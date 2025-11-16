ETV Bharat / bharat

'लगभग सहमति से बने थे संबंध', कोर्ट ने दुष्कर्म के मामले में युवक को किया बरी

ठाणे (महाराष्ट्र): जिले की एक अदालत ने कथित तौर पर नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के आरोपी व्यक्ति को बरी कर दिया है. अदालत ने लड़की की उम्र साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत न होने का हवाला देते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि संबंध लगभग सहमति से बने थे. पॉक्सो अधिनियम मामलों की विशेष न्यायाधीश रूबी यू मालवणकर ने 13 नवंबर को यह फैसला सुनाया. उन्होंने कहा कि अभियोजन पक्ष 22 वर्षीय आरोपी के खिलाफ आरोपों को संदेह से परे साबित करने में विफल रहा.

आरोपी और पीड़ित लड़की मुंबई से सटे ठाणे जिले के भयंदर इलाके में रहते थे. पीड़िता की मां ने आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोपी द्वारा उत्पीड़न, गाली-गलौज और धमकी देने का आरोप लगाया गया था. प्राथमिकी दर्ज करने के बाद पुलिस ने 19 मई, 2020 को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था. आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के प्रावधानों के तहत आरोप लगाए गए थे. आरोपी को 20 अगस्त, 2020 को जमानत मिल गई थी.

पीड़ित लड़की ने बाद में अपने बयान में दावा किया कि वे एक-दूसरे से प्यार करने लगे थे और उनके बीच "गहरा रिश्ता" था.

अदालत ने पॉक्सो अधिनियम के मामलों में उम्र के महत्वपूर्ण महत्व पर ध्यान दिलाया. अदालत ने कहा, "पॉक्सो अधिनियम की धारा 2(D) के अनुसार, 'बच्ची' 18 वर्ष से कम आयु की है. इसलिए, अभियोजन पक्ष पर यह साबित करने का प्राथमिक दायित्व है कि पीड़िता एक बच्ची है."

पीड़ित लड़की की जन्मतिथि 24 जून, 2003 बताई गई थी और उसकी मां ने जन्म प्रमाण पत्र की एक फोटोकॉपी जमा करने का दावा किया था. हालांकि, अदालत ने कहा, "पूरी सुनवाई के दौरान, पीड़िता की जन्मतिथि दर्शाने वाला मूल जन्म प्रमाण पत्र रिकॉर्ड पर नहीं लाया गया. इसलिए, उसकी सटीक जन्मतिथि के संबंध में किसी भी वैध निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सबूत नहीं है. इसलिए, ऐसे किसी भी सबूत के अभाव में, अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा है कि पीड़िता उस समय 18 साल से कम उम्र की 'बच्ची' थी, जब कथित तौर पर घटना घटी थी."