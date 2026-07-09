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शिरडी में साईं बाबा के VIP दर्शन की फीस हुई महंगी, जानें कितना बढ़ा रेट

शिरडी के श्री साईं बाबा संस्थान ने वीआईपी प्रोटोकॉल दर्शन की फीस बढ़ा दी है. नई दरें लागू हो गई हैं.

Shirdi Sai Baba
शिरडी साईंबाबा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 9, 2026 at 5:30 PM IST

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शिरडी (महाराष्ट्र) : शिरडी में साईंबाबा संस्थान ने वीआईपी भक्तों के लिए 'ब्रेक दर्शन प्रोटोकॉल' सुविधा की फीस 100 रुपये बढ़ाने का फैसला किया है. 9 जुलाई से ब्रेक दर्शन की फीस 300 रुपये प्रति व्यक्ति हो गई है. इस फैसले से पेड दर्शन चुनने वाले आम भक्तों को होने वाली दिक्कतों का हल होगा और इससे संस्थान का राजस्व भी थोड़ा बढ़ेगा.

भक्तों की परेशानी कम करने की कोशिश: शिरडी साईंबाबा संस्थान अपने जनसंपर्क ऑफिस के जरिए तीन खास समय पर ब्रेक दर्शन देता था—सुबह 9:00 बजे से 10:00 बजे तक, दोपहर 2:30 बजे से 3:30 बजे तक, और रात 8:00 बजे से 8:30 बजे तक जिसके लिए 200 रुपये देने पड़ते थे.

इस बीच, आम भक्त भी दर्शन लाइन कॉम्प्लेक्स के गेट 6 और 7 से 'जल्दी दर्शन' के लिए 200 रुपये दे रहे थे. लेकिन, जल्दी दर्शन के लिए लगी लाइन आगे जाकर मुख्य लाइन में मिल जाती थी, जिससे इन भक्तों को परेशानी होती थी. इसके उलट, 'प्रोटोकॉल' स्टेटस वाले लोगों को उसी कीमत पर सीधे वीआईपी सुविधा मिलती थी.

साईंबाबा संस्थान के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडिलकर ने कहा, "फीस बढ़ाने का मकसद इस अंतर को ठीक करना है."

भक्तों के लिए लाभ और सुविधाएं: ब्रेक दर्शन का विकल्प चुनने वाले भक्त, सशुल्क साईं दर्शन और आरती सेवाओं का लाभ उठाने वालों में से केवल 5.25% हैं; यह आंकड़ा साईं मंदिर में आने वाले कुल भक्तों का मात्र 0.5% से 0.75% दर्शाता है.

फीस बढ़ाने के साथ-साथ, ब्रेक दर्शन वेटिंग हॉल में चाय का इंतजाम किया गया है, जो आम लाइन एरिया में दी जाने वाली सुविधाओं जैसा ही है. आम भक्त जो पेड दर्शन के लिए 200 रुपये देते हैं, उन्हें अक्सर निराशा होती है, क्योंकि भुगतान के बावजूद उन्हें अक्सर उम्मीद के मुताबिक जल्दी दर्शन का अनुभव नहीं मिलता.

इस मामले में भी और सुधार की जरूरत है. इन भक्तों के लिए एक अलग, सीधी लाइन होनी चाहिए. कम से कम नंदी की मूर्ति तक, ताकि पैसे देने के बाद भी उन्हें होने वाली परेशानी खत्म हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा भक्त इस सुविधा का फ़ायदा उठा सकें.

एक साल में 'ब्रेक दर्शन' से 3 करोड़ रुपये आय
भक्तों ने इस फैसले का स्वागत किया है. एक साल में 'ब्रेक दर्शन' से 3 करोड़ रुपये से ज़्यादा की कमाई. इसमें 22 जून, 2025 से 30 जून, 2026 तक एक साल के समय में, 1,58,596 भक्तों ने 'ब्रेक दर्शन' सुविधा का फ़ायदा उठाया. इससे साईं संस्थान को 3,17,19,000 रुपये का राजस्व मिला. इसी दौरान, लगभग 30 लाख भक्तों ने पेड दर्शन और आरती स्कीम का फ़ायदा उठाया.

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