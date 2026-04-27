ETV Bharat / bharat

महाराष्ट्र में सभी कॉमर्शियल वाहन चलाने वालों के लिए मराठी अनिवार्य, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर की आज बैठक

मुंबई : महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक ने राज्य में सभी कॉमर्शियल यात्री वाहन चालकों के लिए "मराठी" को अनिवार्य बनाने के कार्यान्वयन पर चर्चा करने के लिए बैठक बुलाई है. इसमें श्रम नेता संजय निरुपम और शशांक शरद राव सहित विभिन्न रिक्शा और टैक्सी चालक संघों के प्रतिनिधियों को बुलाया गया है.

बैठक सोमवार को दोपहर 12:30 बजे मंत्री के कक्ष में होगी और इसमें संजय निरुपम, शशांक शरद राव और परिवहन श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने वाले अन्य संघ नेता शामिल होंगे. यह राज्य के परिवहन मंत्री द्वारा इस महीने की शुरुआत में महाराष्ट्र भर में ऑटो-रिक्शा और टैक्सी चालकों के लिए मराठी भाषा का ज्ञान अनिवार्य करने की घोषणा के बाद आया है.

प्रस्तावित कदम के तहत, राज्य सरकार एक मई से दस्तावेजों के सत्यापन के साथ-साथ चालकों की मराठी भाषा दक्षता का सत्यापन शुरू करने की योजना बना रही है. इससे पहले 23 अप्रैल को, सरनाइक ने राज्य में ऑटो-रिक्शा और टैक्सी चालकों के बीच "मराठी को बढ़ावा देने और प्रचारित करने" के प्रयासों पर प्रकाश डाला और कहा कि 28 अप्रैल को ट्रेड यूनियन नेताओं के साथ एक बैठक आयोजित की जाएगी.

राज्य परिवहन मंत्री ने कहा कि मुंबई मराठी साहित्य संघ टैक्सी चालकों को मराठी सिखाएगा, जबकि कोंकण मराठी साहित्य परिषद भी कोंकण क्षेत्र में संयुक्त रूप से मराठी सिखाएगी. उन्होंने सार्वजनिक सूचना सम्मेलन के दौरान कहा, "मुंबई मराठी साहित्य संघ ने राज्य भर में अपनी विभिन्न शाखाओं में ऑटो रिक्शा चालकों और टैक्सी चालकों को मराठी सिखाने की जिम्मेदारी ली है. इससे मराठी का प्रचार-प्रसार होगा. कोंकण मराठी साहित्य परिषद भी कोंकण क्षेत्र में संयुक्त रूप से मराठी सिखाएगी."

उन्होंने आगे कहा कि इस विषय पर सुझाव लेने के लिए कई यूनियन नेताओं के साथ बैठक की जाएगी. सरनाइक ने कहा, "28 अप्रैल को शशांक राव (ट्रेड यूनियन लीडर - ऑटो रिक्शा और टैक्सी चालक) के साथ बैठक होगी. हम कई यूनियन नेताओं से मिलकर उनके विचार जानेंगे. हम उनकी बात सुनेंगे और अपने विचार रखेंगे. यदि कोई सुझाव होंगे, तो हम उन्हें लागू करेंगे."