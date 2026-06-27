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अब महाराष्ट्र में TET का पेपर लीक, 28 जून को होने वाली परीक्षा स्थगित

एग्जाम से पहले लाइन में एक एग्जाम सेंटर के बाहर खड़े कैंडिडेट. ( IANS )

नई दिल्ली : 28 जून यानी कल होने वाली महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा (MAHA TET) का पेपर लीक हो गया है. पेपर लीक मामले के बाद शिक्षा पात्रता परीक्षा के पेपर को अब स्थगित कर दिया गया है. इस बारे में अधिकारियों को पता चला कि भिवंडी में कुछ लोगों के पास एग्जाम पेपर से मिलते-जुलते सवाल थे. मामले में पुलिस केस दर्ज कर लिया गया है, और पूरी जांच होने तक एग्जाम को स्थगित कर दिया गया है. बताया जाता है कि महाराष्ट्र टीईटी परीक्षा में करीब 4 लाख अभ्यर्थी शामिल होने वाले थे. फिलहाल शिक्षा विभाग परीक्षा की ओर से पेपर को स्थगित करने का ऐलान किया गया है. वहीं एग्जाम की नई तारीख की घोषणा जल्द कर दी जाएगी. नीट परीक्षा के पेपर लीक होने के बाद देश भर में हंगामा मचा हुआ था. इस बीच टीईटी का पेपर लीक होने की घटना ने शिक्षा विभाग की खराब कार्यप्रणाली को एक बार फिर सवाल खड़ा कर दिया है.