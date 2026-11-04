ईमानदारी को बढ़ावा देने को ₹90 के मोजे से हुई शुरुआत, जानिए शिरडी संस्थान की अनोखी पहल
अप्रैल 2024 से अब तक 700 से अधिक श्रद्धालुओं को ₹1 करोड़ से अधिक मूल्य के खोए सामान वापस दिए हैं. रवींद्र महाले की रिपोर्ट.
Published : November 4, 2026 at 10:56 AM IST
शिरडी (महाराष्ट्र): शिरडी के साईं बाबा मंदिर परिसर में भक्ति के साथ-साथ ईमानदारी भी देखने को मिलती है. यहां काम करने वाले कर्मचारियों ने ईमानदारी की एक मिसाल कायम की है. उन्होंने दुनिया भर से मंदिर आने वाले भक्तों का उनका खोया हुआ कीमती सामान वापस लौटाया है. पिछले ढाई वर्षों अप्रैल 2024 से अक्टूबर 2026 के मध्य तक 700 से अधिक भक्तों को 1 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के सामान वापस लौटाए गए हैं.
जानकारी के मुताबिक इसमें लगभग 40 तोला सोना, चांदी की कीमती वस्तुएं, लाखों रुपये नकद, मोबाइल फोन, घड़ियां और सात दोपहिया वाहन शामिल हैं. जहां भक्तों के लिए अपनी खोई हुई वस्तु वापस मिलना अनमोल खुशी की बात है, वहीं ईमानदारी से इन चीजों को लौटाने वाले कर्मचारियों की सेवा-भावना और समर्पण उनके चरित्र और व्यक्तित्व के बारे में बहुत कुछ बताते हैं.
चोरी रोकना
इस मंदिर परिसर में हर दिन हजारों श्रद्धालु आते हैं, और त्योहारों तथा छुट्टियों के दौरान यहां लाखों लोगों की भीड़ उमड़ती है. यहां पहले चोरी की घटनाएं हो चुकी हैं, जहां कुछ चोरों ने भारी भीड़ का फायदा उठाया. पता चला है कि ये चोरियां मध्य प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र के गिरोहों द्वारा की जा रही थीं. इससे श्रद्धालुओं के बीच असुरक्षा की भावना पैदा हो गई.
इस समस्या से निपटने के लिए, श्री साईबाबा संस्थान ट्रस्ट (SSST) ने अप्रैल 2024 में रोहिदास माली को सुरक्षा अधिकारी के रूप में नियुक्त किया, ताकि सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने पर ध्यान दिया जा सके. सुरक्षा कर्मियों की टीम ने चोरी की घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए कई कदम उठाए. संदिग्धों पर नजर रखने के साथ-साथ, चोरी में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई. इससे इस समस्या को काफी हद तक कम करने में मदद मिली.
जिम्मेदारी लेना
इसके अलावा, वहां मौजूद सुरक्षा व्यवस्था ने श्रद्धालुओं की खोई हुई वस्तुओं को खोजने और उन्हें उनके असली मालिकों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी उठाई. इस तरह, सुरक्षा विभाग ने केवल सुरक्षा प्रदान करने के बजाय, श्रद्धालुओं की परेशानियों को काफी हद तक कम कर दिया है.
संस्थान ने अपने कर्मचारियों के लिए एक ऐसी व्यवस्था बनाई है, जिसके तहत कोई भी वस्तु मिलने पर उसे सीधे सुरक्षा विभाग (सिक्योरिटी डिपार्टमेंट) में पहुंचा दिया जाता है. मिली हुई हर वस्तु का आधिकारिक रिकॉर्ड रखा जाता है. वस्तु पर मौजूद पहचान के निशानों, उपलब्ध दस्तावेजों, वस्तु की प्रकृति और अन्य विवरणों के आधार पर उसके असली मालिक का पता लगाया जाता है.
