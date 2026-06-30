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महाराष्ट्र TET पेपर लीक मामले में बड़ी गिरफ्तारी, पटना से मास्टरमाइंड बिजेंद्र गुप्ता की पत्नी गिरफ्तार

पटना: महाराष्ट्र TET पेपर लीक मामले में बड़ी खबर है. पुलिस ने पेपर लीक का मुख्य मास्टरमाइंड बिजेंद्र गुप्ता की पत्नी सुमन कुमारी को पटना से गिरफ्तार कर लिया है. गिरफ्तारी के बाद पुलिस सुमन कुमार से पूछताछ कर पेपर लीक में भूमिका की जांच कर रही है. बता दें कि बिजेंद्र गुप्ता बिहार के समस्तीपुर के रहने वाला है. इसकी गिरफ्तारी के लिए भी महाराष्ट्र पुलिस दिल्ली, हरियाणा, आगरा के साथ बिहार में छापेमारी कर रही है.

पेपर लीक में पत्नी की संलिप्ता: महाराष्ट्र पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, पटना पुलिस सूत्रों से खबर आयी है कि सुमन कुमारी को बिहार के पटना से गिरफ्तार किया गया है. टीम पूछताछ कर रही है. पूछताछ में सामने आया है कि महाराष्ट्र पेपक लीक में पैसे के लेनदेन की सुमन कुमारी को दी गयी थी. पुलिस को शक है कि TET का सवाल-जवाब का पेपर लीक होने के बाद, सुमन कुमारी अपने पति बिजेंद्र कुमार गुप्ता और शामिल नेटवर्क के सदस्यों के संपर्क में थी.

ऐसे हुआ खुलासा: इससे पहले महाराष्ट्र पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया था. पुलिस ने पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए पटना के राजीव शाह और आकाश कुमार को गिरफ्तार किया है. इनके साथ ही हरियाणा के पानीपत के रहने वाले धीरज कुमार को भी हिरासत में लिया गया है. इन तीनों आरोपियों से कड़ाई से की गई पूछताछ में मुख्य सरगना बिजेंद्र गुप्ता का नाम प्रमुखता से सामने आया है.

मास्टरमाइंड बिजेंद्र गुप्ता की तलाश जारी: पुलिस जांच में बिजेंद्र गुप्ता को इस पूरे पेपर लीक नेटवर्क का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है. उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए बिहार पुलिस समेत कई पड़ोसी राज्यों की पुलिस टीमें लगातार संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं. आरोपी बिजेंद्र मूल रूप से समस्तीपुर जिले के विद्यापति थाना क्षेत्र के शेरपुर गांव का निवासी है.