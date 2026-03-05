पुणे के केलकर काका की 'वैकुंठ यात्री' पहल, 100 से अधिक लोगों को सम्मान के साथ दी गई विदाई
केलकर काका की 'वैकुंठ यात्री' का मकसद रिश्तेदारों नहीं रहने पर भी लोगों को सम्मान से अंतिम विदाई देना है.
पुणे (महाराष्ट्र) : पुणे शहर को सांस्कृतिक राजधानी के नाम से जाना जाता है. यहां कई संस्थाओं, संगठनों और लोगों के जरिए सोशल वर्क किया जाता है. वहीं कई युवा पढ़ाई और काम के सिलसिले में विदेश जाते हैं. पिछले कुछ सालों में पुणे में यह रेट बढ़ा है. इस वजह से, इकलौते बेटे या बेटी के पढ़ाई/काम के लिए विदेश जाने की वजह से बुज़ुर्ग माता-पिता को ज्यादा उम्र में अकेले रहना पड़ता है.
घर पर अकेले रहने वाले सीनियर सिटीजन को अपने बच्चों के विदेश जाने की वजह से कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. कभी-कभी पड़ोसी मदद के लिए आगे आते हैं, लेकिन, वे हर बार नहीं आते.
पुणे शहर में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जहां अचानक आई मुसीबत के समय कोई मदद के लिए आगे नहीं आया. इसी बात को ध्यान में रखते हुए पुणे के केलकर काका ने 'वैकुंठ यात्री' कैंपेन शुरू किया. इस कैंपेन के जरिए केलकर काका अब तक सौ से अधिक लोगों को अंतिम संस्कार करवा चुके हैं. 2023 में नितिन केलकर और उनके दोस्तों ने मिलकर 'वैकुंठ यात्री' कैंपेन शुरू किया.
इस कैंपेन के तहत, 'वैकुंठ यात्री' संगठन अंतिम संस्कार के लिए जरूरी सभी सर्विस देता है. इसमें शव वाहन, डॉक्टर, डेथ सर्टिफिकेट और पासपोर्ट का इंतजाम करने में मदद शामिल है. संगठन मृतक के रिश्तेदारों को घटना के बारे में जानकारी भी देता है. संगठन के पास ऐसे काम के लिए जरूरी मैनपावर है.
वैकुंठ यात्री संगठन नागरिकों के लिए 24 घंटे उपलब्ध है. जिन सीनियर सिटीजन के बच्चे पढ़ाई या काम के लिए शहर से बाहर या विदेश में हैं, जिन नागरिकों का कोई संपर्क गरीब है या अचानक मुश्किल समय में उनकी मदद के लिए कोई नहीं आ सकता, जो रिश्तेदार दूर रहते हैं, और बुज़ुर्ग, अकेले, या लाचार नागरिक वैकुंठ यात्री कैंपेन में पहले से मुफ़्त में रजिस्टर कर सकते हैं.
नितिन केलकर ने बताया कि ''वैकुंठ यात्री' पहल का कॉन्सेप्ट 10 जून, 2023 को हुई एक दिल को छू लेने वाली घटना से पैदा हुआ. हमारी सोसायटी में रहने वाले एक जान-पहचान वाले व्यक्ति की मौत के बाद, उन्हें विदाई देने और कंधा देने के लिए सिर्फ तीन लोग मौजूद थे.
यह देखकर कि कंधा देने के लिए कोई चौथा व्यक्ति उपलब्ध नहीं था, मुझे बहुत दुख हुआ. उस रात मैं इस घटना के बारे में सोचते हुए सो नहीं पाया. यह सोचकर कि समाज में ऐसे कई लोग या परिवार होंगे जिनके पास अंतिम संस्कार के लिए पर्याप्त लोग नहीं होंगे, मैंने कुछ करने की ठानी.
यह कॉन्सेप्ट दोस्तों को बताया गया और वहीं से 'केलकर काका फाउंडेशन' के जरिए 'वैकुंठ यात्री' पहल शुरू हुई. जिन जगहों पर घर पर मैनपावर की कमी होती है या किसी वजह से अंतिम संस्कार के लिए मदद की जरूरत होती है, वहां 'वैकुंठ यात्री' के वॉलंटियर अपना काम छोड़कर वहां पहुंच जाते हैं.
नितिन केलकर ने बताया, "इस पहल का मुख्य मकसद मरने वाले को इज्जत के साथ आखिरी विदाई देना और दुखी परिवार को सहारा देना है." 'वैकुंठ यात्री' एक संस्था है जो अंतिम संस्कार के लिए जरूरी सभी सर्विस देती है.
यह असल में क्या करता है? मरे हुए व्यक्ति को एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाना, डेथ सर्टिफिकेट लेना, साठ साल से अधिक उम्र के मरे हुए व्यक्ति के अंतिम संस्कार के लिए लाइसेंस लेना, वगैरह, और डॉक्यूमेंट्स पूरे करना.
साथ ही, उनके सभी रिश्तेदारों को बुलाकर, उन्हें साफ-साफ बताकर और समय तय करके और सबसे अंतिम विदाई लेने के बाद, बॉडी को वैकुंठ श्मशान ले जाया गया.
यह सर्विस उन सभी पुरुषों और महिलाओं के लिए उपयोगी है जिनके पास जनशक्ति नहीं है, जिनके परिवार के सदस्य और बच्चे विदेश में या गांव से बाहर हैं, या जिनके परिवार का लोगों से संपर्क कम है, और जो बुज़ुर्ग, अकेले या लाचार हैं, और वे 'वैकुंठ यात्री' के साथ पहले से रजिस्टर करके खुद को सुरक्षित कर सकते हैं.
नितिन केलकर ने कहा कि यह सर्विस साल के 365 दिन, 24 घंटे उपलब्ध है. पिछले चार सालों में, हमने इस पहल के तहत लगभग 115 लोगों को सर्विस देने की कोशिश की है.
यह सब पूरी तरह से मुफ्त है. यह सेवा देते समय, हमने कई अच्छे और बुरे अनुभव देखे हैं, लेकिन हम भी समाज का हिस्सा हैं. हमने सेवा करने का फैसला किया और हम उसी के अनुसार काम करते हैं.
उन्होंने कहा कि यह सब पूरी तरह से मुफ़्त है. यह सेवा देते समय, हमने कई अच्छे और बुरे अनुभव देखे हैं, लेकिन हम भी समाज का हिस्सा हैं. हमने सेवा करने का फैसला किया और हम उसी के अनुसार काम करते हैं.
यह संगठन जरूरी काम करता है, जैसे हॉस्पिटल से बॉडी को घर ले जाने के लिए एम्बुलेंस का इंतजाम करना, डेथ सर्टिफिकेट लेना, और 60 साल से अधिक उम्र के लोगों के अंतिम संस्कार के लिए जरूरी सरकारी परमिट को कानूनी तौर पर पूरा करना.
संगठन परिवार के सभी करीबी और दूर के रिश्तेदारों को बुलाकर उन्हें घटना की जानकारी देने, उनसे साफ-साफ बातचीत करने और सबकी सहमति से अंतिम संस्कार का समय तय करने की जिम्मेदारी लेता है. नितिन केलकर ने बताया, "सभी के अंतिम दर्शन करने के बाद, मृतक को सम्मान के साथ श्मशान घाट ले जाया जाता है."
