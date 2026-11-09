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श्मशान घाट का महाकाली मंदिर, जहां दिवाली के दिन प्रसाद के रूप में मिलते हैं नोट, उमड़े हजारों श्रद्धालु

श्मशान घाट का महाकाली मंदिर ( ETV Bharat )

अमरावती (महाराष्ट्र) : दिवाली पर हर घर में लक्ष्मी पूजा संपन्न होने के बाद, शहर के हिंदू श्मशान घाट क्षेत्र में स्थित महाकाली मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी. महाकाली माता के दर्शन के साथ-साथ, भक्तों को यहां दिए जाने वाले विभिन्न मुद्राओं के प्रसाद के प्रति विशेष लगाव होता है. खास बात यह है कि यहां पर लाखों सिक्कों के साथ-साथ भक्तों को दस और बीस रुपये के खाली नोट, कभी-कभी सौ और पांच सौ रुपये के नोट भी प्रसाद के रूप में बांटे जाते हैं.

कहा जाता है कि यह प्रसाद (धन) माता का आशीर्वाद है और इसे घर ले जाकर मंदिर में या तिजोरी में रखने से घर में पूरे वर्ष सुख और समृद्धि आती है. इसी मान्यता के कारण दिवाली की रात हजारों भक्त दर्शन के लिए महाकाली मंदिर पहुंचे.

प्रसाद के रूप में मुख्य पुजारी हर श्रद्धालु को देते हैं नोट. (ETV Bharat) नोटों का आशीर्वाद पाने के लिए लगी कतार - दिवाली की रात 8 बजे से महाकाली मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ने लगी. रात बढ़ने के साथ-साथ दर्शन के लिए आने वालों की संख्या भी बढ़ती गई. मंदिर से लेकर हिंदू श्मशान घाट तक श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी हुई थीं. महाकाली माता के दर्शन और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए श्रद्धालुओं को एक से दो घंटे तक इंतजार करना पड़ा. मंदिर के मुख्य पुजारी शक्ति महाराज ने श्रद्धालुओं को दस से बीस रुपये के नोटों के साथ-साथ खील बताशे भी वितरित किया. कुछ श्रद्धालुओं को एक, कुछ को दो और कुछ को चार से पांच नोट प्रसाद के रूप में मिले. मंदिर में यह आशीर्वाद समारोह रात 2:30 से 3 बजे तक चला. कुछ श्रद्धालुओं को प्रसाद के रूप में सौ और पांच सौ रुपये के नोट भी मिले. प्रसाद लेने भारी संख्या में आते हैं श्रद्धालु. (ETV Bharat) श्मशान घाट में था मेले जैसा माहौल- महाकाली मंदिर से प्राप्त दान-पुण्य भक्तों के लिए विशेष महत्व रखता है. यह केवल धन-पुण्य ही नहीं है, बल्कि इसे माता का आशीर्वाद और घर में सौभाग्य लाने वाला शुभ संकेत माना जाता है. इसलिए, भक्त दान-पुण्य को घर ले जाकर मंदिर या खजाने में रखते हैं. इस दान-पुण्य के लिए बड़ी संख्या में पुरुष, महिलाएं और लड़कियां, छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, उपस्थित थे. अमरावती शहर के साथ-साथ आसपास के गांवों से भी भक्त महाकाली माता का आशीर्वाद लेने आए थे. इसलिए, हिंदू श्मशान घाट का क्षेत्र, जो आमतौर पर शांत रहता है, दिवाली की रात भक्तों से गुलजार था. पूरा इलाका मेले जैसा लग रहा था.