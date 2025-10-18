ETV Bharat / bharat

महाराष्ट्र की मतदाता सूचियों में अनियमितताओं की होगी जांच, मुख्य निर्वाचन अधिकारी के आदेश

मुंबई: महाविकास अघाड़ी के नेता राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के विपक्षी दल के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने 14 अक्टूबर को सीईओ एस चोकालिंगम से मुलाकात कर मतदाता सूची में अनियमितताओं की जांच की मांग की थी. मुख्य चुनाव आयुक्त एस. चोकालिंगम ने जिला चुनाव अधिकारियों को जांच के आदेश दिए हैं.

बता दें कि पिछले कुछ महीनों से मतदाता सूची में गड़बड़ी का मामला तूल पकड़ रहा है. लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने महाराष्ट्र और कर्नाटक की मतदाता सूची में गड़बड़ियों को लेकर गंभीर आरोप लगाये थे. इसी पृष्ठभूमि में, राज्य के विपक्षी नेताओं ने राज्य और केंद्रीय चुनाव आयोग के अधिकारियों से दो बार मुलाकात की और सबूतों के साथ शिकायत दर्ज कराई थी.

आदेश में क्या है: मुख्य चुनाव आयुक्त ने जिला कलेक्टरों को मतदाता सूची में त्रुटियों की जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है. इसमें यह जांच की जाएगी कि क्या एक ही व्यक्ति का नाम एक ही निर्वाचन क्षेत्र में दो स्थानों पर दर्ज है. दिवाली के कारण अगले सप्ताह रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने की संभावना है. रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद, इसे विपक्षी नेताओं को उपलब्ध कराया जाएगा.

विपक्षी नेताओं के आरोपः

विवरण क्यों नहीं दिया गया: 2024 के चुनावों में बड़ी संख्या में नए मतदाता पंजीकृत हुए, लेकिन कुछ नाम मतदाता सूची से बाहर रह गए. फिर भी, इन नामों को बाहर करने के कारण और विवरण राजनीतिक दलों या मतदाताओं को क्यों नहीं दिए गए? बयान में मांग की गई है कि चुनाव आयोग को बाहर किए गए नामों की सूची और उसके कारणों को अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करना चाहिए, क्योंकि यह हर मतदाता का अधिकार है.

नई मतदाता सूची क्यों छिपाई गईः 2024 के विधानसभा चुनाव के लिए 30 अक्टूबर, 2024 को प्रकाशित मतदाता सूची में अक्टूबर 2024 से जुलाई 2025 के बीच शामिल नए नामों का विवरण अभी तक प्रकाशित नहीं किया गया है. इस सूची को क्यों छिपाया जा रहा है? क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक मंशा या दबाव है? मांग की गई है कि इस सूची को तुरंत प्रकाशित किया जाए, ताकि राजनीतिक दल और आम नागरिक इसका अध्ययन कर सकें.