महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश में 2024 में सबसे ज्यादा आत्महत्याएं हुईं: NCRB
2024 में आत्महत्या का सबसे बड़ा कारण पारिवारिक समस्याएं रहीं, जो सभी मामलों का 33.5 प्रतिशत है. ईटीवी भारत के गौतम देबरॉय की रिपोर्ट...
Published : May 15, 2026 at 5:21 PM IST
नई दिल्ली: भारत में 2024 में 1,70,746 सुसाइड के मामले सामने आए, जो पिछले साल के मुकाबले थोड़ा कम है. हालांकि, नए आंकड़े बताते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक-आर्थिक संकट बना हुआ है, जिसकी मुख्य वजह पारिवारिक परेशानी, बीमारी, पैसे की तंगी और भावनात्मक दबाव हैं.
राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB)-2024 के आंकड़ों से पता चलता है कि 2023 के मुकाबले सुसाइड के कुल मामलों में 0.4 प्रतिशत की कमी आई है, फिर भी देश भर में 1.7 लाख से ज्यादा लोगों ने सुसाइड करके अपनी जान गंवा दी, जिससे परिवार और समुदाय बिखर गए.
आंकड़ों के अनुसार, 2024 के दौरान पूरे भारत में सुसाइड रेट में भी 0.8 प्रतिशत की मामूली गिरावट दर्ज की गई, जो हर एक लाख आबादी पर 12.2 सुसाइड पर आ गई.
हालांकि, एक्सपर्ट्स का कहना है कि कुल मिलाकर आंकड़े बहुत चिंताजनक हैं, खासकर युवा वयस्कों, दिहाड़ी मजदूरों, छात्रों और गृहिणियों के मामले में. देश में सबसे ज्यादा आत्महत्या महाराष्ट्र में हुई, जहां 22,174 मौतें हुईं, जो देश की कुल आत्महत्याओं का 13 प्रतिशत है. इसके बाद तमिलनाडु में 19,965 और मध्य प्रदेश में 15,491 आत्महत्याएं हुईं. कर्नाटक और पश्चिम बंगाल को मिलाकर, इन पांच राज्यों में 2024 के दौरान भारत में रिपोर्ट की गई सभी आत्महत्याओं का लगभग 49 प्रतिशत हिस्सा था.
आंकड़ा एक परेशान करने वाले पैटर्न को दिखाता है - सुसाइड न सिर्फ दीमागी बीमारी से बल्कि सामाजिक और आर्थिक दबाव से भी तेजी से जुड़ रहे हैं. 2024 में आत्महत्या का सबसे बड़ा कारण “पारिवारिक समस्याएं” थीं, जो सभी मामलों का 33.5 प्रतिशत थीं. देश में हर तीन में से एक से ज़्यादा आत्महत्या घरेलू तनाव, आपसी झगड़ों या परिवार से जुड़े तनावों से जुड़ी थीं.
बीमारी दूसरा सबसे बड़ा कारण थी, जो 17.9 प्रतिशत आत्महत्याओं के लिए जिम्मेदार थी. मशहूर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉ. सुनीला गर्ग ने ईटीवी भारत से कहा, "पुरानी बीमारियां, लंबे समय तक दर्द, विकलांगता और इलाज न किए गए मानसिक स्वास्थ्य विकार कमजोर लोगों को खुद को नुकसान पहुंचाने की ओर धकेलते रहते हैं, खासकर तब जब मनोवैज्ञानिक सहायता प्रणालियां आसानी से उपलब्ध न हो."
डॉ. गर्ग के अनुसार, गैर-संचारी रोग (NCDs) और मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों के लिए काउंसलिंग और स्क्रीनिंग ज़रूरी होनी चाहिए.
डॉ. गर्ग, जो स्वास्थ्य मंत्रालय की एडवाइजरी कमेटी की सदस्य भी हैं, ने कहा, “पुरानी बीमारियों, खासकर टीबी और दूसरी लंबे समय तक चलने वाली बीमारियों का ठीक से इलाज करने की जरूरत है और ऐसे सभी मरीजों की सही स्क्रीनिंग ज़रूरी है, क्योंकि इनके साथ कलंक जुड़ा होता है.”
एनसीआरबी के डेटा के अनुसार, नशे की लत और शराब की लत की वजह से 7.6 प्रतिशत आत्महत्याएं हुईं, जबकि शादी से जुड़े मामलों की वजह से 5 प्रतिशत आत्महत्याएं हुईं. प्रेम - प्रसंग में 4.6 प्रतिशत, दिवालियापन या कर्ज 4.4 प्रतिशत और बेरोजगारी 1.5 प्रतिशत थी. एग्जाम में फेल होने की वजह से 1.2 प्रतिशत सुसाइड हुए, जिससे स्टूडेंट्स पर पढ़ाई का बहुत ज़्यादा प्रेशर दिखता है.
आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि युवा भारतीय सबसे ज़्यादा असुरक्षित हैं. 18 से 30 साल से कम उम्र के लोगों ने 33.1 प्रतिशत सुसाइड किए, जबकि 30 से 45 साल से कम उम्र के लोगों ने 32.5 प्रतिशत सुसाइड किए. इन दो आयु समूहों ने मिलकर देश में सुसाइड करने वाले लगभग दो-तिहाई लोगों का प्रतिनिधित्व किया.
18 साल से कम उम्र के बच्चों में, परिवार की समस्याएं आत्महत्या का सबसे बड़ा कारण बनी रहीं, जिसमें 3,101 मौतें हुईं, इसके बाद प्रेम संबंध, बीमारी और परीक्षा में फेल होना शामिल हैं. इन नतीजों ने टीनएजर्स में बढ़ते भावनात्मक संकट और स्कूलों और कॉलेजों में काउंसलिंग सिस्टम की कमी को लेकर चिंता बढ़ा दी है.
