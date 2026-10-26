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महाराष्ट्र: प्रकाश अंबेडकर ने किसानों से अपने हक के लिए संगठित होने की अपील की

वंचित बहुजन अघाड़ी के अध्यक्ष प्रकाश अंबेडकर (फाइल फोटो) ( ETV Bharat )

बुलढाणा: वंचित बहुजन अघाड़ी के अध्यक्ष प्रकाश अंबेडकर ने किसानों के मुद्दों को लेकर फडणवीस सरकार की आलोचना की. उन्होंने कहा कि 'अल नीनो' जैसी कुदरती आफत से निपटने के लिए कोई ब्लूप्रिंट भी नहीं है. प्रकाश अंबेडकर ने किसानों से अपने हक के लिए संगठित होने की अपील की.

प्रकाश अंबेडकर ने कहा, 'सूखा पड़ा है, फिर भी सरकार ने कोई प्लान नहीं बनाया है. 'एल नीनो' की घटना के आने की पहले से जानकारी होने के बावजूद, किसान अनाज, पानी और चारे की उपलब्धता को लेकर निराश हैं. एडवोकेट प्रकाश अंबेडकर ने किसानों से अपने हक के लिए एकजुट होने की अपील की.