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महाराष्ट्र: समृद्धि एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा, ट्रक और कार के बीच टक्कर, पांच की मौत

यह हादसा तब हुआ जब एक आयशर ट्रक ने पीछे से एक कार को टक्कर मार दी.

Maharashtra road accident
महाराष्ट्र: के वर्धा में समृद्धि एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसे के बाद का दृश्य (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 20, 2026 at 10:40 AM IST

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महाराष्ट्र: राज्य के वर्धा इलाके में समृद्धि एक्सप्रेसवे पर भीषण दुर्घटना हुई. इस हादसे में पांच लोगों की मौत हो गई जबकि एक शख्स घायल हो गया. यह हादसा तब हुआ जब एक आयशर ट्रक ने एक कार में पीछे से टक्कर मार दी. पुलिस घटना की जांच में जुटी है.

यह गंभीर एक्सीडेंट वर्धा जिले के समृद्धि महामार्ग पर हुआ. वर्धा पुलिस के मुताबिक पुलगांव पुलिस स्टेशन के एरिया में समृद्धि महामार्ग पर विरुल इंटरचेंज के पास एक बड़े रोड एक्सीडेंट में पांच लोगों की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया. टक्कर इतनी जबर्दस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए.

एक्सीडेंट एक आयशर ट्रक के पीछे से कार में टक्कर मारने की वजह से हुआ. ड्राइवर समेत कार में सवार चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि आयशर ट्रक के ड्राइवर की इलाज के दौरान मौत हो गई. ट्रक का क्लीनर गंभीर रूप से घायल हो गया और उसका अभी इलाज चल रहा है.

हाईवे पुलिस और पुलगांव पुलिस मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया. हाईवे पर ट्रैफिक को फिर से चालू करने की कोशिश की गई. बॉडी को पोस्टमॉर्टम के लिए पुलगांव रूरल हॉस्पिटल भेज दिया गया. हादसे के बाद घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जुट गई. इससे कुछ समय के लिए यातायात बाधित रहा.

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