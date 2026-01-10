ETV Bharat / bharat

सीएम देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे को गलत तरीके से फंसाने की कोशिश, SIT रिपोर्ट में गंभीर साजिश का खुलासा

ठाणे (महाराष्ट्र): विशेष जांच दल (SIT) की रिपोर्ट के मुताबिक, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को गलत तरीके से फंसाने की एक गंभीर साजिश का पता चला है. यह मामला ठाणे नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज 2016 की एक घटना से जुड़ा है.

एसआईटी रिपोर्ट में पूर्व पुलिस महानिदेशक संजय पांडे, पूर्व डिप्टी कमिश्नर लक्ष्मीकांत पाटिल और असिस्टेंट कमिश्नर सरदार पाटिल के खिलाफ नेताओं को झूठे केस में फंसाने की कथित साजिश के लिए आपराधिक आरोप लगाने की सिफारिश की गई है.

रिपोर्ट के मुताबिक, महा विकास अघाड़ी सरकार के समय में देवेंद्र फडणवीस को फंसाने की कोशिशें तेज हो गईं और संजय पांडे के मुंबई पुलिस कमिश्नर और बाद में डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (DGP) बनने के बाद इन कोशिशों में और तेजी आ गई. इस बीच, मुंबई, पुणे और पिंपरी-चिंचवाड़ समेत पूरे महाराष्ट्र में 29 नगर निगम चुनाव के लिए वोटिंग 15 जनवरी को होगी, और वोटों की गिनती 16 जनवरी को होगी.

एक दिन पहले, शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे ने पुणे नगर निगम चुनाव से पहले पुणे में प्रचार किया और कहा कि महायुति गठबंधन विकास के मुद्दे पर नगर निगम चुनाव लड़ रहा है और मुंबई और पुणे दोनों जगहों पर जीत हासिल करेगा.