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महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश में 2024 में सबसे ज्यादा आत्महत्याएं हुईं: NCRB

नई दिल्ली: भारत में 2024 में 1,70,746 सुसाइड के मामले सामने आए, जो पिछले साल के मुकाबले थोड़ा कम है. हालांकि, नए आंकड़े बताते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक-आर्थिक संकट बना हुआ है, जिसकी मुख्य वजह पारिवारिक परेशानी, बीमारी, पैसे की तंगी और भावनात्मक दबाव हैं.

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB)-2024 के आंकड़ों से पता चलता है कि 2023 के मुकाबले सुसाइड के कुल मामलों में 0.4 प्रतिशत की कमी आई है, फिर भी देश भर में 1.7 लाख से ज्यादा लोगों ने सुसाइड करके अपनी जान गंवा दी, जिससे परिवार और समुदाय बिखर गए.

आंकड़ों के अनुसार, 2024 के दौरान पूरे भारत में सुसाइड रेट में भी 0.8 प्रतिशत की मामूली गिरावट दर्ज की गई, जो हर एक लाख आबादी पर 12.2 सुसाइड पर आ गई.

हालांकि, एक्सपर्ट्स का कहना है कि कुल मिलाकर आंकड़े बहुत चिंताजनक हैं, खासकर युवा वयस्कों, दिहाड़ी मजदूरों, छात्रों और गृहिणियों के मामले में. देश में सबसे ज्यादा आत्महत्या महाराष्ट्र में हुई, जहां 22,174 मौतें हुईं, जो देश की कुल आत्महत्याओं का 13 प्रतिशत है. इसके बाद तमिलनाडु में 19,965 और मध्य प्रदेश में 15,491 आत्महत्याएं हुईं. कर्नाटक और पश्चिम बंगाल को मिलाकर, इन पांच राज्यों में 2024 के दौरान भारत में रिपोर्ट की गई सभी आत्महत्याओं का लगभग 49 प्रतिशत हिस्सा था.

आंकड़ा एक परेशान करने वाले पैटर्न को दिखाता है - सुसाइड न सिर्फ दीमागी बीमारी से बल्कि सामाजिक और आर्थिक दबाव से भी तेजी से जुड़ रहे हैं. 2024 में आत्महत्या का सबसे बड़ा कारण “पारिवारिक समस्याएं” थीं, जो सभी मामलों का 33.5 प्रतिशत थीं. देश में हर तीन में से एक से ज़्यादा आत्महत्या घरेलू तनाव, आपसी झगड़ों या परिवार से जुड़े तनावों से जुड़ी थीं.

बीमारी दूसरा सबसे बड़ा कारण थी, जो 17.9 प्रतिशत आत्महत्याओं के लिए जिम्मेदार थी. मशहूर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉ. सुनीला गर्ग ने ईटीवी भारत से कहा, "पुरानी बीमारियां, लंबे समय तक दर्द, विकलांगता और इलाज न किए गए मानसिक स्वास्थ्य विकार कमजोर लोगों को खुद को नुकसान पहुंचाने की ओर धकेलते रहते हैं, खासकर तब जब मनोवैज्ञानिक सहायता प्रणालियां आसानी से उपलब्ध न हो."

डॉ. गर्ग के अनुसार, गैर-संचारी रोग (NCDs) और मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों के लिए काउंसलिंग और स्क्रीनिंग ज़रूरी होनी चाहिए.

डॉ. गर्ग, जो स्वास्थ्य मंत्रालय की एडवाइजरी कमेटी की सदस्य भी हैं, ने कहा, “पुरानी बीमारियों, खासकर टीबी और दूसरी लंबे समय तक चलने वाली बीमारियों का ठीक से इलाज करने की जरूरत है और ऐसे सभी मरीजों की सही स्क्रीनिंग ज़रूरी है, क्योंकि इनके साथ कलंक जुड़ा होता है.”

एनसीआरबी के डेटा के अनुसार, नशे की लत और शराब की लत की वजह से 7.6 प्रतिशत आत्महत्याएं हुईं, जबकि शादी से जुड़े मामलों की वजह से 5 प्रतिशत आत्महत्याएं हुईं. प्रेम - प्रसंग में 4.6 प्रतिशत, दिवालियापन या कर्ज 4.4 प्रतिशत और बेरोजगारी 1.5 प्रतिशत थी. एग्जाम में फेल होने की वजह से 1.2 प्रतिशत सुसाइड हुए, जिससे स्टूडेंट्स पर पढ़ाई का बहुत ज़्यादा प्रेशर दिखता है.

आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि युवा भारतीय सबसे ज़्यादा असुरक्षित हैं. 18 से 30 साल से कम उम्र के लोगों ने 33.1 प्रतिशत सुसाइड किए, जबकि 30 से 45 साल से कम उम्र के लोगों ने 32.5 प्रतिशत सुसाइड किए. इन दो आयु समूहों ने मिलकर देश में सुसाइड करने वाले लगभग दो-तिहाई लोगों का प्रतिनिधित्व किया.

18 साल से कम उम्र के बच्चों में, परिवार की समस्याएं आत्महत्या का सबसे बड़ा कारण बनी रहीं, जिसमें 3,101 मौतें हुईं, इसके बाद प्रेम संबंध, बीमारी और परीक्षा में फेल होना शामिल हैं. इन नतीजों ने टीनएजर्स में बढ़ते भावनात्मक संकट और स्कूलों और कॉलेजों में काउंसलिंग सिस्टम की कमी को लेकर चिंता बढ़ा दी है.

सुसाइड में लिंग विभाजन भी काफी रहा. 2024 में सुसाइड करने वालों में 73.5 प्रतिशत पुरुष थे, जबकि 26.5 प्रतिशत महिलाएं थीं. लेकिन, दहेज से जुड़े मामलों, शादी से जुड़ी परेशानी, शारीरिक शोषण और बांझपन से जुड़ी परेशानियों जैसी कैटेगरी में महिलाओं पर ज़्यादा असर पड़ा.