ETV Bharat / bharat

NCP विलय पर शरद पवार बोले- देवेंद्र फडणवीस को कोई अधिकार नहीं, मैं चर्चा का हिस्सा नहीं था

बारामती (महाराष्ट्र): महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और एनसीपी (NCP) चीफ अजित पवार की मौत के बाद राज्य की राजनीति बदल रही है. अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार अब उनकी जगह उपमुख्यमंत्री बन गई हैं. सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है कि आने वाले दिनों में सुनेत्रा ही पार्टी अध्यक्ष का पद संभाल सकती हैं. वहीं, शरद पवार ने सुनेत्रा के डिप्टी सीएम बनने पर बयान दिया था. उन्होंने कहा था कि इस बारे में उनको कोई जानकारी नहीं है.

अजित पवार की मौत के बाद इस बात का भी चर्चा है कि एनसीपी के दोनों गुट एक हो जाएंगे. इसको लेकर अजित पवार ने शरद पवार संग बैठक भी की थी. दोनों गुटों के विलय होने पर शरद पवार ने बड़ा बयान दिया है. वहीं, पवार ने इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की कड़ी आलोचना भी की. शरद पवार ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस विलय की बातचीत में शामिल नहीं थे, इसलिए उन्हें इस मामले पर बोलने का कोई हक नहीं. विलय की बातचीत जयंत पाटिल और अजित पवार के बीच हो रही थी.

देवेंद्र फडणवीस को बोलने का अधिकार नहीं

एनसीपी के दोनों धड़ों के विलय होने पर देवेंद्र फडणवीस की प्रतिक्रिया पर भी शरद पवार ने बयानबाजी की है. उन्होंने कहा कि देवेंद्र फडणवीस को मेरा नाम लेने का कोई अधिकार नहीं. मैं इस चर्चा का हिस्सा नहीं था. इस मुद्दे पर बातचीत जयंत पाटिल और अजित पवार के बीच हो रही थी. इसमें किसी भी तरह की राजनीतिक बात नहीं हुई है.

इन मुद्दों पर भी दिया बयान

शरद पवार ने एक प्रेस कॉफ्रेंस को संबोधित करते हुए अपने भतीजे अजित पवार, उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार के डिप्टी सीएम बनने समेत तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि मैं पिछले 58 साल से महाराष्ट्र विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य रहा हूं. इन 58 सालों में मैं कभी गैरहाजिर नहीं रहा. मैं विधानसभा जाकर बजट सुनना चाहता था, लेकिन एक बुरी घटना हो गई, इसलिए मैं नहीं जा सका. कुछ ठीक-ठाक फैसले हुए हैं. अमेरिका ने हमारे देश पर कुछ टैरिफ कम किए हैं. भारत-अमेरिका के रिश्तों की तस्वीर दो दिन में साफ हो जाएगी. एक्सपोर्ट हो पाएगा या नहीं, यह चिंता की बात है. अमेरिका एक ताकतवर देश है. अगर वे बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट शुरू करते हैं, तो मेरा मानना ​​है कि इससे हमारी खेती पर असर पड़ेगा.

अजित के स्मारक के बारे में जानकारी नहीं

वहीं, अजित पवार के स्मारक पर उन्होंने कहा कि मेरे पास साफ जानकारी नहीं है. किसी ने मुझे मेमोरियल के बारे में बताया, मैंने इसके बारे में पढ़ा, लेकिन मेरे पास साफ जानकारी नहीं है. फाउंडेशन की जमीन के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई है. अभी तक कोई सामूहिक फैसला नहीं हुआ है.