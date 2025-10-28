ETV Bharat / bharat

इंडिया मैरीटाइम वीक 2025: महाराष्ट्र ने 55,969 करोड़ रुपये के 15 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए



मुंबई: महाराष्ट्र सरकार ने 'इंडिया मैरीटाइम वीक 2025' के दौरान 55,969 करोड़ रुपये के 15 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करके समुद्री क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है.गोरेगांव स्थित नेस्को में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की उपस्थिति में हस्ताक्षरित इन समझौतों से बंदरगाह विकास, जहाज निर्माण, जल परिवहन और समुद्री पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा. ये समझौते राज्य की ब्लू इकोनॉमी को मजबूत करेंगे, सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में दो से तीन प्रतिशत की वृद्धि करेंगे. इससे 1 लाख से अधिक रोजगार सृजित होंगे. इसके अलावा, कार्बन उत्सर्जन में 25 प्रतिशत की कमी आएगी. परिणामस्वरूप, महाराष्ट्र देश के समुद्री व्यापार में अग्रणी बन जाएगा. लॉजिस्टिक्स लागत में 15 से 20 प्रतिशत की कमी आएगी

राज्य के बंदरगाह और मत्स्य पालन मंत्री नितेश राणे ने बताया कि इससे मुंबई की रसद लागत 15 से 20 प्रतिशत कम होगी. उन्होंने कहा कि आईआईटी मुंबई के साथ हुए तीन समझौते (जहाज डिजाइन अनुसंधान, प्रशिक्षण और कौशल विकास) दीर्घकालिक लाभ प्रदान करेंगे. इसके तहत लगभग 50,000 नए रोजगार सृजित होंगे, जिनमें से 40 प्रतिशत कुशल श्रमिक होंगे." बता दें कि वर्तमान में देश का 95 प्रतिशत व्यापार समुद्र के रास्ते होता है. महाराष्ट्र के बंदरगाहों (मुंबई पोर्ट ट्रस्ट और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट) की इसमें 30 प्रतिशत हिस्सेदारी है. मंत्री के मुताबिक वधान पोर्ट जैसी परियोजनाएं महाराष्ट्र की कंटेनर हैंडलिंग क्षमता में 20 प्रतिशत की वृद्धि करेंगी, निर्यात और आयात को सुगम बनाएंगी, और मुंबई जैसे शहरों के लिए रसद लागत में 15 से 20 प्रतिशत की कमी लाएंगी. इनसे कार्बन उत्सर्जन में 30 प्रतिशत की कमी आएगी. नितेश राणे ने कहा, "इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 में कुल 10 लाख करोड़ रुपये के निवेश पर चर्चा हुई, जिसमें महाराष्ट्र की हिस्सेदारी 5 प्रतिशत है. इससे वैश्विक समुद्री व्यापार में भारत की हिस्सेदारी 2.5 प्रतिशत से बढ़कर 5 प्रतिशत हो सकती है, जिससे सीधे तौर पर सकल घरेलू उत्पाद में एक से डेढ़ प्रतिशत की वृद्धि होगी. इससे समुद्री इको सिस्टम को दोहरा लाभ होगा."