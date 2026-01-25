तमाशा आर्टिस्ट रघुवीर खेडकर को मिला पद्म श्री पुस्कार, बोले- यह कला का सम्मान
तमाशा आर्टिस्ट रघुवीर खेडकर को पद्म श्री अवॉर्ड देने की घोषणा की गई है. आजादी के बाद किसी तमाशा कलाकार को यह पद्म पुरस्कार है.
Published : January 25, 2026 at 7:58 PM IST
मुंबई: गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर भारत सरकार ने पद्म पुरस्कारों की घोषणा की. इस साल 2026 के लिए 131 पद्म पुरस्कारों को मंजूरी दी गई है. इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्म श्री पुरस्कार शामिल हैं. 16 विजेताओं को मरणोपरांत सम्मानित किया गया है.
पद्म पुरस्कारों की सूची में महाराष्ट्र की हस्तियों के नाम शामिल हैं. तमाशा आर्टिस्ट रघुवीर खेडकर को लोक थिएटर कैटेगरी में पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है. इस सम्मान के लिए खेडकर ने सरकार को धन्यवाद दिया और कहा कि तमाशा कलाकारों को देखने का नजरिया बदला है. उन्होंने यह अवॉर्ड तमाशा क्षेत्र को समर्पित किया.
रघुवीर खेडकर ने 'ईटीवी भारत' से बात करते हुए कहा, "भारत की आजादी के बाद पहली बार किसी तमाशा कलाकार को पद्म पुरस्कार दिया गया है. मुझे मिलने वाला यह पहला अवॉर्ड सिर्फ मेरा नहीं, बल्कि पूरे तमाशा क्षेत्र का सम्मान है. आने वाले समय में जानकार लोग तमाशा की पढ़ाई करेंगे, और युवा भी इसकी पढ़ाई करेंगे. तमाशा में बहुत ताकत है. मोबाइल फोन और टेलीविजन के युग में लोग तमाशा कलाकारों को सम्मान से देखने लगे हैं. पुराना नजरिया बदल गया है."
हालांकि, उन्होंने इस बात पर नाराजगी जताई कि तमाशा का स्वरूप अब कमर्शियल होता जा रहा है.
लोक थिएटर आर्टिस्ट रघुवीर खेडकर को लोक कला और लोक थिएटर को बचाने में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया है. 2005 में महाराष्ट्र सरकार ने रघुवीर खेडकर की मां विठाबाई नारायण गांवकर को तमाशा कला में उनके योगदान के लिए पहले लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड से सम्मानित किया था.
कौन हैं रघुवीर खेडकर
महाराष्ट्र के तमाशा आर्टिस्ट रघुवीर खेडकर ने तमाशा कला को बचाने और इसे राज्य के बाहर फैलाने में अहम योगदान दिया. गांवों में तमाशा करने से लेकर पद्म श्री पुरस्कार पाने तक का उनका सफर बहुत मुश्किल था. रघुवीर खेडकर को तमाशा की कला विरासत में मिली थी; उनकी मां एक बेहतरीन तमाशा आर्टिस्ट थीं. बचपन से ही उन्हें तमाशा से प्यार हो गया था. रघुवीर ने अपनी मां की विरासत को आगे बढ़ाया और पारंपरिक लोक थिएटर, तमाशा की परंपरा को बचाए रखा. वह कई वर्षों से एक तमाशा ग्रुप को लीड कर रहे हैं.
2020 में कोविड महामारी के दौरान तमाशा कलाकारों को मुश्किल समय का सामना करना पड़ा. कई गांवों के त्योहार रद्द होने से, तमाशा कलाकार भुखमरी की कगार पर थे. उस समय, रघुवीर खेडकर ने सरकार से तमाशा कलाकारों के लिए मदद की अपील की. उन्हें कई तमाशा कलाकारों का समर्थन मिला. महामारी खत्म होने के बाद, तमाशा परफॉर्मेंस फिर से शुरू हो गई.
