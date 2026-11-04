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ईमानदारी को बढ़ावा देने को ₹90 के मोजे से हुई शुरुआत, जानिए शिरडी संस्थान की अनोखी पहल

श्री साईंबाबा संस्थान ट्रस्ट (SSST), शिरडी द्वारा एक कर्मचारी को सम्मानित किया गया ( Etv Bharat )

शिरडी (महाराष्ट्र): शिरडी के साईं बाबा मंदिर परिसर में भक्ति के साथ-साथ ईमानदारी भी देखने को मिलती है. यहां काम करने वाले कर्मचारियों ने ईमानदारी की एक मिसाल कायम की है. उन्होंने दुनिया भर से मंदिर आने वाले भक्तों का उनका खोया हुआ कीमती सामान वापस लौटाया है. पिछले ढाई वर्षों अप्रैल 2024 से अक्टूबर 2026 के मध्य तक 700 से अधिक भक्तों को 1 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के सामान वापस लौटाए गए हैं.

जानकारी के मुताबिक इसमें लगभग 40 तोला सोना, चांदी की कीमती वस्तुएं, लाखों रुपये नकद, मोबाइल फोन, घड़ियां और सात दोपहिया वाहन शामिल हैं. जहां भक्तों के लिए अपनी खोई हुई वस्तु वापस मिलना अनमोल खुशी की बात है, वहीं ईमानदारी से इन चीजों को लौटाने वाले कर्मचारियों की सेवा-भावना और समर्पण उनके चरित्र और व्यक्तित्व के बारे में बहुत कुछ बताते हैं.