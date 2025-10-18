ETV Bharat / bharat

महाराष्ट्र की मतदाता सूचियों में अनियमितताओं की होगी जांच, मुख्य निर्वाचन अधिकारी के आदेश

महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव से पहले विपक्षी दल के नेताओं ने मंगलवार 14 अक्टूबर को सीईओ एस चोकालिंगम से मुलाकात की थी.

Opposition leaders Uddhav and Raj Thackeray with the Chief Election Officer.
मुख्य चुनाव अधिकारी के साथ विपक्षी नेता उद्धव और राज ठाकरे. (ETV Bharat)
मुंबई: महाविकास अघाड़ी के नेता राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के विपक्षी दल के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने 14 अक्टूबर को सीईओ एस चोकालिंगम से मुलाकात कर मतदाता सूची में अनियमितताओं की जांच की मांग की थी. मुख्य चुनाव आयुक्त एस. चोकालिंगम ने जिला चुनाव अधिकारियों को जांच के आदेश दिए हैं.

बता दें कि पिछले कुछ महीनों से मतदाता सूची में गड़बड़ी का मामला तूल पकड़ रहा है. लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने महाराष्ट्र और कर्नाटक की मतदाता सूची में गड़बड़ियों को लेकर गंभीर आरोप लगाये थे. इसी पृष्ठभूमि में, राज्य के विपक्षी नेताओं ने राज्य और केंद्रीय चुनाव आयोग के अधिकारियों से दो बार मुलाकात की और सबूतों के साथ शिकायत दर्ज कराई थी.

आदेश में क्या है: मुख्य चुनाव आयुक्त ने जिला कलेक्टरों को मतदाता सूची में त्रुटियों की जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है. इसमें यह जांच की जाएगी कि क्या एक ही व्यक्ति का नाम एक ही निर्वाचन क्षेत्र में दो स्थानों पर दर्ज है. दिवाली के कारण अगले सप्ताह रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने की संभावना है. रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद, इसे विपक्षी नेताओं को उपलब्ध कराया जाएगा.

विपक्षी नेताओं के आरोपः

विवरण क्यों नहीं दिया गया: 2024 के चुनावों में बड़ी संख्या में नए मतदाता पंजीकृत हुए, लेकिन कुछ नाम मतदाता सूची से बाहर रह गए. फिर भी, इन नामों को बाहर करने के कारण और विवरण राजनीतिक दलों या मतदाताओं को क्यों नहीं दिए गए? बयान में मांग की गई है कि चुनाव आयोग को बाहर किए गए नामों की सूची और उसके कारणों को अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करना चाहिए, क्योंकि यह हर मतदाता का अधिकार है.

नई मतदाता सूची क्यों छिपाई गईः 2024 के विधानसभा चुनाव के लिए 30 अक्टूबर, 2024 को प्रकाशित मतदाता सूची में अक्टूबर 2024 से जुलाई 2025 के बीच शामिल नए नामों का विवरण अभी तक प्रकाशित नहीं किया गया है. इस सूची को क्यों छिपाया जा रहा है? क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक मंशा या दबाव है? मांग की गई है कि इस सूची को तुरंत प्रकाशित किया जाए, ताकि राजनीतिक दल और आम नागरिक इसका अध्ययन कर सकें.

मतदान का अधिकार मिले: चुनाव आयोग ने स्थानीय निकाय चुनाव 1 जुलाई, 2025 की मतदाता सूची के आधार पर कराने का निर्णय लिया है. इसके कारण, जुलाई 2025 के बाद 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले मतदाताओं को मतदान का अधिकार नहीं मिलेगा. प्रतिनिधिमंडल ने मांग की है कि चुनाव की घोषणा होने तक 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले सभी लोगों को मतदान का अधिकार मिलना चाहिए.

दोहरे पंजीकरण हटाने की मांगः मुंबई, पुणे, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, नासिक जैसे शहरों में दूसरे राज्यों से आए कई मतदाता दो जगहों पर अपना पंजीकरण कराते हैं, जो कानूनन अपराध है. बयान में सवाल उठाया गया है कि चुनाव आयोग दोहरे पंजीकरण को रोकने के लिए क्या उपाय कर रहा है? बिहार में इसके लिए एक विशेष अभियान चलाया गया था, तो महाराष्ट्र में ऐसा कोई प्रयास क्यों नहीं किया जा रहा है? डी-डुप्लीकेशन पद्धति का उपयोग करके दोहरे पंजीकरण को हटाने की मांग की गई है.

वीवीपैट का इस्तेमाल क्यों नहीं हो रहा: चुनाव आयोग ने कहा है कि वह नगर निगम चुनावों में वीवीपैट का इस्तेमाल नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास पर्याप्त ईवीएम मशीनें नहीं हैं. प्रतिनिधिमंडल ने इस पर आपत्ति जताते हुए सवाल किया है कि जब 2022 में होने वाले चुनाव अब 2026 में हो रहे हैं, तो आयोग ने चार सालों में क्या तैयारी की थी? हजारों करोड़ रुपये खर्च करके मंगवाए गए वीवीपैट कहां हैं? वीवीपैट के इस्तेमाल को अनिवार्य बनाने की मांग की गई है.

मुंबई महानगरपालिका चुनाव बैलेट पेपरः यदि चुनाव आयोग VVPAT सुविधा वाली EVM मशीनें उपलब्ध नहीं करा सकती है, तो मुंबई महानगरपालिका के चुनाव बैलेट पेपर पर कराने की मांग की.

