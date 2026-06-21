दुनिया में बजा भारत का डंका! ब्रिटेन के प्रतिष्ठित मेडिकल संस्थान में लगी 'सर्जरी के पितामह' महर्षि सुश्रुत की भव्य प्रतिमा
UK में आधुनिक प्लास्टिक सर्जरी के जनक महर्षि सुश्रुत की 90 किलो की कांसे की मूर्ति का अनावरण किया गया है.
Published : June 21, 2026 at 6:59 PM IST
हैदराबाद: आधुनिक प्लास्टिक सर्जरी के जनक और 'सर्जरी के पितामह' माने जाने वाले महर्षि सुश्रुत की 90 किलोग्राम वजनी कांसे (ब्रॉन्ज) की प्रतिमा का यूनाइटेड किंगडम (UK) में अनावरण किया गया है. शुक्रवार को दुनिया के सबसे पुराने और सबसे बड़े सर्जिकल संस्थान 'रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स ऑफ एडिनबर्ग' (जिसकी स्थापना 1505 में हुई थी और 140 से अधिक देशों में इसके 33,000 से ज्यादा सदस्य हैं) के 'प्लेफेयर ऑडिटोरियम' में इसे स्थापित किया गया.
तेलुगु मूल के प्रोफेसर चंद्रा चेरुवू की बड़ी पहल
इस कार्यक्रम का आयोजन यूके में रहने वाले तेलुगु मूल के सर्जन प्रोफेसर चंद्रा चेरुवू के नेतृत्व में किया गया था. उनके प्रयासों की बदौलत अब पूरी दुनिया महर्षि सुश्रुत को सर्वसम्मति से 'सर्जरी के पितामह' के रूप में मान्यता दे रही है. इस प्रतिमा को प्रोफेसर चेरुवू और उनके परिवार द्वारा बनाए गए 'चेरुवू फैमिली फाउंडेशन' ने दान किया है. इसे तमिलनाडु के तिरुवनंतमामलाई के एक मूर्तिकार ने तैयार किया है.
कार्यक्रम में प्रोफेसर चेरुवू और उनके परिवार के अलावा, एडिनबर्ग में भारत के महावाणिज्य दूत सिद्धार्थ मलिक, पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर रोवन पार्क्स, रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स ऑफ एडिनबर्ग की अध्यक्ष प्रोफेसर क्लेयर मैकनॉट और कैलिफोर्निया कॉलेज ऑफ आयुर्वेद के संस्थापक प्रोफेसर मार्क हेल्परन सहित अमेरिका, भारत और यूके की कई जानी-मानी हस्तियां शामिल हुईं.
Consul General unveiled the bronze sculpture of Sage Sushruta, revered as the Father of Surgery, at the Royal College of Surgeons of Edinburgh @RCSEd .— India In Scotland (@IndiaInScotland) June 19, 2026
The ceremony celebrated India’s ancient medical heritage, the historical India-Scotland links in medicine and surgery, and the… pic.twitter.com/xM59OcKCeM
साक्ष्यों के साथ लिखी किताब का विमोचन
इस पहल का मुख्य उद्देश्य दुनिया के सामने वास्तविक इतिहास को लाना और सुश्रुत को दुनिया के पहले सर्जन के रूप में सम्मानित करना था. इस मौके पर प्रोफेसर चेरुवू ने सबूतों पर आधारित लिखी गयी किताब का विमोचन किया.
पुस्तक का नाम 'महर्षि सुश्रुत: ए कम्पेंडियम – फादर ऑफ सर्जरी' है. इस प्रतिमा और किताब दोनों को स्वीकार करके, रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स ऑफ एडिनबर्ग ने पूरी दुनिया के सामने इस बात की पुष्टि कर दी कि महर्षि सुश्रुत ही वास्तव में 'सर्जरी के पितामह' हैं.
इस किताब में दुनिया भर के आयुर्वेद और आधुनिक चिकित्सा (एलोपैथी) क्षेत्र के 36 विशेषज्ञों ने इस बात पर विस्तार से चर्चा की है कि कैसे महर्षि सुश्रुत के तरीके और पद्धतियां आज 21वीं सदी में भी बेहद प्रासंगिक हैं.
