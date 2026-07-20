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महाराष्ट्र: समृद्धि एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा, ट्रक और कार के बीच टक्कर, पांच की मौत

महाराष्ट्र: के वर्धा में समृद्धि एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसे के बाद का दृश्य ( ETV Bharat )