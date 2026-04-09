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साइबर क्राइम: फर्जी स्टॉक इन्वेस्टमेंट के नाम पर बुजुर्ग बिजनेसमैन से करोड़ों की ठगी

पुणे: पिछले कुछ सालों में इन्वेस्टमेंट स्कीम की आड़ में साइबर फ्रॉड के मामले पूरे देश में बढ़ रहे हैं. लोगों से बड़ी रकम ठगने के कई मामले सामने आए हैं. इसी ट्रेंड के बीच पुणे में साइबर फ्रॉड करने वालों ने स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट पर अच्छे रिटर्न का लालच देकर एक 75 साल के बिजनेसमैन से 12.31 करोड़ रुपये ठग लिए.

पुणे के हड़पसर इलाके के रहने वाले बुजुर्ग ने इस फ्रॉड के बारे में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. पुणे साइबर पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया. जनवरी में उन्हें एक अनजान फ़ोन नंबर से मैसेज मिला. मैसेज में उन्हें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने पर ज़्यादा रिटर्न का लालच दिया गया. इस लालच में आकर साइबर फ्रॉड करने वालों ने उन्हें एक व्हाट्स ऐप ग्रुप में जोड़ दिया.

इस ग्रुप के जरिए फ्रॉड करने वालों ने उन्हें अलग-अलग स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट स्कीम के बारे में जानकारी दी. एक बार जब वह उनके जाल में फँस गए तो फ्रॉड करने वालों ने उन्हें एक आकर्षक ऑफर दिया, जिसमें सिर्फ 11 दिनों में उनके लिए 54 करोड़ रुपये का प्रॉफिट कमाने का वादा किया गया.