हिप्पोक्रेट्स से पहले तय किए थे नैतिक मानक
यह किताब इस बात के सबूत देती है कि भले ही आधुनिक चिकित्सा पद्धति हिप्पोक्रेटिक शपथ (Hippocratic Oath) का पालन करती है, लेकिन सुश्रुत ने हिप्पोक्रेट्स के समय से सदियों पहले ही ऐसे नैतिक मानक तैयार कर लिए थे.
उन्होंने सामान्य सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, स्त्री रोग, टॉक्सिकोलॉजी (विष विज्ञान) और यूरोलॉजी सहित चिकित्सा की कई शाखाओं को व्यवस्थित किया था. यह किताब अमेज़न, गूगल बुक्स और किंडल जैसे प्लेटफॉर्म पर ई-बुक के रूप में ऑनलाइन भी उपलब्ध है.
महर्षि सुश्रुत के बारे में जानें
भारत के रहने वाले महर्षि सुश्रुत एक दूरदर्शी सर्जन थे. लगभग 2,600 साल पहले, उन्होंने 300 से अधिक प्रकार की सर्जरी की थीं और 124 अलग-अलग सर्जिकल उपकरणों का आविष्कार किया था. इस ज्ञान को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने के मकसद से उन्होंने 'सुश्रुत संहिता' लिखी, जो सर्जरी पर दुनिया का पहला ग्रंथ है.
आधुनिक प्लास्टिक सर्जरी की शुरुआत से बहुत पहले, सुश्रुत ने माथे की त्वचा का उपयोग करके नाक का पुनर्निर्माण (नेजल रिकंस्ट्रक्शन) किया था. उन्होंने आधुनिक दुनिया में ऐसे मानक तय होने से बहुत पहले ही सर्जिकल ट्रेनिंग, मेडिकल अनुशासन और नैतिकता से जुड़े सिद्धांत स्थापित कर दिए थे.
कौन हैं प्रोफेसर चंद्रा चेरुवू
प्रोफेसर चंद्रा चेरुवू दिवंगत डॉ. सी.एस. शास्त्री के पुत्र हैं. यह परिवार आंध्र प्रदेश में तेनाली के पास पेरावलि गांव का रहने वाला है. पिछले छह सौ से अधिक वर्षों से, चेरुवू परिवार इस गांव के लोगों को मुफ्त में हर्बल (जड़ी-बूटी) चिकित्सा सेवाएं दे रहा है. खुद डॉ. सी.एस. शास्त्री ने 1974 से एक मशहूर सर्जन के रूप में विजयवाड़ा में अपनी चिकित्सा सेवाएं दी थीं.
प्रोफेसर चेरुवू ने आंध्र मेडिकल कॉलेज से अपना एमबीबीएस (MBBS) और मणीपाल से अपना एमएस (MS) पूरा किया. बाद में, 1991 में यूके जाने के बाद, उन्होंने इंग्लैंड, एडिनबर्ग और ग्लासगो के रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स के साथ-साथ इंटरकॉलेजिएट बोर्ड से चार एफआरसीएस (FRCS) डिग्रियां हासिल कीं.
मूर्ति के अनावरण के अलावा, प्रोफेसर चेरुवू ने 'चेरुवू फैमिली लेगेसी ग्रांट' के जरिए अपने पिता की याद में दो स्थायी वार्षिक 'ट्रैवलिंग सर्जिकल स्कॉलरशिप' (यात्रा सर्जिकल छात्रवृत्ति) की शुरुआत भी की है. रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स ऑफ एडिनबर्ग द्वारा संचालित ये स्कॉलरशिप सर्जनों को दुनिया भर के प्रमुख मेडिकल सेंटरों में जाने और अपने पेशेवर कौशल को बेहतर बनाने का मौका देती हैं.
इसे भी पढ़ेंः
- विश्व सर्जरी दिवस पर डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल में कार्यक्रम, लोगों को किया जागरूक - World Plastic Surgery Day 2024
- वर्ल्ड प्लास्टिक सर्जरी डे 2024: अनुष्का से प्रियंका तक इन बी-टाउन हसीनाओं ने चेहरे में करवाए ये बदलाव - World Surgery Day 2024
- World Plastic Surgery Day : जानिए विश्व प्लास्टिक सर्जरी दिवस का इतिहास तथा उद्देश्य