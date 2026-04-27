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महाराष्ट्र में सभी कॉमर्शियल वाहन चलाने वालों के लिए मराठी अनिवार्य, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर की आज बैठक

महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री ने वाणिज्यिक यात्री वाहन चालकों के लिए मराठी भाषा अनिवार्य करने के मुद्दे पर बैठक बुलाई.

pratap sarnaik minister transport
महाराष्ट्र के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर प्रताप सरनाइक (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 27, 2026 at 10:43 AM IST

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मुंबई : महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक ने राज्य में सभी कॉमर्शियल यात्री वाहन चालकों के लिए "मराठी" को अनिवार्य बनाने के कार्यान्वयन पर चर्चा करने के लिए बैठक बुलाई है. इसमें श्रम नेता संजय निरुपम और शशांक शरद राव सहित विभिन्न रिक्शा और टैक्सी चालक संघों के प्रतिनिधियों को बुलाया गया है.

बैठक सोमवार को दोपहर 12:30 बजे मंत्री के कक्ष में होगी और इसमें संजय निरुपम, शशांक शरद राव और परिवहन श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने वाले अन्य संघ नेता शामिल होंगे. यह राज्य के परिवहन मंत्री द्वारा इस महीने की शुरुआत में महाराष्ट्र भर में ऑटो-रिक्शा और टैक्सी चालकों के लिए मराठी भाषा का ज्ञान अनिवार्य करने की घोषणा के बाद आया है.

प्रस्तावित कदम के तहत, राज्य सरकार एक मई से दस्तावेजों के सत्यापन के साथ-साथ चालकों की मराठी भाषा दक्षता का सत्यापन शुरू करने की योजना बना रही है. इससे पहले 23 अप्रैल को, सरनाइक ने राज्य में ऑटो-रिक्शा और टैक्सी चालकों के बीच "मराठी को बढ़ावा देने और प्रचारित करने" के प्रयासों पर प्रकाश डाला और कहा कि 28 अप्रैल को ट्रेड यूनियन नेताओं के साथ एक बैठक आयोजित की जाएगी.

राज्य परिवहन मंत्री ने कहा कि मुंबई मराठी साहित्य संघ टैक्सी चालकों को मराठी सिखाएगा, जबकि कोंकण मराठी साहित्य परिषद भी कोंकण क्षेत्र में संयुक्त रूप से मराठी सिखाएगी. उन्होंने सार्वजनिक सूचना सम्मेलन के दौरान कहा, "मुंबई मराठी साहित्य संघ ने राज्य भर में अपनी विभिन्न शाखाओं में ऑटो रिक्शा चालकों और टैक्सी चालकों को मराठी सिखाने की जिम्मेदारी ली है. इससे मराठी का प्रचार-प्रसार होगा. कोंकण मराठी साहित्य परिषद भी कोंकण क्षेत्र में संयुक्त रूप से मराठी सिखाएगी."

उन्होंने आगे कहा कि इस विषय पर सुझाव लेने के लिए कई यूनियन नेताओं के साथ बैठक की जाएगी. सरनाइक ने कहा, "28 अप्रैल को शशांक राव (ट्रेड यूनियन लीडर - ऑटो रिक्शा और टैक्सी चालक) के साथ बैठक होगी. हम कई यूनियन नेताओं से मिलकर उनके विचार जानेंगे. हम उनकी बात सुनेंगे और अपने विचार रखेंगे. यदि कोई सुझाव होंगे, तो हम उन्हें लागू करेंगे."

इसके अतिरिक्त, सरनाइक ने बोली जाने वाली मराठी सीखने की आवश्यकता पर जोर देते हुए दोहराया कि 1 मई से ऑटो और टैक्सी चालकों के फर्जी दस्तावेजों की जांच और भाषा कौशल में सुधार के लिए एक अभियान शुरू किया जाएगा.

परिवहन मंत्री ने कहा, “1 मई से ऑटो रिक्शा और टैक्सी चालकों के फर्जी दस्तावेजों और भाषा कौशल की जांच के लिए एक अभियान शुरू किया जाएगा, ताकि यह पता लगाया जा सके कि वे मराठी बोल पाते हैं या नहीं. मराठी में लिखना अनिवार्य नहीं है. केवल भाषा को समझना और बोलना आना चाहिए.”

परिवहन मंत्री सरनाइक ने चेतावनी दी कि एक मई तक जांच के बाद नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. इस नई पहल के तहत चालकों को यह साबित करना होगा कि वे मराठी पढ़, लिख और बोल सकते हैं. इस पायलट प्रोजेक्ट का उद्देश्य परिवहन लाइसेंस जारी करने में अनियमितताओं से निपटना है और इसे धीरे-धीरे पूरे राज्य में लागू किया जाएगा.

ये भी पढ़ें : महाराष्ट्र में ऑटो चालकों के लिए मराठी भाषा अनिवार्य, राज्य ने लाइसेंस सत्यापन का दिया आदेश

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