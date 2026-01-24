ETV Bharat / bharat

महाराष्ट्र: प्रेमिका ने पति और पहले प्रेमी की मदद से दूसरे प्रेमी की हत्या की, शव के टुकड़े नदी में फेंके

पुलिस ने प्रेमी की हत्या के इस मामले में पाया कि आरोपियों ने सबूत मिटाने के लिए मशीन से उसके शरीर के टुकड़े किए.

Maharashtra Girlfriend murder lover
महाराष्ट्र के सतारा में हत्या के आरोप में गिरफ्तार तीन शख्स में एक महिला भी शामिल (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 24, 2026 at 7:42 AM IST

4 Min Read
सतारा: महाराष्ट्र के फलटन तालुका में एक चौंकाने वाली घटना हुई है, जहां एक शादीशुदा महिला ने अपने पति और अपने पहले प्रेमी की मदद से अपने दूसरे प्रेमी की बेरहमी से हत्या कर दी. इसके बाद उन्होंने लकड़ी काटने वाली मशीन से शरीर के टुकड़े किए और टुकड़ों को बोरियों में भरकर नीरा नदी और खेत के पास तालाब में फेंक दिया. मामला प्रकाश में आने के बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर निशानदेही पर शव के कटे हुए टुकड़े बरामद किए.

जानकारी के अनुसार पुलिस ने फलटन तालुका के रहने वाले एक शख्स की हत्या के सिलसिले में उसकी प्रेमिका, उसके पति और उसके पहले प्रेमी को गिरफ्तार किया है.

Maharashtra Girlfriend murder lover
महाराष्ट्र का फलटण ग्रामीण पुलिस थाना (ETV Bharat)

फलटण पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक एक शख्स ने 21 जनवरी को फलटण ग्रामीण पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसका भाई 14 जनवरी से लापता है. परिवार वाले उसे ढूंढ रहे थे, लेकिन उसका पता नहीं चल पाया.

इस बीच, शिकायत करने वाले को अपने भाई के मालिक से चौंकाने वाली जानकारी मिली कि कुछ शख्स ने उसके भाई को लाठियों से पीटा और उसे कहीं छोड़ दिया. पुलिस की आगे की जांच में पता चला कि मकर संक्रांति के दिन दोपहर करीब 2 बजे गायब हुए शख्स की कुछ अन्य लोगों के साथ बहस हुई थी.

Maharashtra Girlfriend murder lover
महाराष्ट्र के नीरा नदी में शव की तलाश करते पुलिसकर्मी (ETV Bharat)

बहस के दौरान लड़ाई हुई और फिर उसकी प्रेमिका के पति और पहले प्रेमी ने मिलकर उसके सिर पर लोहे की रॉड से वार किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. उसे इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाने के बहाने उसे विदानी के मंगोबामल इलाके में ले गए. वहां से वे उसे धुलदेव गांव की सीमा में भिवरकरवाड़ी ले गए, जहां उन्होंने उसके सिर पर पत्थर मारकर बेरहमी से उसकी हत्या कर दी.

जांच में पता चला कि मृतक की गर्लफ्रेंड उसका पति और उसके पहले ने मिलकर इस मर्डर को अंजाम दिया. पुलिस इंस्पेक्टर संदीप जगताप ने बताया कि इस क्राइम में सिर्फ यही तीन लोग शामिल थे. आरोपियों ने अपना क्राइम कबूल कर लिया है.

मृतक का धड़ बरामद कर लिया गया है. हालांकि, नीरा नदी में पानी का लेवल ज्यादा होने की वजह से शरीर के कटे हुए हिस्सों वाली बोरी की तलाश अभी भी जारी है. तीनों संदिग्धों को कोर्ट में पेश किया गया. आरोपियों ने सबूत मिटाने के लिए लकड़ी काटने वाली मशीन से उसके शरीर के टुकड़े कर दिए.

Maharashtra Girlfriend murder lover
जांच पड़ताल में जुटे पुलिसकर्मी (ETV Bharat)

उन्होंने सिर, कंधों से हाथ और घुटनों से पैर अलग किए और इन हिस्सों को दो बोरियों में डाल दिया. एक बोरी नीरा नदी में और दूसरी खेत के पास के तालाब में फेंक दिए. संदिग्धों के कबूलनामे के आधार पर पुलिस ने नीरा नदी और खेत के तालाब में तलाशी ली और शरीर के हिस्सों वाली बोरियां बरामद की. पुलिस इंस्पेक्टर संदीप जगताप इस घटना की आगे की जांच कर रहे हैं.

इस भयानक घटना ने पूरे फलटन तालुका को हिलाकर रख दिया है. अभी दो दिन पहले ही एक घटना सामने आई थी जिसमें जरंडेश्वर फैक्ट्री के एक गन्ना काटने वाले मजदूर की नाजायज रिश्ते के चलते हत्या कर दी गई थी और उसकी लाश गन्ने के खेत में फेंक दी गई थी. उस मामले में फैक्ट्री के स्लिप बॉय और एक सिक्योरिटी गार्ड के शामिल होने का पता चलने के बाद, स्लिप बॉय ने गिरफ्तारी के डर से आत्महत्या करने की कोशिश की. अब फलटन तालुका में एक और चौंकाने वाली घटना सामने आई है.

