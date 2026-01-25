ETV Bharat / bharat

तमाशा आर्टिस्ट रघुवीर खेडकर को मिला पद्म श्री पुस्कार, बोले- यह कला का सम्मान

मुंबई: गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर भारत सरकार ने पद्म पुरस्कारों की घोषणा की. इस साल 2026 के लिए 131 पद्म पुरस्कारों को मंजूरी दी गई है. इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्म श्री पुरस्कार शामिल हैं. 16 विजेताओं को मरणोपरांत सम्मानित किया गया है. पद्म पुरस्कारों की सूची में महाराष्ट्र की हस्तियों के नाम शामिल हैं. तमाशा आर्टिस्ट रघुवीर खेडकर को लोक थिएटर कैटेगरी में पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है. इस सम्मान के लिए खेडकर ने सरकार को धन्यवाद दिया और कहा कि तमाशा कलाकारों को देखने का नजरिया बदला है. उन्होंने यह अवॉर्ड तमाशा क्षेत्र को समर्पित किया. रघुवीर खेडकर ने 'ईटीवी भारत' से बात करते हुए कहा, "भारत की आजादी के बाद पहली बार किसी तमाशा कलाकार को पद्म पुरस्कार दिया गया है. मुझे मिलने वाला यह पहला अवॉर्ड सिर्फ मेरा नहीं, बल्कि पूरे तमाशा क्षेत्र का सम्मान है. आने वाले समय में जानकार लोग तमाशा की पढ़ाई करेंगे, और युवा भी इसकी पढ़ाई करेंगे. तमाशा में बहुत ताकत है. मोबाइल फोन और टेलीविजन के युग में लोग तमाशा कलाकारों को सम्मान से देखने लगे हैं. पुराना नजरिया बदल गया है." हालांकि, उन्होंने इस बात पर नाराजगी जताई कि तमाशा का स्वरूप अब कमर्शियल होता जा रहा है.