सुसाइड में लिंग विभाजन भी काफी रहा. 2024 में सुसाइड करने वालों में 73.5 प्रतिशत पुरुष थे, जबकि 26.5 प्रतिशत महिलाएं थीं. लेकिन, दहेज से जुड़े मामलों, शादी से जुड़ी परेशानी, शारीरिक शोषण और बांझपन से जुड़ी परेशानियों जैसी कैटेगरी में महिलाओं पर ज़्यादा असर पड़ा.
सबसे परेशान करने वाले ट्रेंड्स में से एक गृहिणियों में सुसाइड की ज़्यादा संख्या थी. 2024 में कुल 22,113 गृहिणियों ने सुसाइड किया, जो देश में सुसाइड करने वाली सभी महिला पीड़ितों का लगभग 49 प्रतिशत और कुल सुसाइड का 13 प्रतिशत है.
तमिलनाडु में गृहणियों के बीच सुसाइड के सबसे ज़्यादा 2,821 मामले सामने आए, इसके बाद महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का नंबर आता है. मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर का कहना है कि ये आंकड़े काउंसलिंग सर्विस को बढ़ाने, सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करने, वित्तीय सुरक्षा और सामाजिक आइसोलेशन को दूर करने की तुरंत जरूरत दिखाते हैं.
ईटीवी भारत से बात करते हुए, मनोवैज्ञानिक डॉ. विधि गुप्ता ने कहा, "आत्महत्या की रोकथाम केवल चिकित्सा हस्तक्षेप तक सीमित नहीं हो सकती है और इसके लिए परिवारों, स्कूलों, कार्यस्थलों, स्थानीय प्रशासन और स्वास्थ्य सेवा संस्थानों को शामिल करते हुए समन्वित कार्रवाई की आवश्यकता है."
पुरुषों में दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोग सबसे कमजोर काम वाली कैटेगरी के तौर पर उभरे हैं. आत्महत्या करने वाले 1,25,449 पुरुषों में से 48,311 दिहाड़ी मजदूर थे, जिससे पता चलता है कि महंगाई, कर्ज और अस्थिर आमदनी के बीच मजदूरों और अनौपचारिक श्रमिकों को कितनी गंभीर आर्थिक असुरक्षा का सामना करना पड़ता है.
स्टूडेंट्स की आत्महत्या की दर भी चिंताजनक रूप से ज़्यादा रही. 2024 में कुल 14,488 स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया, जिसमें महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा 1,909 केस दर्ज हुए, उसके बाद उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु का नंबर आता है.
शिक्षा विशेषज्ञ ने बोर्ड एग्जाम और कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए बढ़ते एकेडमिक स्ट्रेस, कॉम्पिटिटिव प्रेशर और मेंटल हेल्थ सपोर्ट की कमी के बारे में बार-बार चेतावनी दी है.
किसानों और खेतिहर मजदूरों की आत्महत्या एक बड़ी चुनौती बनी हुई है. 2024 के दौरान, खेती-बाड़ी के 10,546 लोगों ने आत्महत्या की, जिनमें 4,633 किसान और खेती करने वाले और 5,913 खेतिहर मजदूर शामिल थे. अकेले महाराष्ट्र में 36 प्रतिशत से अधिक आत्महत्याएं हुईं, इसके बाद कर्नाटक और मध्य प्रदेश का स्थान रहा.
एक्सपर्ट्स इस ट्रेंड की वजह कर्ज का बोझ, फसल खराब होना, बढ़ती लागत और आय में अस्थिरता को मानते हैं. क्षेत्रीय तौर पर, कुछ राज्यों ने 2024 के दौरान आत्महत्याओं में तेज बढ़ोतरी की सूचना दी. मणिपुर में सबसे ज़्यादा 68 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई, इसके बाद मिजोरम, असम, तेलंगाना और तमिलनाडु में भी बढ़ोतरी की सूचना दी गई.
केंद्र शासित प्रदेशों में, दिल्ली में सबसे ज़्यादा 2,905 आत्महत्याएं हुईं, इसके बाद पुडुचेरी में 437 आत्महत्याएं हुईं. बेंगलुरु, चेन्नई और मुंबई उन मेट्रोपॉलिटन शहरों में शामिल हैं जहां सबसे अधिक सुसाइड के मामले सामने आए. डेटा से यह भी पता चला कि आत्महत्या का सबसे आम तरीका फांसी लगाना है, जो सभी मामलों में 62.3 प्रतिशत है, इसके बाद 24.5 प्रतिशत मामलों में जहर देना है.
डॉ. गुप्ता ने कहा, “आंकड़े बताते हैं कि भारत में सुसाइड का संकट इमोशनल स्ट्रेस, आर्थिक अनिश्चितता, पारिवारिक दबाव और मेंटल हेल्थ सपोर्ट सिस्टम की कमी से जुड़ी गहरी सामाजिक चिंताओं को दिखाता है.”
आत्महत्या कोई समाधान नहीं है
अगर आपके मन में सुसाइड के ख्याल आ रहे हैं, या आप किसी दोस्त को लेकर परेशान हैं या आपको इमोशनल सपोर्ट की जरूरत है, तो कोई न कोई हमेशा आपकी बात सुनने के लिए मौजूद है. स्नेहा फाउंडेशन - 04424640050 (24x7 उपलब्ध) या टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की हेल्पलाइन - 9152987821 पर कॉल करें, जो सोमवार से शनिवार सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक उपलब्ध है.
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