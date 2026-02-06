ETV Bharat / bharat

महाराष्ट्र : सोनेवाड़ी ग्राम सभा में विधुरों को आर्थिक मदद देने का प्रस्ताव पास

सोनेवाड़ी ग्राम सभा में विधुरों को आर्थिक मदद देने का प्रस्ताव पास ( ETV Bharat )

शिरडी (अहिल्यानगर) : आमतौर पर ग्रामीण इलाकों में ग्राम सभाएं आमतौर पर पानी, सड़क, बिजली, स्वास्थ्य और सफ़ाई जैसे मुद्दों पर ही केंद्रित होती हैं. लेकिन, इस बार अहिल्यानगर जिले के कोपरगांव तालुका के सोनेवाड़ी ग्राम सभा में एक अलग सामाजिक मुद्दे ने ध्यान खींचा. ग्राम सभा में एक प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास किया गया जिसमें मांग की गई कि आर्थिक रूप से कमजोर और बेसहारा विधुर (Widower) को भी विधवा महिलाओं की तरह सरकारी अनुदान दिया जाना चाहिए.

विधुर (Widower) के लिए कोई स्कीम नहीं - केंद्र और राज्य सरकारें विधवा महिलाओं के लिए अलग-अलग सामाजिक सुरक्षा स्कीम अच्छे से लागू कर रही हैं.

इनमें मुख्य रूप से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, जो हर महीने 1500 रुपये तक की मदद देती है, और संजय गांधी निराधार अनुदान योजना (संजय गांधी डेस्टिट्यूट ग्रांट स्कीम) शामिल हैं.

ये स्कीम 40 से लेकर 65 साल से अधिक की उन योग्य विधवाओं को मदद देती हैं जो गरीबी रेखा (BPL) से नीचे हैं. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना विधवा महिलाओं के लिए चल रही है, जिससे कई लोगों को मदद मिल रही है. हालांकि, अपनी पत्नियों की मौत के बाद बेसहारा हो जाने वाले पुरुषों के लिए सरकार के पास कोई अलग, ठोस योजना उपलब्ध नहीं है.

सोनेवाड़ी गांव के रहने वाले किशोर जावले ने ग्राम सभा में यह प्रस्ताव पेश किया कि बेसहारा और विधुर को सरकारी अनुदान मिलना चाहिए. कड़ी चर्चा के बाद प्रस्ताव पास हो गया.

स्कीम में कोई भेदभाव नहीं - गांव और तालुका में कई विधुर हैं. कुछ लोग बीमारी के कारण काम नहीं कर पाते हैं, जबकि दूसरों के पास आय का कोई नियमित स्रोत नहीं है. इस स्थिति में, क्योंकि उन्हें किसी भी सरकारी योजना से मदद नहीं मिलती है, इसलिए उनकी आर्थिक और सामाजिक मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं. किशोर जावले ने भी ग्राम सभा में यह राय जताई कि यह स्थिति सामाजिक समानता के सिद्धांतों का उल्लंघन करती है.

साथ ही कहा गया कि एक जैसे हालात में रहने वाले नागरिकों को बराबर मदद मिलनी चाहिए. चर्चा के दौरान यह बात सामने आई कि सिर्फ लिंग के आधार पर स्कीम में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए.

इस विषय पर वहां मौजूद गांववालों के बीच अच्छी तरह चर्चा हुई और आखिर में एक प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास किया गया.

ग्राम सभा में प्रस्ताव पास हुआ - "सरकार विधवा महिलाओं को अनुदान देती है. पुरुषों को भी इसी तरह का अनुदान क्यों नहीं दिया जाता?" यह सवाल पूछते हुए गांव के पुरुषों ने ग्राम सभा में संबंधित प्रस्ताव पेश किया.