श्मशान घाट का महाकाली मंदिर, जहां दिवाली के दिन प्रसाद के रूप में मिलते हैं नोट, उमड़े हजारों श्रद्धालु
भक्तों का मानना है कि मिले नोट को घर ले जाकर मंदिर में या तिजोरी में रखने से घर में सुख और समृद्धि आती है.
Published : November 9, 2026 at 5:45 PM IST
अमरावती (महाराष्ट्र) : दिवाली पर हर घर में लक्ष्मी पूजा संपन्न होने के बाद, शहर के हिंदू श्मशान घाट क्षेत्र में स्थित महाकाली मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी. महाकाली माता के दर्शन के साथ-साथ, भक्तों को यहां दिए जाने वाले विभिन्न मुद्राओं के प्रसाद के प्रति विशेष लगाव होता है. खास बात यह है कि यहां पर लाखों सिक्कों के साथ-साथ भक्तों को दस और बीस रुपये के खाली नोट, कभी-कभी सौ और पांच सौ रुपये के नोट भी प्रसाद के रूप में बांटे जाते हैं.
कहा जाता है कि यह प्रसाद (धन) माता का आशीर्वाद है और इसे घर ले जाकर मंदिर में या तिजोरी में रखने से घर में पूरे वर्ष सुख और समृद्धि आती है. इसी मान्यता के कारण दिवाली की रात हजारों भक्त दर्शन के लिए महाकाली मंदिर पहुंचे.
नोटों का आशीर्वाद पाने के लिए लगी कतार - दिवाली की रात 8 बजे से महाकाली मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ने लगी. रात बढ़ने के साथ-साथ दर्शन के लिए आने वालों की संख्या भी बढ़ती गई. मंदिर से लेकर हिंदू श्मशान घाट तक श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी हुई थीं. महाकाली माता के दर्शन और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए श्रद्धालुओं को एक से दो घंटे तक इंतजार करना पड़ा. मंदिर के मुख्य पुजारी शक्ति महाराज ने श्रद्धालुओं को दस से बीस रुपये के नोटों के साथ-साथ खील बताशे भी वितरित किया. कुछ श्रद्धालुओं को एक, कुछ को दो और कुछ को चार से पांच नोट प्रसाद के रूप में मिले. मंदिर में यह आशीर्वाद समारोह रात 2:30 से 3 बजे तक चला. कुछ श्रद्धालुओं को प्रसाद के रूप में सौ और पांच सौ रुपये के नोट भी मिले.
श्मशान घाट में था मेले जैसा माहौल- महाकाली मंदिर से प्राप्त दान-पुण्य भक्तों के लिए विशेष महत्व रखता है. यह केवल धन-पुण्य ही नहीं है, बल्कि इसे माता का आशीर्वाद और घर में सौभाग्य लाने वाला शुभ संकेत माना जाता है. इसलिए, भक्त दान-पुण्य को घर ले जाकर मंदिर या खजाने में रखते हैं. इस दान-पुण्य के लिए बड़ी संख्या में पुरुष, महिलाएं और लड़कियां, छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, उपस्थित थे. अमरावती शहर के साथ-साथ आसपास के गांवों से भी भक्त महाकाली माता का आशीर्वाद लेने आए थे. इसलिए, हिंदू श्मशान घाट का क्षेत्र, जो आमतौर पर शांत रहता है, दिवाली की रात भक्तों से गुलजार था. पूरा इलाका मेले जैसा लग रहा था.
43 साल पुरानी परंपरा - मंदिर के मुख्य पुजारी शक्ति महाराज ने बताया कि महाकाली मंदिर में आशीर्वाद देने की यह परंपरा इस वर्ष 43 वर्ष पूरे कर चुकी है. प्रत्येक वर्ष, लक्ष्मी पूजा के बाद रात्रि में यह कार्यक्रम आयोजित किया जाता है. नारी शक्ति, कन्या शक्ति और अन्य भक्त इसमें पूर्ण श्रद्धा से भाग लेते हैं. भक्तों की संख्या चाहे कितनी भी हो, यह कार्यक्रम तब तक चलता है जब तक अंतिम भक्त को आशीर्वाद प्राप्त न हो जाए. प्रसाद में विभिन्न प्रकार की वस्तुएं भी शामिल होती हैं. शक्ति महाराज ने कहा कि माता के आशीर्वाद से शुरू हुई यह परंपरा आज भी निरंतर जारी है.
पुलिस ने भीड़ नियंत्रण के लिए कड़ी व्यवस्था की - दिवाली की रात महाकाली मंदिर में भारी भीड़ की आशंका को देखते हुए मंदिर परिसर और हिंदू श्मशान क्षेत्र में कड़ी पुलिस व्यवस्था की गई थी. पुलिस ने यह सुनिश्चित करने के लिए विशेष इंतजाम किए थे कि श्रद्धालु व्यवस्थित तरीके से दर्शन कर सकें, कतार में कोई गड़बड़ी न हो और क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से कायम रहे. पुलिस उपायुक्त शामकांत घुगे ने भी मंदिर परिसर में किए गए इंतजामों का निरीक्षण किया. इस अवसर पर उन्होंने महाकाली माता के दर्शन किए. मंदिर के मुख्य पुजारी शक्ति महाराज ने उन्हें आशीर्वाद के रूप में प्रसाद भी दिया.
अंतिम श्रद्धालु को आशीर्वाद का प्रसाद - श्रद्धालुओं की आस्था और भीड़ को ध्यान में रखते हुए, यह सुनिश्चित किया गया कि सभी को उचित दर्शन और आशीर्वाद का प्रसाद मिल सके. श्रद्धालु सुबह तक आते-जाते रहे. पुलिस के मुताबिक अंतिम श्रद्धालु को भी दर्शन और आशीर्वाद का प्रसाद पहुंचाने की योजना थी.
ये भी पढ़ें- Diwali 2026: दिवाली के जश्न में डूबा पूरा भारत, दीयों से जगमग हुआ कोना-कोना