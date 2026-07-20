महाराष्ट्र: समृद्धि एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा, ट्रक और कार के बीच टक्कर, पांच की मौत
यह हादसा तब हुआ जब एक आयशर ट्रक ने पीछे से एक कार को टक्कर मार दी.
Published : July 20, 2026 at 10:40 AM IST
महाराष्ट्र: राज्य के वर्धा इलाके में समृद्धि एक्सप्रेसवे पर भीषण दुर्घटना हुई. इस हादसे में पांच लोगों की मौत हो गई जबकि एक शख्स घायल हो गया. यह हादसा तब हुआ जब एक आयशर ट्रक ने एक कार में पीछे से टक्कर मार दी. पुलिस घटना की जांच में जुटी है.
यह गंभीर एक्सीडेंट वर्धा जिले के समृद्धि महामार्ग पर हुआ. वर्धा पुलिस के मुताबिक पुलगांव पुलिस स्टेशन के एरिया में समृद्धि महामार्ग पर विरुल इंटरचेंज के पास एक बड़े रोड एक्सीडेंट में पांच लोगों की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया. टक्कर इतनी जबर्दस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए.
VIDEO | Maharashtra: Five dead, one seriously injured after a goods vehicle rams into a car on the Samruddhi expressway in Wardha district.— Press Trust of India (@PTI_News) July 20, 2026
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/nV6B96eyVH
एक्सीडेंट एक आयशर ट्रक के पीछे से कार में टक्कर मारने की वजह से हुआ. ड्राइवर समेत कार में सवार चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि आयशर ट्रक के ड्राइवर की इलाज के दौरान मौत हो गई. ट्रक का क्लीनर गंभीर रूप से घायल हो गया और उसका अभी इलाज चल रहा है.
हाईवे पुलिस और पुलगांव पुलिस मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया. हाईवे पर ट्रैफिक को फिर से चालू करने की कोशिश की गई. बॉडी को पोस्टमॉर्टम के लिए पुलगांव रूरल हॉस्पिटल भेज दिया गया. हादसे के बाद घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जुट गई. इससे कुछ समय के लिए यातायात बाधित रहा.