यदि संबंधित भक्त मंदिर परिसर के भीतर है, तो लाउडस्पीकर के माध्यम से घोषणा की जाती है. हालांकि, यदि भक्त नहीं मिलता है, तो उन वस्तुओं को संस्थान के लेखा विभाग (Accounts Department) में सुरक्षित जमा कर दिया जाता है. गौरतलब है कि खोई हुई वस्तुओं के बारे में जानकारी संस्थान की आधिकारिक वेबसाइट पर भी प्रकाशित की जाती है.
इसकी वजह से श्रद्धालु शिरडी से घर लौटने के बाद भी अपनी खोई हुई चीजें वापस पा सकते हैं. SSST के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) गोरख गाडिलकर ने बताया कि वेबसाइट पर दी गई जानकारी के आधार पर श्रद्धालु संस्थान से संपर्क करते हैं. जरूरी पहचान और दस्तावेजों की जांच के बाद, उनकी खोई हुई चीजें सौंप दी जाती हैं. अगर कोई श्रद्धालु शिरडी से वापस लौट भी गया हो, तो भी संस्थान ने उनके खोए हुए सामान को उन तक पहुंचाने की व्यवस्था की है.
ईमानदारी और सच्चाई को पुरस्कृत करना
माली ने एक अनूठी पहल शुरू की, जिसका उद्देश्य ईमानदारी को बढ़ावा देना और उन कर्मचारियों की निष्ठा को मान्यता देना था. मिली हुई वस्तुओं को उनके असली मालिकों तक पहुंचाने के लिए जमा रखते थे. उन्होंने ऐसे कर्मचारियों को सम्मानित करना शुरू किया.
अप्रैल 2024 में आयोजित पहले सम्मान समारोह के दौरान, माली ने अपनी जेब से पैसे खर्च करके एक ईमानदार कर्मचारी को 90 रुपये के मोजे (socks) उपहार में दीं. भले ही उपहार की कीमत कम थी, लेकिन इसके पीछे की भावना बहुत बड़ी थी. यह अहसास कि किसी कर्मचारी के ईमानदारी से किए गए काम पर उसके वरिष्ठ अधिकारियों की नजर पड़ती है और सबके सामने उसकी सराहना की जाती है. कर्मचारियों के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन बन गया.
इस छोटे से सम्मान समारोह की तस्वीरें और जानकारी व्हाट्सएप पर साझा की गईं. संस्थान के कर्मचारियों, ग्रामीणों और भक्तों द्वारा इस पहल की सराहना होने लगी. माली ने ईटीवी भारत से कहा कि यह सफर, जो मोजों के एक साधारण उपहार से शुरू हुआ था, अब एक ऐसी प्रेरणादायक परंपरा बन गया है जो ईमानदारी का जश्न मनाती है.
साईबाबा संस्थान के सीईओ गोरक्ष गाडिलकर ने भी इस पहल पर ध्यान दिया, और संस्थागत स्तर पर कर्मचारियों की ईमानदारी को बढ़ावा मिलने लगा. इसके बाद, कर्मचारियों को फ्लास्क, मिठाइयों और रोजमर्रा के इस्तेमाल की अन्य चीजों जैसे उपहार देकर सम्मानित किया जाने लगा.
कर्मचारियों को एहसास हुआ कि उनके ईमानदार कार्यों पर न केवल संस्थान के अधिकारियों का, बल्कि भक्तों का भी ध्यान जा रहा है. जल्द ही, कुछ उदार भक्तों ने भी ईमानदार कर्मचारियों को सम्मानित करने के लिए उपहार भेजने शुरू कर दिए.
मानवता को उजागर करना
पिछले ढाई वर्षों में, संस्थान के कर्मचारियों ने 40 लाख रुपये नकद, 35 लाख रुपये मूल्य के सोने के सामान और आभूषण, लगभग 15 लाख रुपये के चांदी के सामान, लगभग 7 लाख रुपये मूल्य के मोबाइल फोन, तथा लगभग 3 लाख रुपये मूल्य की घड़ियां और अन्य वस्तुएं वापस कीं. आंकड़ों से परे, हर वस्तु की वापसी के पीछे एक भक्त की संस्था के प्रति खुशी, संतुष्टि और गहरा विश्वास छिपा होता है.
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