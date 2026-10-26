महाराष्ट्र: प्रकाश अंबेडकर ने किसानों से अपने हक के लिए संगठित होने की अपील की
प्रकाश अंबेडकर ने फडणवीस सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि अल नीनो जैसी कुदरती आफत से निपटने के लिए कोई ब्लूप्रिंट भी नहीं है.
Published : October 26, 2026 at 12:05 PM IST
बुलढाणा: वंचित बहुजन अघाड़ी के अध्यक्ष प्रकाश अंबेडकर ने किसानों के मुद्दों को लेकर फडणवीस सरकार की आलोचना की. उन्होंने कहा कि 'अल नीनो' जैसी कुदरती आफत से निपटने के लिए कोई ब्लूप्रिंट भी नहीं है. प्रकाश अंबेडकर ने किसानों से अपने हक के लिए संगठित होने की अपील की.
प्रकाश अंबेडकर ने कहा, 'सूखा पड़ा है, फिर भी सरकार ने कोई प्लान नहीं बनाया है. 'एल नीनो' की घटना के आने की पहले से जानकारी होने के बावजूद, किसान अनाज, पानी और चारे की उपलब्धता को लेकर निराश हैं. एडवोकेट प्रकाश अंबेडकर ने किसानों से अपने हक के लिए एकजुट होने की अपील की.
उन्होंने सूखे की प्लानिंग की कमी, एनवायरनमेंट की बर्बादी, चुनाव में पैसे के रोल और किसानों के वोट के नेचर के बारे में सरकार और समाज दोनों को कड़ी चेतावनी दी. उन्होंने सूखे की प्लानिंग की कमी, पर्यावरण की बर्बादी, चुनावों में पैसे की भूमिका और किसानों के वोट के नेचर के बारे में सरकार और समाज दोनों को कड़ी चेतावनी दी.
उन्होंने कहा कि अकोला में एक रैली में उनकी बातों के बाद सरकार के एक मंत्री आखिरकार 'जागे' और उन्होंने लोगों को 'पानी का कम इस्तेमाल करने' की सलाह दी. लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने अपील की, अगर वे अनाज, चारा और पानी नहीं दे पाते हैं, तो जाकर सरकार के मंत्रियों, विधायकों, सांसदों और अधिकारियों के घरों के सामने लाइन लगा दें.'
भीमाशंकर प्रोजेक्ट के लिए हजारों पेड़ों की कटाई का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, 'पूरे महाराष्ट्र में कुदरत का यह कत्ल हो रहा है. यह कोई नई बात नहीं है. अब उन लोगों का सामना करने का समय आ गया है जो भगवान के नाम पर सपोर्ट मांग रहे हैं. टीचर्स कॉन्स्टिट्यूएंसी इलेक्शन के बारे में उन्होंने आरोप लगाया, 'पांचों कैंडिडेट में से हर एक ने (हर वोट पर) पांच हजार रुपये खर्च किए.
ये 15 करोड़ रुपये कहाँ से आए? क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उनके पीछे जाएगा? क्या एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) कोई एक्शन लेगा?' प्रकाश अंबेडकर दिवाली से पहले सरकार के 5,000 रुपये के मदद पैकेज के ऐलान पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने किसानों की ही बुराई की.
उन्होंने कहा, 'किसान तो बस नाकाबिल हैं- कोई कर भी क्या सकता है? वोटर... यह कहना दुख देता है, लेकिन वे उन्हें वोट नहीं देते जो असल में उनके लिए लड़ रहे हैं. किसानों को खुद पर तमाचा मारना चाहिए, यह महसूस करते हुए कि रविकांत तुपकर जैसा लीडर उनके मकसद के लिए लड़ता है-फिर भी उन्होंने उन्हें वोट तक नहीं दिया!'