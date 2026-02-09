पंचायत समिति और जिला परिषद चुनाव रिजल्ट, मावल तालुका में NCP ने जबरदस्त जीत का परचम लहराया
मावल के वोटरों ने राकांपा को भारी बहुमत से चुना है. पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है.
February 9, 2026
मावल (पुणे): महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय, मुख्य रूप से 12 जिला परिषदों और 125 पंचायत समितियों या ब्लॉक काउंसिल के लिए काउंटिंग शुरू हो गई है, और परिणाम सोमवार को बाद में घोषित किए जाएंगे.
महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी सीएम और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष अजित पवार की मौत के बाद, मावल के वोटरों ने उनकी मौत के बाद हुए पहले चुनाव में राकांपा को भारी बहुमत से चुना है.
मावल तालुका में पंचायत समिति और जिला परिषद के लिए वोटों की गिनती के दौरान, राकांपा ने जबरदस्त जीत हासिल की है. पार्टी ने मावल में सभी पांच जिला परिषद सीटें और सभी दस पंचायत समिति सीटें जीत ली हैं. इससे एनसीपी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है.
दूसरी तरफ, पार्टी अध्यक्ष और उपमुख्यमंत्री अजित पवार की मौत से कई लोग भावुक हो गए हैं. मावल पंचायत समिति की दस सीटों में से नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी 9 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी (BJP) को सिर्फ एक सीट पर बढ़त मिली है.
इसी तरह, एनसीपी ने सभी पांच जिला परिषद सीटों पर बड़ी बढ़त बना ली है, जिससे पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है. सुबह दस बजे शुरू हुई वोटों की गिनती के दौरान हर राउंड में यह साफ हो गया कि, एनसीपी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं. इस वजह से, एनसीपी कार्यकर्ताओं ने मावल तालुका में अलग-अलग काउंटिंग सेंटर के बाहर पटाखे फोड़कर, रंग लगाकर और ढोल और दूसरे वाद्य-यंत्र बजाकर जश्न मनाया.
कार्यकर्ताओं ने "अजीत दादा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे...का नारे लगाकर अपने दिवंगत नेता के प्रति अपनी वफादारी दिखाई. ये नतीजे मावल तालुका में राजनीतिक समीकरणों में बदलाव का संकेत देते हैं. यह साफ है कि मावल तालुका में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की स्थिति मजबूत हुई है. पार्टी नेताओं का कहना है कि वोटरों ने स्थानीय विकास कार्यों, किसानों के मुद्दों, पानी की सप्लाई, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे मुद्दों पर पार्टी के रुख का समर्थन किया है. इस जीत का श्रेय आम वोटरों, पार्टी कार्यकर्ताओं और पार्टी के स्थानीय नेतृत्व को दिया जा रहा है.
कड़ी पुलिस सुरक्षा
आज नॉर्थ पुणे में वोटों की गिनती हो रही है, इसलिए पूरे जिले में कड़ी पुलिस सुरक्षा तैनात की गई है. नॉर्थ पुणे के मावल तालुका के वडगांव में काउंटिंग सेंटर पर सुरक्षा व्यवस्था को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी गई है, और एक सख्त पुलिस घेरा तैनात किया गया है.
प्रशासन ने वोटों की गिनती की प्रक्रिया को आसानी से और शांति से आगे बढ़ाने के लिए सभी जरूरी सावधानी बरती है. काउंटिंग सेंटर के आस-पास पुलिस इंस्पेक्टर, सब-इंस्पेक्टर, पुलिसकर्मी, स्टेट रिज़र्व पुलिस फोर्स के जवान और एक दंगा कंट्रोल टीम तैनात की गई है. पूरे इलाके पर सीसीटीवी कैमरों से नजर रखी जा रही है.
किसी भी अनहोनी को रोकने के लिए सेंटर के आस-पास के इलाके में जमावड़े पर रोक लगा दी गई है. साथ में चेतावनी दी गई है कि बेवजह घूमने वालों पर कार्रवाई की जाएगी.
पोस्टल बैलेट काउंटिंग में NCP आगे
पिछले मावल नगरपालिका परिषद चुनाव के दौरान हुए विवादों को देखते हुए प्रशासन और सतर्क हो गया है. इसलिए, मावल तालुका के वडगांव में काउंटिंग सेंटर पर और पुलिस फोर्स तैनात की गई है. प्रशासन ने राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी संयम बनाए रखने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है.
मावल नॉर्थ पुणे इलाके में भाजपा और राकांपा (अजीत पवार ग्रुप) के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिल रहा है. सभी का ध्यान नतीजों पर है. शुरुआत में, पोस्टल बैलेट काउंटिंग के आधार पर एनसीपी के अजीत पवार ग्रुप ने मावल तालुका में बढ़त बना ली थी. दोपहर या शाम तक अंतिम नतीजे साफ होने की संभावना है. काउंटिंग सेंटर के बाहर बड़ी संख्या में उम्मीदवारों के समर्थक जमा हो गए हैं.
