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पुणे: 21 हजार पानीपुरी से बनी 13 फीट ऊंची इको-फ्रेंडली गणेश प्रतिमा, देखते ही कहेंगे वाह!

पुणे: इस समय पूरे देश में गणेशोत्सव 2026 की धूम मची है. खासकर पूरे महाराष्ट्र में चारों ओर गणेश उत्सव की प्रतिमा ही प्रतिमा दिखाई दे रही है. लोग अपनी भक्ति का अलग-अलग तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रथम पूज्यनीय भगवान गणेश के प्रति श्रद्धा व्यक्त कर रहे हैं. ऐसा ही एक नजारा महाराष्ट्र के पुणे से सामने आया है.

पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज रोड पर 'गणेश भेल' की ओर से बनाई गई गणपति की एक अनोखी मूर्ति लोगों का खास ध्यान खींच रही है. बता दें, यहां पानीपुरी से करीब 13 फीट ऊंची गणेश प्रतिमा बनाई गई है, जिसमें 21,000 पानीपुरी का प्रयोग किया गया है. 'गणेश भेल' के मालिक रूपेश और दिनेश गुडमेवार ने अपने कारोबार से जुड़ी चीजो का अनोखे ढंग से इस्तेमाल करके यह मूर्ति बनाई है. भेल और पानी-पूरी का कारोबार करते समय उन्हें यह विचार आया कि क्या वे अपने काम में इस्तेमाल होने वाली चीजों से ही गणपति बप्पा की एक अनोखी मूर्ति बना सकते हैं. इसी सोच से पानी-पूरी से गणपति की मूर्ति बनाने का आइडिया आया.

पुणे के गुडमेवार भाइयों ने इस आइडिया को हकीकत में बदलने से पहले छह महीने तक योजना बनाने और विचार-विमर्श करने में बिताए. उन्होंने पानीपुरी से बनी इतनी बड़ी मूर्ति के लिए जरूरी स्ट्रक्चरल डिजाइन पर स्टडी की. इसमें उन्होंने इस बात पर गौर किया कि पानीपुरी को कैसे व्यवस्थित किया जाए और मूर्ति का आकार और स्थिरता कैसे बनाए रखी जाए. मूर्ति बनाने का असल काम दो महीने पहले शुरू हुआ था.

13 फीट ऊंची यह गणेश प्रतिमा बांस, कागज और 21,000 पानीपुरी से बनाई गई है. हर पूरी को बहुत बारीकी से इस ढांचे में लगाया गया, जिससे बप्पा की एक शानदार और आकर्षक छवि तैयार हुई. इस मूर्ति को देखने के लिए आम लोगों और गणेश भक्तों की भीड़ उमड़ रही है. ऐसी मूर्तियों के लिए आम तौर पर इस्तेमाल न होने वाली चीजों से बनी होने के कारण यह मूर्ति सबसे अलग दिखती है.

खास बात यह है कि 13 फीट ऊंची यह शानदार मूर्ति सिर्फ दिखाने के लिए है. पूजा और दर्शन के लिए गणपति बप्पा की एक अलग और छोटी मूर्ति पास ही में स्थापित की गई है. इससे भक्त बप्पा के दर्शन और पूजा कर पाते हैं, जबकि पूरी तरह से पानीपुरी से बनी यह शानदार मूर्ति लोगों के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र बन गई है. हालांकि, पानीपुरी से बनी मूर्ति को संभालकर रखना एक बड़ी चुनौती है.

हवा में नमी, धूल और बारिश जैसी चीजों से इसको बचाया जा रहा है. इसके लिए चौबीसों घंटे देखभाल की जा रही है. मूर्ति की सुरक्षा और देखभाल के लिए दो कारीगरों को लगातार तैनात किए गए हैं और इसे किसी भी तरह के नुकसान से बचाने के लिए खास सावधानियां बरती जा रही हैं. इस पहल की एक और खास बात पर्यावरण के अनुकूल विसर्जन का फैसला है. अनंत चतुर्दशी पर मूर्ति का पारंपरिक जल विसर्जन नहीं किया जाएगा. मूर्ति बनाने में इस्तेमाल की गई 21,000 पानीपुरी को विसर्जित करने के बजाय, उनसे जैविक खाद बनाई जाएगी.