

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सेवाग्राम के आस-पास के माहौल का सादापन खुद ही सब कुछ बयां करता है। (महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट फॉर रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन और बजाज परिवार द्वारा संचालित गीताई मंदिर.)

सेवा के नाम पर बसा एक गांव
आखिरकार शेगांव को एक नया नाम मिला, क्योंकि गांधीजी के लिए आने वाली चिट्ठियां गलती से महाराष्ट्र की ही एक दूसरी जगह, शेगांव पहुंच जाती थीं. इसका नाम सेवाग्राम रखा गया, जिसका मतलब है 'सेवा का गांव'.

वहां हो रहे कामों के हिसाब से यह नाम बिल्कुल सही था. राजेंद्र शर्मा बताते हैं कि आजादी की लड़ाई के साथ-साथ गांव के विकास, आत्मनिर्भरता, खादी, शिक्षा, श्रम के सम्मान, छुआछूत को खत्म करने और सामाजिक समानता के लिए भी कोशिशें की जा रही थीं. वे आगे कहते हैं कि जब तक भारत को आजादी नहीं मिल गई, तब तक गांधी साबरमती में नहीं रहना चाहते थे.

गांधीजी कई सालों तक इसी माहौल में रहे और काम किया. आज, सुरक्षित रखी गई कुटियाओं को देखकर लोग समझ सकते हैं कि उनके सार्वजनिक विचारों और निजी पसंद के बीच कितना गहरा संबंध था. भारत के गांवों के प्रति उनकी उम्मीदें उनके घर की बनावट, उसे बनाने वाले लोगों और वहां बिताई गई उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में झलकती थीं.

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गांधी की 100 रुपये वाली कुटिया
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