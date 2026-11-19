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महाराष्ट्र: शाइना ने बालासाहेब ठाकरे की तस्वीर फाड़ने को लेकर माफी मांगी

मुंबई: शिवसेना की प्रवक्ता शाइना एनसी पर कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी के बारे में एक किताब की बुराई करते हुए शिवसेना चीफ बालासाहेब ठाकरे की फोटो फाड़ने का आरोप है. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद विपक्षी पार्टियों ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे की लीडरशिप वाले शिवसेना गुट पर तीखा हमला किया.

इस बीच शाइना एनसी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए माफी मांगी है. उन्होंने कहा कि उनके कामों और बातों को जानबूझकर तोड़-मरोड़कर पेश किया गया. शाइना एनसी ने कहा, 'बालासाहेब के प्रति बेइज्जती दिखाने का मेरा कभी इरादा नहीं था, बल्कि, मैं उनके जीवन भर बनाए गए मजबूत आदर्शों से प्रेरणा लेती हूं. '

मैं बालासाहेब से पहली बार बचपन में मिली थी. वह मेरे पिता के बहुत करीबी दोस्त थे, और हमारे परिवार के साथ उनका गहरा, प्यार भरा रिश्ता था. कई सालों तक हम खुशकिस्मत रहे कि हमें उनका लगातार साथ और आशीर्वाद मिला. उन्होंने मेरी ज़िंदगी के सबसे खास पल -मेरी शादी -में भी आना जरूरी समझा.

कुछ लोग और कुछ रिश्ते दिल में हमेशा के लिए जगह बना लेते हैं. 'हिंदू हृदय सम्राट' (हिंदू दिलों के सम्राट) शिवसेना चीफ बालासाहेब ठाकरे मेरी जिंदगी में ऐसी ही एक हस्ती थे-एक पिता जैसे, पूजनीय और भगवान जैसे.

बालासाहेब सिर्फ महाराष्ट्र के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए एक अनोखे और शानदार लीडर थे. वह एक पक्के देशभक्त, गर्व करने वाले और पक्के हिंदू थे, और स्वातंत्र्यवीर सावरकर के पक्के फैन थे. उन्होंने हिंदुत्व की आइडियोलॉजी से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया और कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी के खिलाफ हमेशा मजबूत और निडर रुख बनाए रखा. उनके विचारों की साफगोई, उनकी साफगोई और उनकी तेज, चमकदार स्पिरिट हमेशा मेरे लिए इंस्पिरेशन का सोर्स रही है.

कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने बालासाहेब के आइडियल्स का जिक्र किया था.' लेकिन, मेरे कामों और बयानों को जानबूझकर तोड़-मरोड़कर पेश किया गया. बालासाहेब के प्रति बेइज्जती दिखाने का मेरा कभी कोई इरादा नहीं था. बल्कि, मैं उनके जिंदगी भर बनाए गए जोशीले आइडियल्स से प्रेरणा लेती हूँ.

मैं पूरी तरह समझता हूँ कि जनता बालासाहेब के लिए कितनी इज्जत और प्यार रखती है. मेरे लिए-और लाखों दूसरे लोगों के लिए भी-बालासाहेब सिर्फ एक लीडर नहीं थे, बल्कि एक पूजनीय आइकॉन थे. अगर मेरे कामों से अनजाने में सच्चे शिवसैनिकों या बालासाहेब को पसंद करने वालों की भावनाओं को ठेस पहुँची है, तो मैं दिल से माफ़ी माँगता हूँ. फिर भी जिन्होंने अपने पॉलिटिकल एजेंडे के लिए मेरे कामों को तोड़-मरोड़कर पेश किया, मैं उनसे साफ-साफ कहना चाहता हूँ. मुझे बालासाहेब के प्रति अपने प्यार और वफादारी को साबित करने के लिए किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है!

जिन लोगों ने पावर और अपने फायदे के लिए बालासाहेब के उसूलों से समझौता किया है, उन्हें मुझे उनके बारे में लेक्चर देने का कोई हक नहीं है. कुछ रिश्ते और बंधन पावर और पर्सनल फायदे की पॉलिटिक्स से कहीं ऊपर होते हैं. बालासाहेब का आशीर्वाद और उनकी यादें ही मेरी असली ताकत हैं -एक ऐसी ताकत जिसे कोई मुझसे कभी नहीं छीन सकता. 'हिंदू हृदय सम्राट' (हिंदूहृदय सम्राट), बालासाहेब ठाकरे को मेरा आदरपूर्वक सलाम! जय हिंद, जय महाराष्ट्र!