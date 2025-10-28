इंडिया मैरीटाइम वीक 2025: महाराष्ट्र ने 55,969 करोड़ रुपये के 15 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए
Published : October 28, 2025 at 8:40 PM IST
मुंबई: महाराष्ट्र सरकार ने 'इंडिया मैरीटाइम वीक 2025' के दौरान 55,969 करोड़ रुपये के 15 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करके समुद्री क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है.गोरेगांव स्थित नेस्को में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की उपस्थिति में हस्ताक्षरित इन समझौतों से बंदरगाह विकास, जहाज निर्माण, जल परिवहन और समुद्री पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा.
ये समझौते राज्य की ब्लू इकोनॉमी को मजबूत करेंगे, सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में दो से तीन प्रतिशत की वृद्धि करेंगे. इससे 1 लाख से अधिक रोजगार सृजित होंगे. इसके अलावा, कार्बन उत्सर्जन में 25 प्रतिशत की कमी आएगी. परिणामस्वरूप, महाराष्ट्र देश के समुद्री व्यापार में अग्रणी बन जाएगा.
लॉजिस्टिक्स लागत में 15 से 20 प्रतिशत की कमी आएगी
राज्य के बंदरगाह और मत्स्य पालन मंत्री नितेश राणे ने बताया कि इससे मुंबई की रसद लागत 15 से 20 प्रतिशत कम होगी. उन्होंने कहा कि आईआईटी मुंबई के साथ हुए तीन समझौते (जहाज डिजाइन अनुसंधान, प्रशिक्षण और कौशल विकास) दीर्घकालिक लाभ प्रदान करेंगे. इसके तहत लगभग 50,000 नए रोजगार सृजित होंगे, जिनमें से 40 प्रतिशत कुशल श्रमिक होंगे."
बता दें कि वर्तमान में देश का 95 प्रतिशत व्यापार समुद्र के रास्ते होता है. महाराष्ट्र के बंदरगाहों (मुंबई पोर्ट ट्रस्ट और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट) की इसमें 30 प्रतिशत हिस्सेदारी है.
मंत्री के मुताबिक वधान पोर्ट जैसी परियोजनाएं महाराष्ट्र की कंटेनर हैंडलिंग क्षमता में 20 प्रतिशत की वृद्धि करेंगी, निर्यात और आयात को सुगम बनाएंगी, और मुंबई जैसे शहरों के लिए रसद लागत में 15 से 20 प्रतिशत की कमी लाएंगी. इनसे कार्बन उत्सर्जन में 30 प्रतिशत की कमी आएगी.
नितेश राणे ने कहा, "इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 में कुल 10 लाख करोड़ रुपये के निवेश पर चर्चा हुई, जिसमें महाराष्ट्र की हिस्सेदारी 5 प्रतिशत है. इससे वैश्विक समुद्री व्यापार में भारत की हिस्सेदारी 2.5 प्रतिशत से बढ़कर 5 प्रतिशत हो सकती है, जिससे सीधे तौर पर सकल घरेलू उत्पाद में एक से डेढ़ प्रतिशत की वृद्धि होगी. इससे समुद्री इको सिस्टम को दोहरा लाभ होगा."
उन्होंने आगे कहा, "एचेंडिया मरीन एबी (10 करोड़) के साथ हुए समझौते से टग बोट के लिए समुद्री बैटरी ऊर्जा प्रणाली विकसित की जाएगी. इससे कार्बन उत्सर्जन में 30 प्रतिशत की कमी आएगी. कैंडेला टेक्नोलॉजी एबी (स्वीडन) के साथ हुआ समझौता यात्री जहाजों के निर्माण के लिए है."
मंत्री नितेश राणे ने बताया,"इससे गेटवे ऑफ इंडिया और नवी मुंबई हवाई अड्डे के बीच वाटर टैक्सी सेवा शुरू होगी. इससे सड़क यातायात का बोझ और प्रदूषण कम होगा. साथ ही, मुंबई बंदरगाह प्राधिकरण के साथ हुए समझौते से महानगर में जल परिवहन को बल मिलेगा, जिससे समुद्री जैव विविधता को लाभ होगा."
महाराष्ट्र बनेगा देश के समुद्री विकास का केंद्र
उन्होंने कहा कि यह महाराष्ट्र के लिए गर्व का क्षण है. मुख्यमंत्री फडणवीस के विजन के कारण समुद्री क्षेत्र में अपार अवसर पैदा हुए हैं. महाराष्ट्र जहाज निर्माण नीति, यात्री नौवहन और समुद्री पर्यटन में अग्रणी है. जल्द ही यह राज्य देश के समुद्री विकास का केंद्र बन जाएगा. इन समझौतों से बंदरगाह विकास, जहाज मरम्मत और परिवहन क्षेत्र में निवेश का एक नया अध्याय शुरू हुआ है.
'वधान बंदरगाह देश के विकास को गति देगा'
वहीं, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, "इन समझौता ज्ञापनों के साथ महाराष्ट्र देश के समुद्री व्यापार और उद्योग क्षेत्र का नेतृत्व करेगा. लगभग 56 हज़ार करोड़ रुपये के निवेश से बंदरगाह, नौवहन और समुद्री व्यवसाय विश्वस्तरीय बनेंगे. जल परिवहन मुंबई के लिए महत्वपूर्ण है. Ro-Ro सेवा को अच्छी प्रतिक्रिया मिली है और अब गेटवे ऑफ इंडिया और नवी मुंबई हवाई अड्डे के बीच एक जल टैक्सी और इलेक्ट्रिक वाहनों का बेड़ा आएगा. वधान बंदरगाह राज्य और देश के विकास को गति देगा."
समुद्री क्षेत्र में निवेश का एक नया अध्याय
समुद्री विशेषज्ञ संजय पवार ने कहा, "इन समझौता ज्ञापनों से महाराष्ट्र में बंदरगाह विकास, जहाज निर्माण, समुद्री अनुसंधान और तकनीकी प्रशिक्षण में बड़े पैमाने पर निवेश होगा." दिघी बंदरगाह और वधान बंदरगाह, ये दो महत्वपूर्ण परियोजनाएं राज्य की समुद्री व्यापार क्षमता को बढ़ाएंगी. इससे राज्य में रोजगार के हजारों अवसर उपलब्ध होंगे."
