पंचायत समिति और जिला परिषद चुनाव रिजल्ट, मावल तालुका में NCP ने जबरदस्त जीत का परचम लहराया

मावल (पुणे): महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय, मुख्य रूप से 12 जिला परिषदों और 125 पंचायत समितियों या ब्लॉक काउंसिल के लिए काउंटिंग शुरू हो गई है, और परिणाम सोमवार को बाद में घोषित किए जाएंगे.

महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी सीएम और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष अजित पवार की मौत के बाद, मावल के वोटरों ने उनकी मौत के बाद हुए पहले चुनाव में राकांपा को भारी बहुमत से चुना है.

मावल तालुका में पंचायत समिति और जिला परिषद के लिए वोटों की गिनती के दौरान, राकांपा ने जबरदस्त जीत हासिल की है. पार्टी ने मावल में सभी पांच जिला परिषद सीटें और सभी दस पंचायत समिति सीटें जीत ली हैं. इससे एनसीपी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है.

दूसरी तरफ, पार्टी अध्यक्ष और उपमुख्यमंत्री अजित पवार की मौत से कई लोग भावुक हो गए हैं. मावल पंचायत समिति की दस सीटों में से नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी 9 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी (BJP) को सिर्फ एक सीट पर बढ़त मिली है.

इसी तरह, एनसीपी ने सभी पांच जिला परिषद सीटों पर बड़ी बढ़त बना ली है, जिससे पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है. सुबह दस बजे शुरू हुई वोटों की गिनती के दौरान हर राउंड में यह साफ हो गया कि, एनसीपी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं. इस वजह से, एनसीपी कार्यकर्ताओं ने मावल तालुका में अलग-अलग काउंटिंग सेंटर के बाहर पटाखे फोड़कर, रंग लगाकर और ढोल और दूसरे वाद्य-यंत्र बजाकर जश्न मनाया.

कार्यकर्ताओं ने "अजीत दादा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे...का नारे लगाकर अपने दिवंगत नेता के प्रति अपनी वफादारी दिखाई. ये नतीजे मावल तालुका में राजनीतिक समीकरणों में बदलाव का संकेत देते हैं. यह साफ है कि मावल तालुका में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की स्थिति मजबूत हुई है. पार्टी नेताओं का कहना है कि वोटरों ने स्थानीय विकास कार्यों, किसानों के मुद्दों, पानी की सप्लाई, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे मुद्दों पर पार्टी के रुख का समर्थन किया है. इस जीत का श्रेय आम वोटरों, पार्टी कार्यकर्ताओं और पार्टी के स्थानीय नेतृत्व को दिया जा रहा है.