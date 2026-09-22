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महाराष्ट्र: यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए राज्य सरकार की बनाई गई कमेटी में विवाद?

कमिटी के सदस्य रिटायर्ड जस्टिस आर.सी. चव्हाण ने अचानक इस्तीफा दे दिया जिससे कमेटी के काम करने के तरीके पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं.

Maharashtra UCC Justice resigned
महाराष्ट्र में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए राज्य सरकार की बनाई गई कमेटी में विवाद? (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 22, 2026 at 1:49 PM IST

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मुंबई: यूनिफॉर्म सिविल कोड कमिटी के सदस्य रिटायर्ड जस्टिस आर.सी. चव्हाण ने अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. चव्हाण ने शनिवार को कमिटी की ऑनलाइन मीटिंग के बाद अपना इस्तीफा दिया. राज्य सरकार ने सोमवार शाम को इसे स्वीकार कर लिया.

उन्होंने साफ किया कि उनका फैसला जनता से फीडबैक लेने के प्रोसेस को लेकर असहमति और मीटिंग में बिना बुलाए किसी व्यक्ति की मौजूदगी को लेकर चिंताओं की वजह से हुआ.

रिटायर्ड जस्टिस आर.सी. चव्हाण का इस्तीफा

महाराष्ट्र में यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए नियमों और सुझावों का ड्राफ़्ट बनाने के लिए जुलाई में सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में सात सदस्यों वाली एक कमिटी बनाई गई थी. रिटायर्ड जस्टिस आर.सी. चव्हाण इस कमेटी के सदस्य के रूप में शनिवार, 19 सितंबर को हुई एक ऑनलाइन मीटिंग के बाद राज्य सरकार को अपना इस्तीफा सौंप दिया.

इस मीटिंग के तीन-पॉइंट एजेंडा में पिछले महीने की शुरुआती मीटिंग के मिनट्स को मंज़ूरी देना और यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड (UCC) पर फीडबैक और राय इकट्ठा करने के लिए वेबसाइट-बेस्ड प्रोसेस पर चर्चा करना शामिल था. कमेटी को भेजे गए एक ईमेल में जस्टिस चव्हाण ने साफ किया, 'मीटिंग का मुख्य मकसद जनता की राय जानने के लिए एक क्वेश्चनेयर का ड्राफ़्ट बनाना था.

मीटिंग के दौरान तीन सदस्यों ने अपनी राय बताने की कोशिश की, लेकिन चेयरपर्सन ने सिर्फ 'हाँ' या 'नहीं' में जवाब दिया. यह सुझाव दिया गया कि कमेटी मेंबर डॉ. सुवर्णा रावल की देखरेख में प्रोफेसरों से क्वेश्चनेयर का प्रोफेशनली रिव्यू करवाया जाए. हालांकि चेयरपर्सन ने क्वेश्चनेयर को पहले ही फाइनल कर दिया था. यह कहा गया कि क्वेश्चनेयर तैयार होने के बाद वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा, जिससे इस मामले पर चर्चा खत्म हो जाएगी.

हालांकि चेयरपर्सन ने फाइनल क्वेश्चनेयर को ईमेल से पहले ही भेज दिया था, फिर भी मैंने अपना इनपुट देने की कोशिश की क्योंकि इस पहल का मकसद महाराष्ट्र के लोगों की राय जानना था. मैं समझ गया थी कि कमेटी देर से होने वाली शादियों, इनफर्टिलिटी, शादीशुदा ज़िंदगी में अस्थिरता और पारिवारिक झगड़ों को सुलझाने के तरीकों जैसे मुद्दों पर विचार-विमर्श करने और फैसले लेने के लिए बनाई गई थी.

इसके बजाय मेंबर्स से सिर्फ 'हां' या 'नहीं' में जवाब देने की उम्मीद की गई थी. इसलिए, मैंने समय और इंटरनेट डेटा बचाने के लिए मीटिंग से लॉग आउट कर दिया,' उन्होंने अपने लेटर में कहा. 'मैं इस्तीफा दे रहा हूं और कमेटी में अपनी जगह खाली कर रहा हूं ताकि राज्य सरकार तुरंत खाली जगह भर सके. एक इंडिपेंडेंट नागरिक के तौर पर मैं अपनी राय बता पाऊंगा.' उन्होंने लेटर के आखिर में लिखा, 'मेरी पसंद के सब्जेक्ट पर काम करना एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, और मैंने इससे बहुत कुछ सीखा.'

मीटिंग में एक नॉन-कमेटी मेंबर की मौजूदगी

इसके अलावा ईमेल में उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति की मौजूदगी पर एतराज जताया जिसे मीटिंग में इनवाइट नहीं किया गया था. जस्टिस चव्हाण ने अपने लेटर में बताया कि उस व्यक्ति ने सरकारी अधिकारियों की बनाई एक वेबसाइट में और सुधार की जरूरत बताई, जिसके बाद कमेटी चेयरपर्सन ने अधिकारियों को एक हफ़्ते के अंदर जरूरी बदलाव करने का निर्देश दिया. यह सवाल उठाते हुए कि कमेटी में उस व्यक्ति की असल में क्या भूमिका थी, चव्हाण ने यह भी कहा कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इस निर्देश की वजह से सरकारी अधिकारियों को खुद अपनी काबिलियत पर शक हुआ हो.

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